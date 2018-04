MÄRKTE ASIEN/Ölpreisrally treibt Aktienkurse

Von Joanne Chiu

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Quer durch die Marktplätze freundlich zeigt sich die Börsenwelt in Ostasien und Australien am Donnerstag. Der Anstieg des Ölpreises auf ein neues Dreieinhalbjahreshoch treibt die Kauffreude der Investoren an. Nach dem kräftigen dreiprozentigen Anstieg des Vortages rückt der Brentpreis nun um weitere 0,7 Prozent auf 73,99 Dollar je Fass vor. Der Anstieg der US-Ölproduktion hat sich derweil in der vergangenen Woche verlangsamt. Daneben kommen leicht positive Vorgaben von der Wall Street. Und noch immer sorgt auch die Erleichterung über die milde Entspannung im Nahen Osten und im Handelskrieg für Kursgewinne. Auch die Friedenssignale in Korea passen da ins Bild.

Weltkonjunktur stützt

Daneben verweisen Teilnehmer auch auf die gesunde globale Wirtschaft. So erinnert Chefmarktstratege Michael McCarthy von CMC Markets daran, dass die jüngsten Konjunkturdaten eine unerwartete starke Industrienachfrage belegt hätten: "Möglicherweise unterschätzen wir die Stärke des Aufschwungs in der weltweiten Wirtschaft." Zum lange schwelenden und lastenden amerikanisch-chinesischen Handelsstreit sagt McCarthy: "Es ist kein Handelskrieg. Es geht um Verhandlungen. Und das ist für Anleger deutlich angenehmer."

In Japan, wo der Nikkei 0,4 Prozent auf 22.240 Punkte zulegt, hilft auch der weiter schwächelnde Yen den Kursen aufwärts. Der Dollar wird inzwischen mit rund 107,40 Yen bezahlt. Die Börsen in China zeigen sich deutlicher im Plus, nachdem sie zu Wochenbeginn schwach tendiert hatten. In Schanghai geht es um 0,9 Prozent nach oben, in Hongkong um 1,3 Prozent. Der taiwanische Markt liegt 0,8 Prozent im Plus, getrieben vom Schwergewicht Taiwan Semiconductor Manufacturing, die sich um 1,9 Prozent erholen. Die Aktie war zuletzt im Gefolge des US-Banns gegen den chinesische Telekomausrüster ZTE unter Druck geraten.

Der Markt in Südkorea weist trotz der politischen Entspannung nur ein Plus von 0,3 Prozent auf, wobei der Elektronikriese Samsung Electronics 1,3 Prozent zulegt und die Aktie von Korean Air Lines sogar 3 Prozent.

Credit Suisse bullish für Sydney

Der australische Markt ist weiter auf Erholungskurs, nachdem er im ersten Qartal ziemlich gebeutelt worden war - um 5 Prozent war er abwärts gelaufen, während im April ein Plus von 2,3 Prozent zu Buche schlägt. Zuversicht verbreiten die Experten von Credit Suisse, die den Leitindex bis zum Jahresende weiterhin bei 6.500 Punkte sehen, vom aktuellen Stand bei 5.884 ein Plus von gut 10 Prozent. Als Gründe nennt das Haus die weiter lockere Geldpolitik , die solide Nachfrage aus China und die expansive US-Haushaltspolitik.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.878,00 +0,28% -3,08% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.219,85 +0,28% -2,39% 08:00

Kospi (Seoul) 2.486,89 +0,28% +0,79% 08:00

Schanghai-Comp. 3.120,56 +0,94% -5,67% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.672,29 +1,28% +0,47% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.599,50 +1,17% +2,80% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.888,22 +0,47% +4,66% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:52 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2379 +0,0% 1,2378 1,2368 +3,0%

EUR/JPY 132,95 +0,2% 132,70 132,75 -1,7%

EUR/GBP 0,8718 +0,0% 0,8713 0,8650 -1,9%

GBP/USD 1,4200 -0,0% 1,4205 1,4301 +5,0%

USD/JPY 107,40 +0,2% 107,22 107,31 -4,6%

USD/KRW 1062,60 -0,2% 1065,08 1067,40 -0,5%

USD/CNY 6,2667 -0,1% 6,2744 6,2887 -3,7%

USD/CNH 6,2611 -0,2% 6,2727 6,2850 -3,9%

USD/HKD 7,8482 -0,0% 7,8491 7,8499 +0,4%

AUD/USD 0,7805 +0,3% 0,7786 0,7761 -0,2%

NZD/USD 0,7325 +0,1% 0,7315 0,7320 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 8.173,25 -0,2% 8.185,99 7.939,80 -40,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,84 66,52 +0,5% 0,37 +14,2%

Brent/ICE 73,92 73,48 +0,6% 0,44 +12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.352,33 1.349,53 +0,2% +2,80 +3,8%

Silber (Spot) 17,25 17,19 +0,3% +0,05 +1,8%

Platin (Spot) 948,25 940,00 +0,9% +8,25 +2,0%

Kupfer-Future 3,17 3,10 +0,3% +0,01 -4,4%

