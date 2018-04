MÄRKTE EUROPA/Syrien-Konflikt belastet - Dt. Telekom sprinten los

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung an den Börsen hat am Mittwoch schlagartig gedreht, indem sich die Anleger vorsichtiger positionierten. Die jüngste Entwicklung im Syrien-Konflikt belastet, nachdem US-Präsident Donald Trump per Twitter Russland gewarnt hat, dass US-Raketen "nach Syrien kommen" werden. Die USA und Frankreich haben Kriegsschiffe mit Marschflugkörpern in Schussweite von Syrien positioniert. Trump hat geschworen, Russland und den Iran zu bestrafen, wenn die USA zu dem Schluss kommen, dass sie beim Gasangriff geholfen haben. Ein US-Militärschlag gegen das Assad-Regime in Syrien und damit eine Konfrontation mit Russland wird als Risikofaktor für die Börsen gewertet.

Der DAX verlor 0,8 Prozent auf 12.294 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,6 Prozent auf 3.420 Punkte nach unten. Vor allem der Sektor der Reise- und Freizeitunternehmen litt unter der Entwicklung in Syrien, der europäische Subindex verlor reflexartig um 1,2 Prozent. Aktien von Lufthansa, Carnival und Thomas Cook verloren alle über 2 Prozent. Die sicheren Häfen wurden aufgesucht, so legten die Bundesanleihen und auch Gold zu.

T-Mobile US spricht wieder mit Sprint

T-Mobile US und der US-Mobilfunkkonzern Sprint lassen ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben. Es wäre das dritte Mal in vier Jahren, dass sich die US-Tochter der Deutschen Telekom und der Rivale Sprint an einem Zusammenschluss versuchen.

Die DZ Bank sieht eine Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit Sprint als einzig möglichen grossen Zusammenschluss im US-Mobilfunkmarkt. Die Transaktion würde signifikantes Synergiepotenzial beinhalten. Aus logischen Erwägungen spreche grundsätzlich alles für eine Transaktion. Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 2,2 Prozent nach oben.

An der Londoner Börse stieg Tesco nach Geschäftszahlen um 7,1 Prozent. Laut Jefferies ist das EBIT 3 Prozent über den Erwartungen ausgefallen. Zugleich wird der Ausblick als "stark" beschrieben. Im Fahrwasser gewannen Morrison 1,5 Prozent und Sainsbury rückten um 0,7 Prozent vor.

Nach unter den Erwartungen liegenden Umsatzzahlen ging es für Asos um 2,4 Prozent nach unten. Der Online-Fashion-Retailer hat für das erste Halbjahr Umsätze von 1,158 Milliarden Pfund bekannt gegeben, die Schätzung lag laut Liberum Capital bei 1,172 Milliarden. Zugleich habe Asos höhere Investitionen im Bereich von 230 bis 250 Millionen Pfund nach bislang 200 bis 220 Millionen Pfund angekündigt.

Die Aktie von Sulzer stand in Zürich unter Druck, sie gab um 8,5 Prozent nach. Nachhaltig belastend wirken sich die US-Sanktionen gegen den Hauptaktionär Renova und deren Chairman, den russischen Oligarchen Viktor Vekselberg, aus. Nun soll der Zugang zu den Unternehmens-Konten in den USA beschränkt worden sein. Auch wenn Sulzer noch seine Zulieferer und die Beschäftigten bezahlen könne, seien andere Dollar-Transaktionen nicht mehr möglich. Am Montag hatte Sulzer angekündigt, fünf Millionen eigene Aktien von Renova zu erwerben, um den US-Sanktionen zu entgehen.

Brent auf Dreijahreshoch

Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich nach dem Plus am Vortag um weitere 2 Prozent auf 72,45 Euro und notiert damit auf Dreijahreshoch. Der Ölpreis profitiert von der Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit, die die Wachstumshoffnungen nährt. Auch die steigenden Spannungen in Syrien stützen den Preis. Darüber hinaus will Saudi-Arabien sein Rohölangebot auch im Mai bei unter 7 Millionen Barrel pro Tag belassen und damit die Vereinbarungen innerhalb des Erdölkartells Opec zu Förderkürzungen einhalten. Der Sektor der europäischen Öl - und Gaswerte notierte gegen den Trend 0,5 Prozent im Plus.

.===

. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Europa Euro-Stoxx-50 3.419,71 -19,07 -0,6% -2,4%

. Stoxx-50 3.024,38 -16,09 -0,5% -4,8%

. Stoxx-600 376,18 -2,24 -0,6% -3,3%

Frankfurt XETRA-DAX 12.293,97 -103,35 -0,8% -4,8%

London FTSE-100 London 7.257,14 -9,61 -0,1% -5,5%

Paris CAC-40 Paris 5.277,94 -29,62 -0,6% -0,7%

Amsterdam AEX Amsterdam 544,50 -0,75 -0,1% -0,0%

Athen ATHEX-20 Athen 2.064,82 -34,96 -1,7% -0,9%

Brüssel BEL-20 Bruessel 3.856,60 -31,31 -0,8% -3,1%

Budapest BUX Budapest 37.971,57 +89,15 +0,2% -3,6%

Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.961,77 -32,87 -0,8% +1,1%

Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 135.196,00 -3019,06 -2,2% -4,1%

Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 971,22 -12,97 -1,3% -5,2%

Lissabon PSI 20 Lissabon 5.475,83 -10,12 -0,2% +1,4%

Madrid IBEX-35 Madrid 9.735,80 -27,70 -0,3% -3,1%

Mailand FTSE-MIB Mailand 23.012,86 -160,82 -0,7% +6,0%

Moskau RTS Moskau 1.083,53 -7,26 -0,7% -6,1%

Oslo OBX Oslo 766,23 +1,80 +0,2% +3,2%

Prag PX Prag 1.124,03 -0,99 -0,1% +4,3%

Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.504,71 -22,05 -1,4% -4,6%

Warschau WIG-20 Warschau 2.271,93 -2,88 -0,1% -7,7%

Wien ATX Wien 3.365,14 -31,53 -0,9% -1,6%

Zürich SMI Zuerich 8.708,44 -47,13 -0,5% -7,2%

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.10 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2380 +0,22% 1,2369 1,2360 +3,0%

EUR/JPY 132,28 -0,11% 132,42 132,49 -2,2%

EUR/CHF 1,1861 +0,32% 1,1826 1,1813 +1,3%

EUR/GBP 0,8722 +0,10% 0,8714 1,1469 -1,9%

USD/JPY 106,84 -0,33% 107,06 107,19 -5,2%

GBP/USD 1,4195 +0,14% 1,4196 1,4176 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 6.933,35 +1,1% 6.848,28 6.769,28 -49,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,07 65,51 +2,4% 1,56 +11,3%

Brent/ICE 72,38 71,04 +1,9% 1,34 +10,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.360,86 1.340,80 +1,5% +20,06 +4,5%

Silber (Spot) 16,80 16,57 +1,4% +0,23 -0,8%

Platin (Spot) 937,95 929,00 +1,0% +8,95 +0,9%

Kupfer-Future 3,13 3,14 -0,3% -0,01 -5,6%

===

