MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.620,20 +0,56% -3,36%

Euro-Stoxx-50 3.420,57 +0,37% -2,38%

Stoxx-50 3.015,10 +0,15% -5,12%

DAX 12.311,26 +0,57% -4,69%

FTSE 7.176,75 -0,10% -6,56%

CAC 5.270,88 +0,24% -0,78%

Nikkei-225 21.678,26 +0,51% -4,77%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 159,44 -13

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,24 62,06 +0,3% 0,18 +3,3%

Brent/ICE 67,43 67,11 +0,5% 0,32 +2,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.328,54 1.332,00 -0,3% -3,47 +2,0%

Silber (Spot) 16,35 16,36 -0,1% -0,01 -3,5%

Platin (Spot) 918,45 913,65 +0,5% +4,80 -1,2%

Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,2% +0,01 -7,5%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit deutlichen Gewinnen werden die US-Aktienmärkte am Montag zum Start erwartet. Damit setzt sich die Schaukelbörse fort, nachdem es am Freitag kräftig abwärts gegangen war. Die Ängste vor einem Handelskrieg haben sich wieder verflüchtigt, unter anderem wegen neuer Äusserungen von US-Präsident Donald Trump . Er hat sich am Sonntag optimistisch zu einer Verhandlungslösung mit China geäussert. Etwas Hoffnung keimt auch daher auf, weil mit der allmählich startenden Berichtssaison wieder die Unternehmen statt der Politik in den Fokus rücken. So legen am Freitag dieser Woche drei grosse US-Banken ihre Quartalszahlen vor. Allerdings bleiben die Anleger vorsichtig, nachdem es in der vergangenen Woche zu wilden Bewegungen in beide Richtungen gekommen war. Boeing könnten noch von ihrem Grossauftrag vom späten Freitag profitieren. American Airlines hat bei dem Konzern Grossraumflugzeuge zum Listenpreis von mehr als 12 Milliarden US-Dollar bestellt und einen Vertrag zum Kauf von konkurrierenden Airbus-Flugzeugen gekündigt. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q, Paris

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen zeigen sich am Montagmittag weiter von ihrer sonnigen Seite. Die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China beschäftigt die Anleger zu Wochenbeginn weniger stark, ohne dass es dafür konkrete fundamentale Gründe gäbe. Die Investoren hoffen offenbar, dass am Ende der Auseinandersetzung zwischen beiden Ländern ein für beide Seiten vorteilhaftes Handelsabkommen stehen wird. Der neue Vorstandschef der Deutschen Bank kommt an der Börse gut an, für die Aktie geht es um 3,5 Prozent nach oben. Der Aufsichtsrat hatte am Vorabend Christian Sewing mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, er ersetzt John Cryan. Der Vorstandswechsel führt laut Händlern zunächst zu Short-Eindeckungen in der Aktie. "Die Aktie wurde zuletzt geradezu zertrümmert", sagt ein Händler. Fusionsspekulationen treiben PostNL. Der Kurs gewinnt 7,5 Prozent auf 3,30 Euro. Der Konkurrent Sandd Post hat sich aufgeschlossen für eine Konsolidierung des niederländischen Postmarkts gezeigt. Der Pharma-Konzern Novartis übernimmt derweil das Biotech -Unternehmen Avexis und lässt sich dies Einiges kosten: Insgesamt zahlen die Schweizer 8,7 Milliarden US-Dollar oder 218 Dollar je Aktie für Avexis, das ist ein Aufschlag von 88 Prozent zum Schlusskurs am Freitag an der US-Technologiebörse Nasdaq. Die Anleger werten den Zukauf positiv, Novartis steigen um 0,6 Prozent. Die Übernahme von Avexis durch Novartis stützt die M&A-Spekulationen und damit auch die Kurse im Biotech-Bereich. So geht es zum Beispiel für Medigene um 2,6 Prozent nach oben. RIB Software geben gegen den Trend weiter nach. Der Kurs verliert 2,4 Prozent auf 18,06 Euro. "Der Markt hat das Vertrauen in den Vorstand verloren", sagt ein Händler. Seit dem Hoch vor 3 Wochen hat sich der Kurs halbiert, vor allem als Folge einer Kapitalerhöhung, die überraschend kam und von einigen Marktteilnehmern nicht nachvollzogen werden konnte.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.22 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2274 -0,05% 1,2277 1,2271 +2,2%

