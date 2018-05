MÄRKTE EUROPA/Aktien bauen Gewinne aus - Telekomwerte gesucht

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem verhaltenen Start ist es an den europäischen Börsen am Dienstag dank einer Aufwärtsbewegung am Nachmittag deutlicher nach oben gegangen. Gleich mehrere positive Nachrichten heizten die Kauflaune bei verschiedenen Branchen an. So profitierten der französische Telekommunikationssektor von einer neu angefachten Konsolidierungsfantasie in der Branche. Die Automobilwerte kamen in Schwung, nachdem China die Einfuhrzölle gesenkt hatte und bei Thyssenkrupp wurde an der Börse darauf gesetzt, dass ein aktivistischer Investor einsteigt. Der DAX notierte 0,7 Prozent höher bei 13.170 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legte um 0,6 Prozent auf 3.595 Zähler zu.

Der Mailänder Index zeigte sich unterdessen um 0,7 Prozent von seinem kräftigen Rücksetzer des Vortages erholt. Der italienische Markt dürfte weiter eine Art Eigenleben führen, allerdings nicht ohne Störfeuer für die Nachbarbörsen und den Euro, hiess es. Die Vorstellungen der sich anbahnenden Regierung in Rom dürften Gesprächsthema bleiben.

Konsolidierungsfantasie beflügelt französische Telekomwerte

Für die Aktien aus dem Sektor der französischen Telekomwerte ging es teils deutlich nach oben. Den Grund lieferte die Regulierungsbehörde für Telekommunikation, Arcep, die die Tür für eine Konsolidierung in der Branche weit geöffnet hatte. Wie der Leiter von Arcep, Sebastien Soriano, gegenüber der französischen Zeitung Le Monde sagte, sehe er eine gute Grundlage, dass die Betreiber Orange, Bouygues Telecom, Free und SFR erneut Fusionsgespräche führen könnten. Das beflügelte die Kurse in Paris: so legen Orange um 4,1 Prozent, Bouygues um 4,5 Prozent und Iliad, die Free betreiben, um 7,3 Prozent zu. SFR-Eigentümer Altice handelten auch aufgrund der Auswirkungen der Trennung des US-Geschäfts in Amsterdam 61,4 Prozent höher. Der Sektor der europäischen Telekomwerte notiert 1,9 Prozent im Plus.

Autoaktien dank sinkender China-Zölle gefragt

Der Subindex der europäischen Automobilaktien legte um 0,9 Prozent zu. Die guten Nachrichten kamen aus China. Die chinesische Regierung hatte angekündigt, dass sie die Zölle für importierte Kraftfahrzeuge ab dem 1. Juli von 25 auf 15 Prozent senken werde. Die Importzölle auf Autoteile sollen auf 6 Prozent von bislang 8 bis 25 Prozent reduziert werden. Fiat legten um 1,7 Prozent zu - auch gestützt durch eine Kaufempfehlung der HSBC, VW stiegen um 2,0 Prozent und BMW um 2,6 Prozent.

Thyssenkrupp haussierten um 9,6 Prozent. Aktienhändler verwiesen auf eine Kreisemeldung bei Bloomberg, wonach der aktivistische Investor Paul Singer über seinen Hedgefonds Elliott bei Thyssenkrupp über 5 Prozent der Aktien zusammenkaufen wolle. "Hier dürften einige Shorties nervös geworden sein und ihre Positionen geschlossen haben", so ein Marktteilnehmer. Halfords brachen in London um 11,8 Prozent nach schwach ausgefallenen Ergebniszahlen ein. Auch andere britische Einzelhandelsaktien wurden davon in Mitleidenschaft gezogen.

Evotec haussieren

Im TecDAX schossen Evotec um 11,6 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen hatte mit Celgene eine strategische Partnerschaft in der Krebsforschung vereinbart. Evotec erhält eine Vorabzahlung von 65 Millionen Dollar und kann weitere Meilensteinzahlungen erwarten.

Dialog Semiconductor zeigten sich 2,8 Prozent fester. Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben weitere Aufträge von Apple erhalten. Das löste Rückkäufe aus, nachdem Spekulationen um eine eigene Chip-Fertigung von Apple den Kurs von Dialog jüngst belastet hatten.

In der zweiten Schweizer Reihe verteuerten sich Kudelski um 6,4 Prozent. Das Unternehmen hatte eine Kooperation mit U-Blox im Bereich Internet der Dinge mitgeteilt. Für U-Blox ging es um 2,3 Prozent voran.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.587,25 +14,68 +0,4% +2,4%

Stoxx-50 3.171,82 +7,88 +0,2% -0,2%

Stoxx-600 396,94 +1,07 +0,3% +2,0%

XETRA-DAX 13.169,92 +92,20 +0,7% +2,0%

FTSE-100 London 7.896,69 +37,52 +0,5% -0,3%

CAC-40 Paris 5.640,10 +2,60 +0,0% +6,2%

AEX Amsterdam 572,05 +1,99 +0,3% +5,0%

ATHEX-20 Athen 2.094,70 +31,58 +1,5% +0,6%

BEL-20 Brüssel 3.916,78 +11,81 +0,3% -1,5%

BUX Budapest 36.400,77 -370,16 -1,0% -7,6%

OMXH-25 Helsinki 4.363,30 +35,45 +0,8% +11,4%

ISE NAT. 30 Istanbul 127.460,60 +1459,33 +1,2% -9,6%

OMXC-20 Kopenhagen 1.003,45 +3,85 +0,4% -2,0%

PSI 20 Lissabon 5.749,82 +37,62 +0,7% +7,4%

IBEX-35 Madrid 10.138,80 +72,30 +0,7% +0,9%

FTSE-MIB Mailand 23.216,57 +124,19 +0,5% +9,6%

RTS Moskau 1.202,04 +10,18 +0,9% +4,1%

OBX Oslo 819,25 -4,38 -0,5% +10,3%

PX Prag 1.103,29 +1,14 +0,1% +2,3%

OMXS-30 Stockholm 1.624,44 -1,81 -0,1% +3,0%

WIG-20 Warschau 2.248,71 -19,68 -0,9% -8,6%

ATX Wien 3.514,46 0,00 0,0% +1,3%

SMI Zürich 8.936,07 -4,39 -0,0% -4,8%

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:39 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1783 -0,10% 1,1766 1,1766 -1,9%

EUR/JPY 130,72 -0,17% 130,70 130,26 -3,4%

EUR/CHF 1,1695 -0,55% 1,1743 1,1751 -0,1%

EUR/GBP 0,8764 -0,21% 0,8771 1,1453 -1,4%

USD/JPY 110,95 -0,07% 111,09 110,70 -1,5%

GBP/USD 1,3446 +0,10% 1,3414 1,3474 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 8.255,93 -2,0% 8.357,88 8.092,15 -39,6%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,63 0,00

Deutschland 10 Jahre 0,56 0,52 0,13

USA 2 Jahre 2,57 2,57 0,67

USA 10 Jahre 3,08 3,06 0,66

Japan 2 Jahre -0,15 -0,14 -0,01

Japan 10 Jahre 0,04 0,05 -0,01

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,76 72,24 +0,7% 0,52 +21,2%

Brent/ICE 80,33 79,22 +1,4% 1,11 +23,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.292,67 1.292,50 +0,0% +0,17 -0,8%

Silber (Spot) 16,59 16,51 +0,5% +0,08 -2,1%

Platin (Spot) 908,75 901,50 +0,8% +7,25 -2,2%

Kupfer-Future 3,12 3,05 +2,2% +0,07 -6,0%

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2018 12:07 ET (16:07 GMT)