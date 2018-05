MÄRKTE ASIEN/Kleine Gewinnmitnahmen - Toshiba beeindruckt mit Ertragswende

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Kleinere Verluste prägen am Dienstag das Bild an den meisten Börsen in Ostasien und Australien. Vor allem in Technologiewerten würden Gewinne mitgenommen, berichten Händler.

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent auf 22.834 Punkte. Der südkoreanische Leitindex Kospi gibt um 0,6 Prozent nach. Die Börse im australischen Sydney liegt 0,5 Prozent im Minus. In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um 0,2 Prozent nach unten. An der Börse in Hongkong fällt der Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent.

Neue chinesische Konjunkturdaten überzeugten nicht in allen Punkten. Zwar wuchs die Industrieproduktion im April stärker als erwartet, das sei aber hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der Schadstoffausstoss weniger streng kontrolliert worden sei, kritisiert Julian Evans-Pritchard von Capital Economics.

Überdies deute einiges darauf hin, dass das Wachstum der chinesischen Wirtschaft an Schwung verliere: So nähmen Immobilienentwickler weniger Projekte in Angriff, weil der Absatz langsamer steige. Und weil weniger Kredite vergeben würden, dürften die Infrastrukturausgaben in China zurückgehen, erwartet Evans-Pritchard.

Eine Sprecherin der nationalen chinesischen Statistikbehörde bestätigte, dass die Infrastrukturausgaben im April weniger stark gestiegen seien, weil unter anderem die Schuldenaufnahme durch örtliche Regierungen eingeschränkt worden sei.

Neben Daten zur Industrieproduktion wurden die chinesischen Einzelhandelsumsätze aus dem April veröffentlicht. Sie stiegen weniger stark als im März.

Die Aufnahme chinesischer A-Aktien in diverse MSCI-Indizes im Juni, die der Indexbetreiber am Dienstagabend bekanntgegeben hatte, verpufft ebenfalls. Sie sei mit den Kursgewinnen vom Montag schon eingepreist worden, heisst es. Im Emerging Markets Index von MSCI werden A-Aktien zunächst ein Gewicht von nur 0,4 Prozent haben, das sich im September verdoppeln soll. Das entspreche aber weitgehend den Erwartungen des Marktes.

Institutionelle Investoren dürften ihr Engagement in China nur sehr vorsichtig ausbauen, erwartet Joanne Goh, Aktienstrategin bei der DBS. Zweifel an der Entwicklung des Yuan und politische Bedenken werden ihrer Meinung nach den Enthusiasmus zunächst dämpfen.

Toshiba beeindruckt mit Ertragswende und Rekordergebnis

Unter den Einzelwerten fallen Toshiba in Tokio mit einem Plus von gut 4 Prozent auf. Der zeitweise vom Zusammenbruch bedrohte Konzern hat im Geschäftsjahr per Ende März nicht nur die Ertragswende geschafft, sondern auch ein Rekordnettoergebnis verzeichnet. Das Vorjahr hatte Toshiba noch mit einem Verlust abgeschlossen. Gut kommt auch an, dass Toshiba den Erlös aus dem Verkauf der Chipsparte an die Aktionäre weitergeben will.

Sumitomo Mitsui legen um 2,8 Prozent zu. Die Viertquartalszahlen der Bank hätten Befürchtungen zerstreut, dass das Niedrigzinsumfeld in Japan die Ertragslage beeinträchtigen könnte, heisst es.

In Hongkong fallen AAC Tech dagegen um fast 6 Prozent. Händler sprechen von Anschlussverkäufen, nachdem die Titel schon am Montag mit kräftigen Verlusten auf die Geschäftszahlen des Unternehmens und seinen enttäuschenden Ausblick reagiert hatten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.104,50 -0,50% +0,65% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.834,49 -0,14% +0,31% 08:00

Kospi (Seoul) 2.461,09 -0,61% -0,26% 08:00

Schanghai-Comp. 3.167,16 -0,22% -4,26% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 31.256,32 -0,90% +3,05% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.552,28 -0,29% +3,96% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.855,80 +0,29% +2,77% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.45 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1913 -0,1% 1,1927 1,1913 -0,8%

EUR/JPY 130,96 +0,1% 130,82 130,96 -3,2%

EUR/GBP 0,8797 +0,0% 0,8797 0,8797 -1,1%

GBP/USD 1,3542 -0,1% 1,3557 1,3542 +0,2%

USD/JPY 109,92 +0,2% 109,70 109,92 -2,4%

USD/KRW 1075,00 +0,4% 1070,34 1075,00 +0,7%

USD/CNY 6,3480 +0,1% 6,3392 6,3480 -2,4%

USD/CNH 6,3435 +0,1% 6,3372 6,3435 -2,6%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,7509 -0,2% 0,7526 0,7509 -4,0%

NZD/USD 0,6894 -0,3% 0,6916 0,6894 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 8.736,34 -1,3% 8.850,65 8.736,34 -36,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,01 70,96 +0,1% 0,05 +18,2%

Brent/ICE 78,30 78,23 +0,1% 0,07 +20,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.311,30 1.313,57 -0,2% -2,28 +0,7%

Silber (Spot) 16,48 16,52 -0,3% -0,04 -2,7%

Platin (Spot) 909,85 910,50 -0,1% -0,65 -2,1%

Kupfer-Future 3,08 3,08 -0,0% -0,00 -7,2%

