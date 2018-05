MÄRKTE USA/Wall Street mit Einigung im Handelsstreit weiter im Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Begeisterung an der Wall Street über die eindeutigen Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen China und den USA ebbt am Dienstag schon wieder etwas ab. Die Kritik aus der EU an der Iran-Strategie der USA dämpft die Stimmung etwas. Denn hier zeichnet sich ein neuer Konfliktherd ab, diesmal allerdings mit den Verbündeten der USA. Gleichwohl stellen sich Marktakteure nach dem Zweimonatshoch des Vortages auf leichte Aufschläge zum Handelsbeginn ein. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen gut behaupteten Handelsstart am Kassamarkt an.

Nachdem sich die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt auf einen wechselseitigen Verzicht von Strafzöllen verständigt haben, hat die chinesische Regierung angekündigt, dass sie die Zölle für importierte Autos ab dem 1. Juli senken werde. Die Importzölle auf Autoteile sollen ebenfalls reduziert werden. Der Automobilsektor ist ein wichtiger Schwerpunkt der Gespräche zwischen Chinesen und Amerikanern. Zudem stehen beide Seiten vor einer Einigung im Streit um US-Hochtechnologielieferungen an den chinesischen Telekommunikationskonzern ZTE. "Die Nachrichten schüren die Begeisterung unter Investoren, dass ein ausufernder Handelskrieg abgewendet wird. Wir erwarten eine Verlängerung der gestrigen "Handelsrally, wenn auch mit weniger lebhaftem Tempo", sagt Chefmarktvolkswirt Peter Cardillo von Spartan Capital.

Italien-Sorgen lassen etwas nach

Am Rentenmarkt fallen die Notierungen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um einen Basispunkt auf 3,07 Prozent. In Europa kommen die Renditen dagegen zurück - auch die italienischen. Die Sorgen über die Regierungsbildung in Italien sind zwar nicht verflogen, lassen aber derzeit etwas nach. Dies drückt tendenziell auf die US-Renten.

Nach der Wahl in Venezuela, die weltweit als Farce angesehen wird, steigen die Ölpreise auf neue Dreieinhalbjahreshochs. Nachdem der umstrittene Präsident Nicolas Maduro im Amt bestätigt worden ist, drohen neue US-Sanktionen gegen das ölreiche Land. Dazu gesellt sich die Zuspitzung des Irankonflikts. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,3 Prozent auf 72,46 US-Dollar, die globaler gehandelte Sorte Brent um 0,7 Prozent auf 79,77 Dollar.

Mit den etwas nachlassenden Italiensorgen zieht der Euro zunächst an, kommt aber aktuell mit 1,1791 auf Vorabendniveau zurück. Gold erholt sich um 0,2 Prozent auf 1.295 Dollar. Das schwierige Umfeld mit steigenden US-Zinsen bleibe aber bestehen, warnen Marktteilnehmer.

Autowerte mit gesenkten China-Zöllen gesucht

Am Aktienmarkt steigen im Automobilsektor mit den gesenkten Einfuhrzöllen in China Ford Motor vorbörslich um 0,8 und General Motors um 1,3 Prozent. Tesla rücken um 0,8 Prozent vor. CEO Elon Musk versprach die Behebung technischer Probleme beim Model 3 des Elektroautobauers innerhalb weniger Tage.

Der US-Softwarekonzern übernimmt die E-Commerce-Firma Magento Commerce für 1,68 Milliarden Dollar. Mit der Übernahme, die Adobe auf eine Höhe mit Salesforce bringen soll, ergibt sich ein Umsatzvolumen von rund 13 Milliarden Dollar. Für die Micron-Aktie geht es um weitere 6,9 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Volumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Schon am Vortag hatten die Papiere zugelegt.

Toll Brothers sinken um 4,9 Prozent, nach dem der Baukonzern einen Ergebniseinbruch im zweiten Quartal mitgeteilt hatte. Kohl klettern um 4,5 Prozent, der Einzelhändler schlug mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen und erhöhte die Prognose.

===

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,57 0,4 2,57 137,2

5 Jahre 2,90 0,2 2,90 97,4

7 Jahre 3,02 0,6 3,01 77,2

10 Jahre 3,06 0,6 3,06 61,9

30 Jahre 3,21 0,5 3,20 13,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:39 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1781 -0,12% 1,1766 1,1766 -2,0%

EUR/JPY 130,67 -0,21% 130,70 130,26 -3,4%

EUR/CHF 1,1725 -0,29% 1,1743 1,1751 +0,1%

EUR/GBP 0,8769 -0,14% 0,8771 1,1453 -1,4%

USD/JPY 110,92 -0,10% 111,09 110,70 -1,5%

GBP/USD 1,3435 +0,02% 1,3414 1,3474 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 8.195,68 -2,7% 8.357,88 8.092,15 -40,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,56 72,24 +0,4% 0,32 +20,8%

Brent/ICE 79,94 79,22 +0,9% 0,72 +22,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.293,98 1.292,50 +0,1% +1,48 -0,7%

Silber (Spot) 16,64 16,51 +0,8% +0,14 -1,7%

Platin (Spot) 909,00 901,50 +0,8% +7,50 -2,2%

Kupfer-Future 3,12 3,05 +2,3% +0,07 -6,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)