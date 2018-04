MÄRKTE EUROPA/Börsen halten Gewinne - PostNL mit Fusionsfantasie höher

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen zeigen sich am Montagmittag weiter von ihrer sonnigen Seite. Die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China beschäftigt die Anleger zu Wochenbeginn weniger stark, ohne dass es dafür konkrete fundamentale Gründe gäbe. Die Investoren hoffen offenbar, dass am Ende der Auseinandersetzung zwischen beiden Ländern ein für beide Seiten vorteilhaftes Handelsabkommen stehen wird. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 12.332 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 3.424 nach oben.

Der neue Vorstandschef der Deutschen Bank kommt an der Börse gut an, für die Aktie geht es um 3,5 Prozent nach oben. Der Aufsichtsrat hatte am Vorabend Christian Sewing mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, er ersetzt John Cryan. Der Vorstandswechsel führt laut Händlern zunächst zu Short-Eindeckungen in der Aktie. "Die Aktie wurde zuletzt geradezu zertrümmert", sagt ein Händler.

Strategisch orientierte Anleger dürften sich mit Käufen allerdings weiterhin zurückhalten. "Denn die Herausforderungen für die Bank bleiben", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Laut CMC könnte sich Sewing nun auf das niedrigmargige und sehr wettbewerbsintensive Privatkundengeschäft fokussieren oder noch tiefere Einschnitte beim Investment Banking vornehmen.

Konsolidierung am niederländischen Postmarkt?

Fusionsspekulationen treiben PostNL. Der Kurs gewinnt 7,5 Prozent auf 3,30 Euro. Der Konkurrent Sandd Post hat sich aufgeschlossen für eine Konsolidierung des niederländischen Postmarkts gezeigt. Für die PostNL würde eine entsprechende Konsolidierung signifikanten Value bieten, heisst es bei der ING. Das Haus sieht ein Kursziel von 5 Euro für die PostNL.

Der Pharma-Konzern Novartis übernimmt derweil das Biotech -Unternehmen Avexis und lässt sich dies Einiges kosten: Insgesamt zahlen die Schweizer 8,7 Milliarden US-Dollar oder 218 Dollar je Aktie für Avexis, das ist ein Aufschlag von 88 Prozent zum Schlusskurs am Freitag an der US-Technologiebörse Nasdaq. Die Boards beider Gesellschaften haben der Transaktion bereits zugestimmt. Vas Narasimhan, CEO von Novartis, erklärte, die Akquisition von Avexis biete eine "aussergewöhnliche Gelegenheit, die Behandlung von SMA zu transformieren.

Die Anleger werten den Zukauf positiv, Novartis steigen um 0,6 Prozent. Die Übernahme von Avexis durch Novartis stützt die M&A-Spekulationen und damit auch die Kurse im Biotech-Bereich. So geht es zum Beispiel für Medigene um 2,6 Prozent nach oben.

RIB Software geben gegen den Trend weiter nach. Der Kurs verliert 2,4 Prozent auf 18,06 Euro. "Der Markt hat das Vertrauen in den Vorstand verloren", sagt ein Händler. Seit dem Hoch vor 3 Wochen hat sich der Kurs halbiert, vor allem als Folge einer Kapitalerhöhung, die überraschend kam und von einigen Marktteilnehmern nicht nachvollzogen werden konnte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.420,58 0,37 12,48 -2,38

Stoxx-50 3.016,14 0,19 5,59 -5,09

DAX 12.315,74 0,61 74,47 -4,66

MDAX 25.743,03 0,38 96,54 -1,75

TecDAX 2.514,00 0,54 13,51 -0,59

SDAX 11.991,66 0,37 44,71 0,88

FTSE 7.178,47 -0,07 -5,17 -6,56

CAC 5.270,14 0,23 11,90 -0,80

Bund-Future 159,43 -0,14 0,13

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.22 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2268 -0,10% 1,2277 1,2271 +2,1%

EUR/JPY 131,40 +0,08% 131,44 131,33 -2,9%

EUR/CHF 1,1785 +0,09% 1,1785 1,1785 +0,6%

EUR/GBP 0,8700 -0,18% 0,8700 1,1483 -2,1%

USD/JPY 107,12 +0,19% 107,06 107,04 -4,9%

GBP/USD 1,4101 +0,08% 1,4110 1,4089 +4,4%

Bitcoin

BTC/USD 6.854,35 -2,2% 7.117,57 6.624,87 -49,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,21 62,06 +0,2% 0,15 +3,2%

Brent/ICE 67,48 67,11 +0,6% 0,37 +2,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.328,04 1.332,00 -0,3% -3,96 +1,9%

Silber (Spot) 16,34 16,36 -0,1% -0,02 -3,5%

Platin (Spot) 918,55 913,65 +0,5% +4,90 -1,2%

Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,3% +0,01 -7,5%

