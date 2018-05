MÄRKTE EUROPA/Wall Street und Zahlenflut belasten

FRANKFURT (Dow Jones)--Klar im Minus sind Europas Aktienmärkte am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Kursverluste an der Wall Street zogen auch auf dem alten Kontinent die Aktien nach unten. Allerdings dominierte die Berichtssaison mit einer Flut von Quartalszahlen das Geschehen bei Einzelwerten.

Leicht stützend wirkten ein schwacher Euro unter 1,20 Dollar und niedrige Inflationsdaten aus der Eurozone , die Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank als "deutlich enttäuschend" einstufte. Die EZB dürfte länger als erwartet expansiv agieren und die Zinsen erst später anheben. Praefcke sieht den Euro Ende des Jahres bei 1,16 Dollar.

Die Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend liessen die Marktteilnehmer im Dunkeln über die weiteren Zinsschritte in diesem Jahr. Jedoch wurde auch klar, dass die Fed nicht hektisch auf Inflationsdaten mit Zinserhöhungen reagieren wolle. Ein Rückgang im ISM-Service-Index zeigte zudem keinen Druck durch Lohnkosten. Darauf gaben die Anleiherenditen wieder deutlich nach und setzten Banken und Versicherer unter Druck. Der DAX verlor 0,9 Prozent auf 12.690 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,7 Prozent auf 3.529 Zähler.

Kräftige Gewinnmitnahmen trotz solider Zahlen

Am Aktienmarkt stand eine Flut von Zahlen im Fokus. Heftige Gewinnmitnahmen drückten Adidas um 6,8 Prozent. Die Zahlen seien sehr gut gewesen, allerdings wurde der Ausblick nicht angehoben, hiess es. Nach 24 Prozent Plus seit Jahresbeginn hätten vor allem US-Investoren daher Geld vom Tisch genommen. Zudem drückten Querelen in den USA wegen umstrittener Äusserungen des Rappers und Adidas-Werbeträgers Kanye West.

Auch bei FMC drückten Gewinnmitnahmen nach Vorlage endgültiger Zahlen den Kurs um 3,9 Prozent. Aktien der Mutter Fresenius fielen 1 Prozent. Hier hat der Euro-Wechselkurs das Quartalsergebnis belastet. Stärker im Fokus stehe jedoch das weitere Vorgehen nach der gescheiterten Übernahme von Akorn in den USA, hiess es dazu von Berenberg.

Bayer schlossen 0,4 Prozent höher, der leicht gesenkte Ausblick war wegen der Euro-Belastung erwartet worden. Das operative Ergebnis lag dagegen über den Schätzungen. Wichtiger als die Zahlen waren auch hier Aussagen, die Fusion mit Monsanto solle im zweiten Quartal abgeschlossen sein.

Infineon gaben 0,4 Prozent ab, obwohl die Marge im zweiten Quartal über der Erwartung der Analysten lag. Auch für das dritte Quartal zeigte sich Infineon optimistisch. Allerdings wurde die Prognose nicht, wie von einigen Akteuren erhofft, erhöht.

Vonovia fielen trotz erhöhten Ausblicks um 2,6 Prozent. Hier drückte der angekündigte Kauf von Victoria Park in Schweden für 900 Millionen Euro. Der Preis ist für die Analysten von Jefferies "kein Schnäppchen". Erstmals seit dem Börsengang hat Siemens Healthineers Zahlen vorgelegt. Die Aktie fiel 0,2 Prozent. Die Zahlen wurden von der DZ Bank als insgesamt im Rahmen der Erwartungen beschrieben.

Für Compugroup ging es im TecDAX nach Quartalsdaten um 6,2 Prozent nach oben, für Pfeiffer Vacuum sogar fast 11 Prozent. Die Analysten von Equinet nannten die Pfeiffer-Zahlen "makellos". Osram stiegen um 2,3 Prozent. Der vorangegangene Kursverfall von fast 38 Prozent sei zu stark gewesen, was die soliden Zahlen nicht hergäben, so die Begründung. Positiv wurden auch die Ankündigung des Verkaufs des US-Servicegeschäfts sowie ein Zukauf gewertet.

