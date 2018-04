MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.693,40 +0,01% -0,66%

Euro-Stoxx-50 3.500,40 +0,40% -0,10%

Stoxx-50 3.043,95 +0,13% -4,21%

DAX 12.553,51 -0,11% -2,82%

FTSE 7.364,56 +0,49% -4,67%

CAC 5.419,38 +0,51% +2,01%

Nikkei-225 22.162,24 -0,13% -2,65%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 158,19 -11

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,10 68,29 -0,3% -0,19 +13,0%

Brent/ICE 74,00 73,78 +0,3% 0,22 +12,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.340,85 1.345,55 -0,3% -4,69 +2,9%

Silber (Spot) 17,12 17,25 -0,8% -0,13 +1,1%

Platin (Spot) 931,75 935,00 -0,3% -3,25 +0,2%

Kupfer-Future 3,14 3,13 +0,2% +0,01 -5,4%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Wenig verändert dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Damit könnte die negative Tendenz der vergangenen beiden Tage enden. Die Quartalsberichte hätten in dieser Woche die ersten negativen Überraschungen gebracht, heisst es mit Blick auf Philip Morris, IBM und Procter & Gamble. Dagegen übertraf General Electric vorbörslich die Markterwartungen. Der Konzern schreibt im ersten Quartal zwar einen Milliardenverlust. Bereinigt schaffte GE aber einen höheren Gewinn als von Beobachtern erwartet. Und auch die Prognose für das Gesamtjahr hat weiter Bestand. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang nicht auf der Agenda. Der Markt könnte von einer erneuten Schwäche bei den Halbleiterwerten belastet werden, nachdem am Vortag Taiwan Semiconductor den Markt verschreckt hatte. Das Unternehmen vermeldete nicht nur einen schwachen Ausblick, sondern äusserte sich auch negativ zur weitere Entwicklung der Branche. Das Unternehmen gilt als grösster Halbleiter-Kontraktfertiger weltweit. Die Warnung hat "zu steigenden Befürchtungen hinsichtlich der iPhone-Nachfrage geführt, die sich negativ auf die Aktien der Apple-Zulieferer ausgewirkt hat", so Stratege Jingyi Pan von der IG Group. Für die Papiere von Taiwan Semiconductor ging es Freitag in Asien um 6,3 Prozent nach unten, es war der grösste Tagesverlust seit 2013. Das Unternehmen hatte die negativen Aussagen am Vortag nach Handelsende in Asien veröffentlicht. Für die Apple-Aktie geht es nach dem Minus von 2,8 Prozent am Vortag vor der Startglocke um weitere 0,4 Prozent abwärts. Die Aktie von Skechers bricht vorbörslich um rund 20 Prozent ein. Sowohl die Ergebnisse zum ersten Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Quartal blieben unter den Erwartungen. So rechnet Skechers im zweiten Quartal mit einem verwässerten Gewinn je Aktie zwischen 38 und 43 Cent, während Experten hier bislang 55 Cent im Visier hatten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone April

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -0,3

zuvor: +0,1

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Am europäischen Aktienmarkt setzt sich die übergeordnete Seitwärtsbewegung bis zum Freitagmittag mit leichten Aufschlägen fort. Nachdem sich an den beiden Vortagen wichtige technische Hürden in DAX und Euro-Stoxx-50 als letztlich nicht zu überwinden entpuppt haben, dürfte es zum Wochenschluss mit einem Ausbruch nach oben wohl wieder nichts werden. Gebremst wird der europäische Aktienmarkt unter anderem vom kleinen Verfalltag der Optionen an den internationalen Terminbörsen. Zudem sind die Ereignisse des Vortages noch nicht ganz verarbeitet und belasten weiter. So hatte die Umsatzwarnung von Taiwan Semiconductor für massive Verluste unter Technologiewerten gesorgt, zudem hatten die schwachen Geschäftszahlen von Philip Morris erschreckt und die Sektoren kurzlebiger Konsumgüter belastet. Die Titel des Tabakkonzerns erlebten den schwärzesten Tag ihrer Börsengeschichte in den USA. Der Druck auf die Technologiewerte setzt sich fort. Nach dem Erschrecken über den gesenkten Umsatzausblick von Taiwan Semiconductor befeuern die Geschäftszahlen von ASM International die negative Stimmung. Der Zahlenausweis kann die hohen Erwartungen nicht befriedigen. Die Aktien fallen um 8,3 Prozent und unterbieten damit sogar Taiwan Semi, die in Taipeh um 6,3 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen sind. Bei ASMI sei der Belastungsfaktor jedoch nicht der Umsatz, sondern ein ungünstiger Produktmix und ein deutlicher Margenrückgang, heisst es. Im DAX verlieren Infineon 0,8 Prozent. Im Pharmasektor entweicht derweil die Fantasie aus einem Übernahmekampf um Shire - die Aktie des britischen Pharmakonzerns verliert 4,2 Prozent. Denn die irische Allergan hat am Vorabend angekündigt, nun doch nicht wie vom Markt erhofft ein Gegengebot für Shire abgeben zu wollen. Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 23 Prozent gesteigert. Auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum aber nur bei 2 Prozent. Händler bemängeln zudem eine sinkende Preissetzungsmacht. Mit der generellen Schwäche im Sektor verlieren die Papiere 5,1 Prozent. Im DAX fallen Henkel im Sektor 0,6 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.19 Uhr Do, 17.12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2300 -0,37% 1,2338 1,2362 +2,4%

