MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Sieges 1945 geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.660,80 -0,34% -1,86%

Euro-Stoxx-50 3.543,47 -0,58% +1,13%

Stoxx-50 3.101,65 -0,37% -2,40%

DAX 12.871,78 -0,59% -0,36%

FTSE 7.567,94 +0,01% -1,57%

CAC 5.497,56 -0,61% +3,48%

Nikkei-225 22.508,69 +0,18% -1,13%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 159,12 -14

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,85 70,73 -1,2% -0,88 +16,3%

Brent/ICE 75,44 76,17 -1,0% -0,73 +15,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.309,77 1.312,89 -0,2% -3,12 +0,5%

Silber (Spot) 16,44 16,48 -0,3% -0,04 -2,9%

Platin (Spot) 909,50 912,50 -0,3% -3,00 -2,2%

Kupfer-Future 3,02 3,06 -1,2% -0,04 -8,8%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Leichte Verluste zum Handelsstart am Dienstag an der Wall Street zeigen die Terminkontrakte auf die Aktienindizes an. Im Mittelpunkt steht die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über das Atomabkommen mit dem Iran. Im Vorfeld dürfte der Handel von Zurückhaltung geprägt sein, vermuten Händler. "Es scheint so, dass Trump einmal mehr der Hauptfaktor für das kurzfristige Marktsentimenet sein wird", sagt Analyst Richard Perry von Hantec Markets. Sollte Trump das Abkommen aufkündigen, könnten die Spannungen mit Handelspartnern wie China oder Russland zunehmen. Der Ölpreis dürfte weiter nach oben laufen.

Daneben steht noch eine Reihe von Unternehmenszahlen auf der Agenda. Der Kurs des Autovermieters Hertz Global Holdings dürfte unter Druck geraten. Der Verlust im ersten Quartal fiel mit 202 Millionen Dollar höher aus als erwartet. Der Umsatz übertraf aber die Analystenschätzungen, er legte um 8 Prozent zu auf 2,1 Milliarden Dollar. Auch die Zillow-Aktie wird im Minus erwartet. Der Immobiliendatenanbieter übertraf zwar in seinem ersten Quartal ergebnisseitig knapp die Erwartungen, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Rambus verloren am späten Montag nach der Zahlenvorlage des Chipherstellers 1,8 Prozent, die Aktie des Kranherstellers Manitowoc war dagegen um 8,3 Prozent vorgerückt.

21st Century Fox dürften zulegen. Einem Bericht zufolge bereitet Comcast ein komplett in bar gehaltenes Gebot für das Medienunternehmen vor, um damit das Gebot von Disney für einige Fox-Vermögenswerte zu übertrumpfen. Snap gewinnen vorbörslich 2 Prozent, nachdem der Finanzchef das Unternehmen, das jüngst mit enttäuschenden Geschäftszahlen aufgewartet hatte, verlassen wird. Derweil geben Tesla 0,8 Prozent nach. Elon Musk hat seine Position als grösster Anteilseigner bei dem Elekroautobauer weiter ausgebaut. Der Tesla-CEO kaufte Aktien im Wert von 9,85 Millionen US-Dollar, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- US/Liberty Global Inc, Ergebnis 1Q (nach US-Börsenschluss)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach dem Kursplus der vergangenen beiden Handelstage legen die Börsen in Europa eine Verschnaufpause ein. Die Anleger agieren vorsichtig vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump am Abend um 20.00 Uhr MESZ, ob die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen werden oder nicht. Die Entscheidung könnte für stärkere Bewegungen an den Ölmärkten sorgen, aber auch darüber hinaus. So könnte sich das Verhältnis der USA zu den westlichen Staaten, die an dem Abkommen festhalten wollen, weiter eintrüben. Am Dienstag gerät der Ölpreis nach der jüngsten Rally leicht unter Druck. Tendenziell belastend wirkt weiter, dass es im Handelskonflikt USA/China weiter keine Lösung gibt. Die Börse in Mailand stellt mit einem Anschlag von über 2 Prozent das Schlusslicht in Europa. Die Verlierer kommen aus allen Bereichen. Belastend wirkt sich aus, dass alle Versuche einer Regierungsbildung zwischen den politischen Parteien in Italien gescheitert sind. Von schwachen Geschäftszahlen ist im Handel mit Blick auf Deutsche Post die Rede. Der Kurs bricht um 6,2 Prozent ein. Beiersdorf stellen dagegen mit einem Plus von 2,2 Prozent den Gewinner im DAX. Das organische Umsatzplus von Beiersdorf im ersten Quartal wird positiv bewertet. Aus dem DAX hat zudem Munich Re ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Vergleichsweise schwach hat beim Rückversicherer das Anlageergebnis abgeschnitten. Der Kurs gibt um 0,5 Prozent nach. In der Schweiz stürzen Adecco um 5 Prozent ab. Obwohl Analysten jüngst bereits etwas vorsichtiger wurden, fiel das EBITDA nach Aussage eines Analysten rund 6 Prozent unter der Markterwartung aus. Auch Lafargeholcim stehen mit einem Minus von 1,3 Prozent unter Druck. Die Geschäftszahlen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, heisst es bei Davy Research. Im deutschen MDAX fallen LEG Immobilien nach schwachen Geschäftszahlen um 2,5 Prozent. Evonik geben 1,7 Prozent ab, hier hat der Umsatz die Erwartungen leicht verfehlt. Baader Helvea macht im Zahlenwerk von Zalando zum ersten Quartal 2018 Licht und Schatten aus. Nach dem Rücksetzer am Vortag geht es für die Aktie um 3 Prozent nach oben.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 7:55 Uhr Mo, 17.30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1877 -0,37% 1,1917 1,1926 -1,1%