Thales und Logitech mit Rekordzahlen

Thales sprangen in Paris um 3,8 Prozent auf Allzeithoch. Der französische Rüstungshersteller konnte im ersten Quartal höhere Umsätze als erwartet vermelden, die Aufträge sprangen sogar um über ein Drittel an. In Zürich haussierten Logitech um 6,5 Prozent. Vor allem bei hochmargigen Tastaturen und Spielezubehör konnten die Schweizer Computerausrüster punkten.

Beim britischen Medizintechnikhersteller Smith & Nephew ging es 7 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen den Umsatzausblick gesenkt hat.

Europa Euro-Stoxx-50 3.529,12 -24,67 -0,7% +0,7%

. Stoxx-50 3.072,33 -24,23 -0,8% -3,3%

. Stoxx-600 384,62 -2,82 -0,7% -1,2%

Frankfurt XETRA-DAX 12.690,15 -112,10 -0,9% -1,8%

London FTSE-100 London 7.504,44 -38,76 -0,5% -1,9%

Paris CAC-40 Paris 5.501,66 -27,56 -0,5% +3,6%

Amsterdam AEX Amsterdam 551,73 -4,13 -0,7% +1,3%

Athen ATHEX-20 Athen 2.155,35 -51,41 -2,3% +3,5%

Brüssel BEL-20 Bruessel 3.871,94 -48,96 -1,2% -2,7%

Budapest BUX Budapest 37.660,99 -308,85 -0,8% -4,4%

Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.106,93 -52,51 -1,3% +4,8%

Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 125.662,74 -2313,94 -1,8% -10,9%

Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 989,63 -6,72 -0,7% -3,4%

Lissabon PSI 20 Lissabon 5.498,05 -11,27 -0,2% +1,8%

Madrid IBEX-35 Madrid 10.038,80 -50,10 -0,5% -0,1%

Mailand FTSE-MIB Mailand 24.064,46 -201,15 -0,8% +11,0%

Moskau RTS Moskau 1.128,22 -8,34 -0,7% -2,3%

Oslo OBX Oslo 796,91 -5,66 -0,7% +7,3%

Prag PX Prag 1.113,35 -3,52 -0,3% +3,3%

Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.566,96 -24,01 -1,5% -0,6%

Warschau WIG-20 Warschau 0,00 0,00 0,0% -6,9%

Wien ATX Wien 3.474,98 -0,79 -0,0% +1,6%

Zürich SMI Zuerich 8.842,29 -53,99 -0,6% -5,8%

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:49 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1968 +0,10% 1,1988 1,1968 -0,4%

EUR/JPY 130,52 -0,62% 131,43 131,56 -3,5%

EUR/CHF 1,1945 +0,04% 1,1944 1,1940 +2,0%

EUR/GBP 0,8821 +0,15% 0,8813 1,1369 -0,8%

USD/JPY 109,06 -0,71% 109,64 109,93 -3,2%

GBP/USD 1,3568 -0,06% 1,3602 1,3605 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 9.399,43 +1,7% 9.206,15 9.108,21 -31,2%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03

Deutschland 10 Jahre 0,53 0,58 0,10

USA 2 Jahre 2,47 2,48 0,58

USA 10 Jahre 2,94 2,97 0,53

Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00

Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,87 67,93 -0,1% -0,06 +13,0%

Brent/ICE 73,17 73,36 -0,3% -0,19 +12,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.313,87 1.305,03 +0,7% +8,84 +0,9%

Silber (Spot) 16,43 16,39 +0,3% +0,04 -3,0%

Platin (Spot) 901,60 895,00 +0,7% +6,60 -3,0%

Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,5% +0,02 -7,6%