EUR/JPY 131,46 +0,12% 131,44 131,33 -2,8%

EUR/CHF 1,1787 +0,11% 1,1785 1,1785 +0,7%

EUR/GBP 0,8702 -0,16% 0,8700 1,1483 -2,1%

USD/JPY 107,10 +0,17% 107,06 107,04 -4,9%

GBP/USD 1,4104 +0,11% 1,4110 1,4089 +4,4%

Bitcoin

BTC/USD 6.845,48 -2,3% 7.117,57 6.624,87 -49,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Spekulation, dass es im zuletzt eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China am Ende nicht so schlimm kommen wird, wie es derzeit den Anschein hat, hat den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zum Wochenauftakt Kursgewinne beschert. Der sehr schwache Freitag an den US-Börsen wurde im Handelsverlauf auch deswegen abgeschüttelt, weil US-Präsident Donald Trump am Wochenende davon sprach, dass China Handelshemmnisse senken werde und die USA ihrerseits dann die Zölle senken könnten. Zur guten Stimmung habe auch beigetragen, dass Nordkorea seine Bereitschaft signalisiert habe, über eine Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sprechen, sagten Marktteilnehmer. Unter den Einzelwerten lagen Geely im Späthandel 5,4 Prozent höher nach solide ausgefallenen Autoverkäufen im März. In Sydney schossen Atlas Iron um 42 Prozent nach oben und machten damit annähernd sämtliche seit Jahresbeginn angefallenen Verluste wieder wett. Getrieben wurde der Kurs von einer auf einer reinen Aktientransaktion beruhenden Übernahmevereinbarung mit Mineral Resources. Deren Aktie gab um 6,9 Prozent nach. Für Samsung Biologics ging es in Seoul um 8,3 Prozent nach oben auf ein Allzeithoch. Das Unternehmen kann dank einer Patentvereinbarung später im Jahresverlauf seine Biosmilarprodukte auch in Europa verkaufen.

+++++ CREDIT +++++

Zu Beginn der neuen Woche zeichnet sich am Credit-Markt kein neuer Trend ab. Die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen präsentieren sich am Montag kaum verändert. Die Marktstrategen der Commerzbank schauen darauf, ob die Abflüsse aus den Credit-Fonds im Euroraum im Falle eines anhaltend freundlichen Umfelds weiter nachlassen, wie bereits in der Vorwoche zu beobachten. Die Commerzbank empfiehlt ihren Kunden, Stärke zum Risikoabbau nutzen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Verdi bestreikt am Dienstag Frankfurter Flughafen und drei weitere Airports

In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst verschärft die Gewerkschaft Verdi die Gangart. Sie kündigte für Dienstag flächendeckende Streiks in allen Bundesländern für alle Bereiche des öffentlichen Dienstes an, bei Bund und Kommunen. Unter anderem sollen vier Flughäfen bestreikt werden, darunter der Frankfurter Airport. "Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt. Mit Warnstreiks und Aktionen erhöhen die Beschäftigten jetzt den Druck, damit die Arbeitgeber ihre Blockadehaltung endlich aufgeben", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske laut Mitteilung.

Audi erzielt im März dank China und USA Absatzplus

Audi hat im März mehr Autos verkauft und dabei von Zuwächsen in China und den USA profitiert. Wegen rückläufiger Absätzen in Europa schwächte sich die Dynamik im abgelaufenen Monat allerdings etwas ab. Weltweit setzte der Premiumhersteller mit 183.750 Fahrzeugen 6 Prozent mehr ab als vor einem Jahr. Von Januar bis März lag der Absatz mit 463.800 Autos um 9,8 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Neuer Deutsche-Bank-CEO kündigt harte Entscheidungen an

Christian Sewing hat einen Tag nach seiner Wahl zum Chef der Deutschen Bank harte Entscheidungen angekündigt. Die Aufstellung der Unternehmens- und Investmentbank will sich der Manager genauer ansehen, wie er in einem Brief an die Mitarbeiter der Deutschen Bank schrieb. Das Institut wolle sich in dem Bereich aus unrentablen Geschäften zurückziehen. Auf diese Weise sollen Kapazitäten für Wachstum freigesetzt werden.

Henkel sieht Logistikprobleme im zweiten Quartal gelöst

Die Probleme in der Lieferkette von Teilen des Nordamerikageschäfts beim Konsumgüterkonzern Henkel werden im Laufe des zweiten Quartals gelöst. Henkel-Konzernchef Hans Van Bylen sagte auf der Hauptversammlung seines Unternehmens laut Redetext, die Ursachen für die Probleme seien erkannt, es werde mit Hochdruck an ihrer Beseitigung gearbeitet. Für den Vorstand habe das Priorität. Bylen bekräftigte überdies die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Merck KGaA erhält Zulassung für MS-Mittel in den Emiraten

Mit einer Freigabe in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der Darmstädter Pharmakonzern Merck die erste Zulassung seines Multiple-Sklerose-Medikaments Mavenclad in der Vertriebsregion Mittlerer Osten & Afrika erhalten. Die Tabletten mit dem Wirkstoff Cladribin zur Behandlung erwachsener Patienten mit schubförmiger MS dürfen bereits in der EU, Argentinien, Australien, Kanada und Israel vertrieben werden. In den USA will Merck die Zulassung beantragen.

Umwelthilfe belastet mit neuen Abgastests VW und BMW

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 07:01 ET (11:01 GMT)