EUR/JPY 129,36 -0,53% 129,96 130,24 -4,4%

EUR/CHF 1,1908 -0,39% 1,1955 1,1957 +1,7%

EUR/GBP 0,8785 -0,08% 0,8792 1,1379 -1,2%

USD/JPY 108,91 -0,17% 109,05 109,20 -3,3%

GBP/USD 1,3520 -0,29% 1,3556 1,3570 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 9.314,23 -1,2% 9.363,19 9.356,15 -31,8%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Der Aufwärtstrend hat sich fortgesetzt. Nach erneut positiven Vorgaben aus den USA dominierten auf breiter Front die Pluszeichen. Eine Ausnahme machte nur Südkorea. Dort fiel der Index nach dem Feiertag am Montag nach Anfangsgewinnen immer weiter zurück und schloss im Minus. Zur guten Stimmung trugen robust ausgefallene Handelsdaten Chinas bei. Dabei stiegen die Importe im April noch kräftiger als die ebenfalls deutlich höher und besser als gedacht ausgefallenen Exporte. Zu dem etwas gemächlicheren Aufschwung in Tokio dürften enttäuschende Konsumausgaben der Japaner beitragen haben. Deren Ausgaben sanken bereits zum zweiten Mal in Folge. "Die Risikofreude steigt derzeit wieder", kommentierte Jingyi Pan, Marktstratege bei IG Group die positive Stimmung an den Aktienmärkten. Zugleich warnte er mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Käufe, dass der Markt nun auf US-Präsident Donald Trump warte. Vor allem für die Ölpreise dürften hiervon Impulse ausgehen. Tagesfavoriten in China waren die Versicherer. Nachdem die Kurse in dem Sektor monatelang gefallen seien, habe nun der Regulierer mit Details zu einem steuergestaffelten Pensionsschema für Kauflaune gesorgt, hiess es. China Taiping sprangen um 6,3 Prozent auf ein Sechswochenhoch, China Life und Ping An zogen um mehr als 2 Prozent an. Unter den Einzelwerten stachen in Hongkong Geely mit einem Plus im Späthandel von rund 5 Prozent heraus. Für Kaufinteresse sorgte der gute Absatz des Autoherstellers. In Sydney profitierten Westpac weiter von den gut ausgefallenen Geschäftszahlen der Bank, denen nun positive Analystenkommentare folgten. Westpac zogen um 1,4 Prozent an.

+++++ CREDIT +++++

Kaum verändert präsentieren sich am Dienstagmittag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Bewegung ist bei den italienischen Staatsanleihen zu beobachten. Dort findet eine deutliche Spreadausweitung gegenüber den Bundesanleihen statt, nachdem alle Versuche einer Regierungsbildung zwischen den politischen Parteien gescheitert sind. Der italienische Staatspräsident Mattarella sprach sich nun für eine Expertenregierung aus, die bis Jahresende im Amt bleiben soll. M5S und Lega wollen die Expertenregierung nicht unterstützen und fordern Neuwahlen bereits im Juli. Aus Marktsicht bedeuten die neuesten Entwicklungen eine weiter anhaltende Unsicherheit, was Anleger grundsätzlich nicht schätzten, heisst es aus dem Hause der DZ Bank. Politische Unsicherheit begünstigt BTP-Spreadausweitungen. Dies ist auch am Anleihemarkt zu beobachten. Dort laufen die Spreads der italienischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von fünf bis zehn Jahren gegenüber den Bundesanleihen um 5 bis 8 Basispunkte auseinander.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Munich Re mit starkem Jahresauftakt

Ein wesentlich niedrigeres Grossschadensaufkommen als im Vorjahreszeitraum hat dem Rückversicherer Munich Re im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Die Gewinnprognose bestätigte der DAX-Konzern. Bei der Entwicklung der Schaden-Kosten-Quote wird er optimistischer.

Eon startet stark in das neue Jahr

Der Energieversorger Eon hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als von den Märkten erwartet. Die Essener erreichten einen bereinigten Überschuss von 727 Millionen Euro. Analysten hatten dagegen nur 670 Millionen Euro vorausgesagt. Im Auftaktquartal 2017 hatte der Gewinn bei nur 525 Millionen Euro gelegen.