EUR/JPY 132,41 -0,14% 132,75 132,73 -2,1%

EUR/CHF 1,1984 -0,02% 1,1995 1,1991 +2,3%

EUR/GBP 0,8738 -0,28% 0,8773 1,1501 -1,7%

USD/JPY 107,65 +0,24% 107,60 107,37 -4,4%

GBP/USD 1,4077 -0,09% 1,4062 1,4217 +4,2%

Bitcoin

BTC/USD 8.505,27 +2,8% 8.283,52 8.235,73 -37,7%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach zwei Tagen mit Gewinnen ist es an den Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang abwärts gegangen. Vor allem Technologiewerte wurden abverkauft, belastet von einem düsteren Ausblick des Halbleiterkonzerns Taiwan Semiconductor Manufacturing, einem der grössten Hersteller der Branche weltweit. Der Konzern hatte am Donnerstag nach Börsenschluss in Ostasien mitgeteilt, dass der Umsatz im zweiten Quartal über 10 Prozent unter den aktuellen Analystenerwartungen liegen dürfte. Grund sei die schwache Nachfrage nach Smartphones der High-End-Klasse. Nach den Aussagen brach der Sektorindex Philadelphia Semiconductor um 4,3 Prozent ein, Taiwan Semiconductor verloren am Freitag um 6,3 Prozent. Der Leitindex Taiex auf Taiwan verlor 1,8 Prozent, der stärkste Rückgang seit dem 6. Februar. An den Leitbörsen der beiden Märkte hielten sich die Abgaben aber in Grenzen: Der Nikkei verlor 0,1 Prozent auf 22.162 Punkte, gestützt auch vom nachgebenden Yen, der Kospi fiel um 0,5 Prozent. Dennoch wird der schwache Ausblick auf das Smartphone-Geschäft mit Argusaugen gesehen: "Es ist etwas beängstigend für den Gesamtmarkt", sagte Händler Oriano Lizza von CMC Markets. Letztlich dürfte das Thema aber nicht von längerer Dauer sein, vermutet er. Mit dem Absacken der Indizes am Freitag sind die fünftägigen Gewinnserien in Australien und Japan zu Ende gegangen. Angefacht worden war die jüngste Aufwärtsbewegung von den kräftig vorrückenden Rohstoffpreisen und den sich abkühlenden geopolitischen Spannungen. Stattdessen werden sich die Blicke der Anleger nun auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen richten. Damit wird der Markt auch wieder zu den fundamentalen Gegebenheiten zurückkehren, was viele Teilnehmer mit Erleichterung sehen.

+++++ CREDIT +++++

An den Kreditmärkten bleibt die Stimmung auch am Freitag gut. Die Commerzbank warnt allerdings bereits davor, dass sich diese schon bald eintrüben könnte. Gefahr droht von der Zinsseite. Sollte der jüngste Aufwärtsdruck bei den Marktzinsen anhalten, könnte dies die (Emissions-)Aktivität weiter dämpfen und eine erneute Welle von Abflüssen aus Credit-Fonds auslösen. Damit könnte die in den vergangenen beiden Wochen entstandene Spread-Erholung zu einem abrupten Ende kommen, so die Analysten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Bayer bekommt Freigabe für Monsanto-Übernahme aus Russland

Auf dem Weg zur Übernahme des Saatgutriesen Monsanto ist der Bayer-Konzern einen weiteren Schritt vorangekommen. Die russische Antimonopolaufsicht FAS erteilte ihre Freigabe, wie ein Sprecher des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns bestätigte.

Deutsche Bank überweist aus Versehen 28 Milliarden Euro

Die Deutsche Bank hat sich eine Fehlüberweisung über 28 Milliarden Euro geleistet. Ein Routinetransfer im Rahmen des Derivategeschäfts der Bank ging aus Versehen auf ein Konto der Eurex. Passiert sei der Fehler schon rund eine Woche vor Ostern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Deutsche Bank bestätigte die Panne.

Siemens Gamesa baut 29 Windanlagen mit 100 MW Leistung in Mexiko

Siemens Gamesa wird im ersten Quartal 2019 insgesamt 29 Windkraftanlagen mit je 3,4 MW Leistung in einem Windpark im mexikanischen Bundesstaat Coahuila errichten. Der Auftrag ist Ergebnis einer Auktion vom November 2017, wie die spanische Windenergietochter mitteilte.

BB Biotech erzielt geringeren Gewinn

April 20, 2018 07:07 ET (11:07 GMT)