MÄRKTE USA/Xi begeistert Anleger und dürfte Rally auslösen

NEW YORK (Dow Jones)--Steil aufwärts dürfte es mit der Wall Street am Dienstag gehen. Die Futures auf die Aktienindizes liegen über 1 Prozent im Plus. Die Investoren begrüssen die Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der die Furcht vor einem Handelskrieg mit den USA zunächst einmal zerstreut hat. Xi kündigte neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes an. An den Märkten in Asien und Europa wurden die Aussagen mit steigenden Kursen quittiert.

In jüngster Zeit hatte die Sorge vor einer handelspolitischen Eskalation zwischen den beiden Ländern für erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten gesorgt. Andere Themen wie ein mögliches Eingreifen Amerikas in den Syrienkrieg bleiben zunächst noch im Hintergrund. Dagegen dürfte bald die Berichtssaison die Politik an den Märkten verdrängen, da ab Donnerstag grössere US-Konzerne Zahlen ausweisen werden.

Verifone haussieren mit Übernahme

Bei den Einzelwerten explodiert der Kurs des Bezahldienstleisters Verifone mit einem Übernahmeangebot. Eine Investorengruppe zahlt 2,6 Milliarden US-Dollar in bar, inklusive Schulden liegt das Transaktionsvolumen bei 3,4 Milliarden Dollar. Verifone darf aber noch bis zum 24. Mai mit anderen Parteien verhandeln. Verifone-Aktionäre sollen je Anteilsschein 23,04 US-Dollar in bar erhalten. Das entspricht einer Prämie von 54 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag. Entsprechend wird die Aktie mit 22,92 Dollar gehandelt, 53 Prozent höher.

Tupperware fallen um 4,6 Prozent, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick gesenkt hat. Neben der Steuerreform führt Tupperware Probleme im europäischen Kundenservice-Geschäft an. Genauer will sich der Anbieter von Küchen- und Haushaltsartikeln bei Vorlage der Geschäftszahlen am 25. April äussern.

Nike könnten legen dagegen um 1,3 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hat im Zuge seiner Kundenservice-Offensive die zweite Übernahme in weniger als einem Monat getätigt und in Israel Invertex übernommen. Das Unternehmen entwirft Software zur Körpermassbestimmung.

Bayer wird laut Kreisen auch von den US-Kartellbehörden grünes Licht für die Übernahme des US-Saatgutgiganten Monsanto erhalten. Für Monsanto geht es um 0,2 Prozent nach unten.

Euro mit Zinsfantasie höher

Der Euro rückt gegen den Dollar vor. Hintergrund sind Aussagen des EZB-Gouverneurs Ewald Nowotny, der die Geldpolitik an einem wichtigen Wendepunkt sieht. Dies wurde am Markt als Signal für den Einstieg in eine straffere Geldpolitik der EZB gesehen. Der Euro steigt auf 1,2360 Dollar nach einem Tagestief bei 1,2303. Der Rubel baut die jüngsten Verluste aus, belastet von den US-Sanktionen gegen Russland. Zum Dollar verliert er weitere 3,9 Prozent.

Der Ölpreis profitiert von der Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. Auch die steigenden Spannungen in Syrien stützen den Preis. Das Fass der US-Sorte WTI legt um 2,1 Prozent auf 64,74 Dollar zu. Brent gewinnt 2,1 Prozent auf 70,07 Dollar.

Gold steigt um 0,1 Prozent auf 1.337 Dollar je Unze. Anleihen geben nach, weil die Investoren sich auf riskantere Anlagen konzentrieren. Fallende Notierungen treiben die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 2,80 Prozent.

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,29 1,6 2,28 109,3

5 Jahre 2,62 1,9 2,60 69,2

7 Jahre 2,74 2,4 2,71 48,9

10 Jahre 2,80 1,9 2,78 35,4

30 Jahre 3,02 0,9 3,01 -4,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.15 Uhr Mo, 17.32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2362 +0,32% 1,2304 1,2322 +2,9%

EUR/JPY 132,29 +0,55% 131,90 131,91 -2,2%

EUR/CHF 1,1796 +0,12% 1,1785 1,1792 +0,7%

EUR/GBP 0,8721 -0,01% 0,8708 1,1472 -1,9%

USD/JPY 107,03 +0,23% 107,19 107,06 -5,0%

GBP/USD 1,4173 +0,32% 1,4130 1,4136 +4,9%

Bitcoin

BTC/USD 6.761,85 +0,4% 6.778,81 6.772,60 -50,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,74 63,42 +2,1% 1,32 +7,4%

Brent/ICE 70,07 68,65 +2,1% 1,42 +6,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.337,43 1.336,29 +0,1% +1,14 +2,7%

Silber (Spot) 16,54 16,50 +0,3% +0,04 -2,3%

Platin (Spot) 933,45 934,00 -0,1% -0,55 +0,4%

Kupfer-Future 3,13 3,08 +1,6% +0,05 -5,7%

