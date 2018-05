MÄRKTE EUROPA/Anleger flüchten aus Risikoanlagen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Anleger an den europäischen Börsen fahren die Risiken in ihren Portfolios am Mittwoch deutlich zurück. Der DAX fällt am Nachmittag um 1,6 Prozent auf 12.961 Punkte und der Euro-Stoxx-50 gibt um 1,4 Prozent auf 3.538 Punkte nach. "Die Anleger flüchten aus Risikoanlagen", sagt ein Händler. Auch der Euro neigt zur Schwäche, zeitweise ist er erstmals seit einem halben Jahr unter die Marke von 1,17 Dollar gefallen. Gefragt sind dagegen so genannte sichere Häfen. Aufwärts geht es mit den Kursen deutscher Bundesanleihen, und auch der Goldpreis zieht - besonders auf Euro-Basis - wieder an. Negative Nachrichten kommen unter anderem von der Konjunkturseite. Die Eurozonen-Einkaufsmanagerindizes haben die Erwartungen verfehlt.

Geprägt wird die Lage aber auch nach wie vor den der Lage in Italien. Die Regierungsvorhaben der beiden system- und EU-kritischen Parteien könnten zu massiven Konflikten mit Brüssel führen. Die Lega und die Fünf Sterne wollen die Sparpolitik im hoch verschuldeten Italien beenden. Sie planen Steuersenkungen und massive zusätzliche Sozialausgaben. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung drückt den Index in Mailand um 1,5 Prozent, gleichzeitig fallen am Anleihemarkt die Kurse. Die italienische Zehnjahresrendite beträgt wieder 2,44 Prozent, verglichen mit knapp 2,33 Prozent am späten Dienstag. Die deutsche Zehnjahresrendite fällt dagegen von 0,56 auf 0,51 Prozent.

Für Zurückhaltung sorgt daneben wie schon am Vorabend in den USA, dass US-Präsident Donald Trump mit den Fortschritten bei den Handelsgesprächen mit China offenbar nicht zufrieden ist. Ausserdem hat er nach den zuletzt schärferen Tönen eine Verschiebung oder gar eine Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ins Gespräch gebracht.

Stahlaktien leiden unter Trump-Aussagen

Am Aktienmarkt stehen besonders Papiere aus dem Rohstoffsektor unter Abgabedruck. Hier gibt es Gegenwind von zwei Seiten: In der Stahlbranche sieht es nicht nach einer Verlängerung der Ausnahmeregelung für US-Stahlimporte aus Europa aus. Nachdem US-Präsident Donald Trump jüngst Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe einführen hatte wollen, könnte es nun auch in Richtung Quoten gehen. Angeblich will Trump die Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU um rund 10 Prozent verringern. Arcelormittal fallen um 4,3 Prozent und Salzgitter um 4,2 Prozent.

Daneben sorgen Presseberichte über Massnahmen der chinesischen Regierung zur Senkung des Kohlepreises für Verkäufe von Bergbauaktien. Der Stoxx-Subindex der Rohstoffaktien, zu denen auch die Stahlwerte gezählt werden, verliert 3 Prozent. Damit führt er die Verliererseite unter den Branchenindizes an, vor den Aktien aus dem Öl - und Gasbereich.

Hier trüben Berichte die Stimmung, nach denen das Erdölkartell Opec über eine Produktionsausweitung nachdenken soll angesichts der stark gestiegenen Preise und von potenziellen Angebotsausfällen in Venezuela und Iran. Die Ölpreise geben gleichwohl eher moderat nach und halten sich knapp unter den jüngst erreichten Mehrjahreshochs. Die einzige Branche im Plus stellt der als defensiv und wenig zyklisch geltende Nahrungsmittelsektorindex. Er legt knapp 0,2 Prozent zu.

Marks & Spencer und CTS Eventim gesucht

Unter den Einzelwerten geht es in London für Marks & Spencer um 6,6 Prozent nach oben. Marktstratege David Madden von CMC Markets verweist auf den oberhalb der Markterwartung ausgefallenen Gewinn - auch wenn dieser um 5,4 Prozent gesunken ist.

Standard Chartered ziehen um 0,2 Prozent an nach einem Artikel der Financial Times, wonach der britische Bankwettbewerber Barclays eine mögliche Fusion prüfen soll. Der Druck des aktivistischen Investors Edward Bramson habe dazu geführt, solche Optionen zu prüfen, heisst es. Barclays hat allerdings klar gestellt, man plane keine Fusion mit einer anderen Bank. Für Barclays geht es um 1 Prozent nach unten. Im MDAX steigen CTS Eventim nach der Vorlage guter Geschäftszahlen um 3,4 Prozent.

Isra Vision stark im Plus

Im TecDAX profitieren Isra Vision von dem Aktiensplit. Der Kurs liegt nun bei 45,20 Euro nach umgerechnet 43,50 Euro vor der Durchführung des Aktiensplits. "Die Aktie wird nun handelbarer", sagt ein Händler. Neue Geschäftszahlen von Vapiano stützen den Kurs nicht. Er gibt mit dem Gesamtmarkt um 1,9 Prozent nach.

Ein Übernahmegebot treibt in der dritten Reihe den Kurs von Westag & Getalit um rund 40 Prozent nach oben in die Nähe des Gebotspreises. Das niederländische Unternehmen Broadview hat einen Kaufvertrag mit der Liechtensteiner Stiftung Gethalia über 75,50 Prozent der Stammaktien von Westag & Getalit zum Preis von 30,26 Euro je Anteilsschein geschlossen. Westag ist ein Produzent von Holzwerkstoff- und Kunststofferzeugnissen.

