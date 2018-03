MÄRKTE EUROPA/Grosser Verfall läuft bislang reibungslos

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Bis Freitagmittag haben sich die Hexen am grossen Verfallstag an Europas Börsen nicht sehen lassen. Lediglich technische Probleme im deutschen Aktien- und Terminhandel hätten einige abergläubische Anleger möglicherweise mit übersinnlichen Kräften in Verbindung bringen können. Die technischen Probleme sind in der Zwischenzeit aber behoben, und der Verfall im Euro-Stoxx-50 ist weitgehend geräuschlos verlaufen. Der DAX, der noch nicht verfallen ist, steigt um 0,4 Prozent auf 12.394 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.426 nach oben.

Das Börsendebüt der Siemens-Tochter Healthineers läuft derweil famos. Schon der erste Kurs von 29,10 Euro lag deutlich über dem Ausgabepreis. Mit 28 Euro sind die Aktien vergleichsweise günstig verkauft worden, gemessen daran, dass die Preisspanne zunächst bei 26 zu 31 Euro gelegen hatte und frühere Preisvorstellungen noch deutlich höher gewesen waren. Händler hoffen, dass ein Erfolg des Börsengangs das Eis für weitere IPO bricht, also zum Beispiel für einen Erfolg auch bei DWS sorgt, der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank. Aktuell werden Healthineers mit 29,93 Euro gehandelt.

Altice mit guten Geschäftszahlen

Für die Analysten der Deutschen Bank haben die Geschäftszahlen von Altice positiv überrascht. Sowohl beim Umsatz wie auch beim EBITDA habe Altice Europe die Erwartung leicht übertroffen. Nach Meinung der Analysten von Bryan Garnier befinden sich die Zahlen im Einklang mit der mittelfristigen Trendwende. Weitere Unternehmensverkäufe sollten in den kommenden Monaten den Umbau begleiten. Für die Aktie geht es um 3,1 Prozent auf 8,32 Euro nach oben, vor einem Jahr notierte der Wert allerdings noch über 20 Euro.

"Bechtle ist dafür bekannt, dass der erste Ausblick recht vage gehalten ist", so ein Aktienhändler. Im aktuellen Umfeld hätten sich die Investoren allerdings gerne einen etwas quantitativeren Ausblick gewünscht. Dem Unternehmen nach sollen Umsatz und Ergebnis wiederum deutlich steigen. Die endgültigen Geschäftszahlen hätten allenfalls kleine Abweichungen geliefert. Die Aktie von Bechtle notiert 2,3 Prozent leichter bei 68,75 Euro.

Fusion mit Praxair für Linde holprig

Als leicht belastend für die Linde-Aktie beurteilen Händler, dass die EU-Kommission die Prüfung der Fusion mit Praxair unterbrochen hat. Die Kommission wartet auf weitere Unterlagen zur Fusion. Diese wird damit immer mehr zu einem Rennen gegen die Zeit. Die beiden Unternehmen streben die Fusion weiterhin für die zweite Jahreshälfte an. Der Kurs fällt um 1,5 Prozent. Bayer verlieren 0,1 Prozent - am Vortag hatte Bloomberg berichtet, dass die US-Wettbewerbsbehörden der Fusion mit Monsanto kritisch gegenüber stehen sollen.

In der dritten Reihe geben Borussia Dortmund mit dem Ausscheiden aus der Europaliga um 1,7 Prozent nach. Allerdings war der Kurs schon nach der Hinspielniederlage gegen Salzburg deutlich gefallen. Bei den Umstufungen stehen erneut Adidas im Blick. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 225 von 215 Euro erhöht. Der Kurs steigt um 0,7 Prozent.

Daneben stehen die Index-Veränderungen im Blick, besonders der Aufstieg von Covestro in den DAX zum Schlusskurs am Abend. Die Commerzbank rechnet mit Käufen von 3,4 Millionen Covestro-Aktien oder rund 4 Tagesumsätzen. Die passiven Index-Fonds müssen die Aktien zum Schlusskurs in das Portfolio nehmen. Covestro stehen bislang allerdings unter Druck und verlieren 1,5 Prozent.

DAX-Absteiger Prosiebensat.1 gewinnen dagegen 1,5 Prozent, sie werden künftig im MDAX gehandelt. Der Kurs kann sich nach den jüngsten starken Abschlägen nun erholen. In den MDAX aufsteigen werden zu den Schlusskursen Rocket Internet und die Aktien des Immobilienunternehmens Aroundtown. In den TecDAX steigen Isra Vision und Aumann auf.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.425,79 0,34 11,66 -2,23

Stoxx-50 3.006,99 0,35 10,59 -5,38

DAX 12.393,60 0,39 48,04 -4,06

MDAX 25.731,08 -0,36 -92,41 -1,79

TecDAX 2.680,64 -0,63 -16,87 5,99

SDAX 12.149,42 -0,77 -93,79 2,21

FTSE 7.152,55 0,18 12,79 -7,13

CAC 5.273,03 0,11 5,77 -0,74

Bund-Future 158,18 0,06 -0,66

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:46 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2330 +0,19% 1,2318 1,2323 +2,6%

EUR/JPY 130,23 -0,44% 130,46 130,71 -3,7%

EUR/CHF 1,1711 +0,01% 1,1697 1,1703 0%

EUR/GBP 0,8828 -0,02% 0,8832 1,1318 -0,7%

USD/JPY 105,60 -0,65% 105,91 106,07 -6,3%

GBP/USD 1,3967 +0,21% 1,3947 1,3947 +3,4%

Bitcoin

BTC/USD 8.198,51 -1,9% 8.282,14 8.118,80 -40,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,35 61,19 +0,3% 0,16 +1,6%

Brent/ICE 65,19 65,12 +0,1% 0,07 -1,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.321,05 1.316,31 +0,4% +4,74 +1,4%

Silber (Spot) 16,49 16,40 +0,5% +0,08 -2,7%

Platin (Spot) 955,30 954,75 +0,1% +0,55 +2,8%

Kupfer-Future 3,13 3,12 +0,4% +0,01 -5,5%

===

