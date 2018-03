MÄRKTE EUROPA/Erholung vor dem Osterwochenende - Sodexo brechen ein

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa geht es am Gründonnerstag nach oben. Nach den kräftigen Schwankungen der vergangenen Tage verläuft der Handel vor dem langen Osterwochenende etwas ruhiger. Auffallend ist die Stabilität der Aktien der europäischen Automobilhersteller, während in den USA die Tesla-Aktie in den vergangenen Tagen zu den grossen Verlierern gehörte. Ansonsten gibt es eine transatlantische Übernahme im Sektor der Finanzdienstleistung sowie einen schwachen Ausblick von Sodexo. Der DAX steigt am Mittag um 0,7 Prozent auf 12.025 Punkte, damit hat er die 12.000er Marke zurückerobert. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent auf 3.353 Punkte nach oben.

Mit Blick auf das zu Ende gehende Quartal ist festzustellen, das die Aktionäre in Europa wenig Grund zur Freude hatten. Der DAX sowie der Schweizer Aktienmarkt haben in den ersten drei Monaten über 6 Prozent an Wert verloren. Knapp im grünen Bereich notieren allenfalls die Börsen in Österreich und Portugal.

Renault in Fusionsgesprächen mit Nissan

Die Renault-Aktie rückt kräftig vor und steigt um 5,8 Prozent. Hintergrund ist die Meldung, dass Renault sich in Fusionsgesprächen mit dem japanischen Partner Nissan befindet. Die Analysten von Evercore ISI sagen, die aktuelle Allianz zwischen beiden Unternehmen und die Beteiligung des französischen Staats an Renault habe zur Folge, dass die Aktie mit einem deutlichen Abschlag gehandelt werde. Der Sektor der Automobilwerte stellt mit einem Plus von 2 Prozent den Gewinner in Europa. Im DAX ziehen Volkswagen und BMW um 2,4 bzw. 2,2 Prozent an

CME kauft in Europa zu

Als gute Vorlage für die Börsen und Finanzdienstleister in Europa sehen Händler das Angebot der Chicagoer CME Group für die britische NEX Group. Die Briten teilten am Vorabend mit, ein nicht bindendes Angebot von 10 Pfund je Aktie von den Amerikanern erhalten zu haben. Das Gebot wäre damit rund 5,4 Milliarden Dollar wert und läge am oberen Ende der Markterwartungen. Der Kauf deutet indes keine grössere Sektorkonsolidierung an. Transformatorische Deals dürften nach der gescheiterten Fusion zwischen Deutsche Börse und London Stock Exchange auf längere Zeit nicht anstehen. Deutsche Börse geben 0,4 Prozent nach, NEX notieren wenig verändert, nachdem das Kaufinteresse bereits seit zwei Wochen bekannt war.

An der Pariser Börse brechen Sodexo um 12,5 Prozent ein. Der Caterer hat nach einer schwachen Entwicklung im zweiten Geschäftsquartal den Ausblick gesenkt. Den organischen Umsatzzuwachs sieht Sodexo 2017/18 nur noch bei 1 bis 1,5 Prozent. Bisher wurde ein Plus von 2 bis 4 Prozent in Aussicht gestellt. Bei der bereinigten Gewinnmarge erwartet die Sodexo SA nur noch 5,7 Prozent nach bisher 6,5 Prozent.

Die Aktien der Swiss Re steigen um 2,4 Prozent mit wieder aufgewärmten Spekulationen auf einen Einstieg der japanischen Softbank. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Softbank sich für 9,6 Milliarden Dollar an Swiss Re beteiligen wolle. Softbank wolle 100 bis 105 Franken je Swiss-Re-Aktie zahlen und einen Anteil von 25 Prozent an dem Rückversicherer erwerben. Schon im Februar hatte das Wall Street Journal über eine geplante Beteiligung der Japaner an Swiss Re berichtet.

Auf ein positives Echo stossen im Handel die Geschäftszahlen von S&T, die Aktie gewinnt 0,6 Prozent. Die endgültigen Geschäftszahlen seien etwas besser als die vorläufigen ausgefallen, sagen Händler. Zu Tele Columbus heisst es dagegen, dass die Kennzahlen für das Gesamtjahr 2017 und der Ausblick im Rahmen bis leicht unter den Erwartung ausgefallen seien. Positiv könnten aber die geringeren Investitionen aufgenommen werden. Am Mittag geht es für die Aktie um 0,9 Prozent nach unten.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.352,63 0,64 21,38 -4,32

Stoxx-50 2.964,97 0,35 10,40 -6,70

DAX 12.025,22 0,71 84,51 -6,91

MDAX 25.499,10 0,59 149,73 -2,68

TecDAX 2.494,46 0,48 11,86 -1,37

SDAX 11.865,99 0,33 38,73 -0,18

FTSE 7.071,38 0,38 26,64 -9,96

CAC 5.160,49 0,59 30,05 -2,86

Bund-Future 159,26% 0,08 0,02

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.18 Uhr Mi, 17.31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2320 +0,08% 1,2326 1,2346 +2,5%

EUR/JPY 131,28 -0,12% 131,39 131,12 -3,0%

EUR/CHF 1,1787 +0,10% 1,1786 1,1780 +0,7%

EUR/GBP 0,8759 +0,19% 0,8752 1,1422 -1,5%

USD/JPY 106,56 -0,20% 106,59 106,22 -5,4%

GBP/USD 1,4062 -0,13% 1,4084 1,4102 +4,1%

Bitcoin

BTC/USD 7.530,09 -4,9% 7.627,43 7.941,12 -44,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,34 64,38 -0,1% -0,04 +6,8%

Brent/ICE 69,45 69,53 -0,1% -0,08 +5,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.325,48 1.325,00 +0,0% +0,48 +1,7%

Silber (Spot) 16,28 16,30 -0,1% -0,01 -3,9%

Platin (Spot) 937,10 938,50 -0,1% -1,40 +0,8%

Kupfer-Future 3,02 3,00 +0,6% +0,02 -8,9%

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2018 07:04 ET (11:04 GMT)