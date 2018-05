MÄRKTE ASIEN/Entspannung im Handelsstreit USA/China schiebt Börsen an

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat zu Wochenbeginn für steigende Kurse in Ostasien gesorgt. Die USA und China haben sich vorerst auf den gegenseitigen Verzicht von Strafzöllen verständigt. "Wir haben vereinbart, Strafzölle zurückzustellen, während wir versuchen, ein Rahmenabkommen auszufertigen", sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin. Damit scheint ein Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern erst einmal gebannt.

"Es ist eine kleine Erleichterung, dass sich die zwei grössten Volkswirtschaften der Welt auf ein vernünftiges bilaterales Handelsabkommen zubewegen", sagte Stratege Stephen Innes von Oanda. Allerdings verwies er auch auf die Unbestimmtheit der jüngsten Aussagen, die auf eine "grosse Kluft" zwischen den beiden Nationen hindeuten. "Das Aufwärtspotenzial für die Aktienmärkte dürfte begrenzt bleiben und die Investoren dürften mit Blick auf die weiteren Verhandlungen eine abwartende Haltung einnehmen", so Aktien-Stratege Shingo Ide von NLI Research Institute.

Für den Nikkei-225 ging es 0,3 Prozent auf 23.002 Punkte nach oben, womit der Index auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Monaten kletterte. Aufschläge verzeichneten vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen vor allem die Exportwerte, wozu noch die weitere Abschwächung des Yen gegenüber dem US-Dollar kam. Der Greenback kletterte auf 111,38 Yen, nach 110,90 Yen am Freitag. Für die Aktien von Mitsubishi Motors ging es um 1,5 Prozent nach oben, Mazda Motor legten um 0,8 Prozent zu und die Titel von TDK schlossen mit einem Plus von 2,2 Prozent.

Technologiewerte schieben Börsen in Hongkong und Taiwan an

Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewann im späten Handel 0,6 Prozent, beflügelt vor allem von den Gewinnen bei den Technologiewerten. Die Aktie von Sunny Optical, ein Hersteller von Smartphone-Teilen, verbesserte sich um 1,4 Prozent, für AAC Technologies Holdings ging es sogar um 4,8 Prozent nach oben.

Das selbe Bild zeigte sich in Taiwan, wo es für den Taiex um 1,3 Prozent aufwärts ging. Hier legten die Papiere von Taiwan Semiconductor um 2,5 Prozent zu. In China schloss der Schanghai-Composite mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent, der Kospi in Südkorea legte um 0,2 Prozent zu.

In Sydney fiel der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent zurück, belastet von Abgaben bei den Rohstoffwerten. Die Aktien von BHP Billiton gaben um 0,4 Prozent nach und für die Papiere von Rio Tinto ging es um 0,9 Prozent nach unten.

Goldpreis fällt mit Entspannung im Handelskonflikt

Mit den jüngsten Entspannungssignalen im Handelsstreit zwischen den USA und China war der "sichere Hafen" Gold bei den Investoren nicht mehr gefragt. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 1.283 Dollar. Das Edelmetall setzte sich damit weiter von der Marke bei 1.300 Dollar nach unten ab.

Leicht aufwärts ging es für die Ölpreise. Auch hier stützten die jüngsten Entwicklungen rund um die Handelskrise zwischen den USA und China. Allerdings blieb für Brent die Marke von 80 Dollar, die am vergangenen Donnerstag erstmals seit mehr als drei Jahren wieder überwunden, noch ein gutes Stück entfernt. Der Preis legte um 0,4 Prozent auf 78,82 Dollar zu. Für ein Barrel der US-Sorte WTI ging es um 0,5 Prozent auf 71,62 Dollar nach oben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.084,50 -0,05% +0,32% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.002,37 +0,31% +1,04% 08:00

Kospi (Seoul) 2.465,57 +0,20% -0,08% 08:00

Schanghai-Comp. 3.214,36 +0,66% -2,83% 09:00

Shenzhen A-Aktien 1.933,55 +1,09% -2,90% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 31.238,62 +0,61% +3,05% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.966,20 +1,25% +3,04% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.549,53 +0,57% +3,96% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.854,58 +0,00% +2,77% 11:00

BSE (Mumbai) 34.739,99 -0,31% +2,74% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1721 -0,4% 1,1769 1,1813 -2,5%

EUR/JPY 130,54 +0,1% 130,48 131,00 -3,5%

EUR/GBP 0,8744 +0,1% 0,8735 0,8747 -1,6%

GBP/USD 1,3402 -0,5% 1,3473 1,3506 -0,9%

USD/JPY 111,38 +0,5% 110,87 110,90 -1,1%

USD/KRW 1086,98 +0,5% 1081,43 1078,81 +1,8%

USD/CNY 6,3919 +0,2% 6,3800 6,3733 -1,8%

USD/CNH 6,3851 +0,3% 6,3636 6,3601 -2,0%

USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8497 7,8497 +0,5%

AUD/USD 0,7514 -0,2% 0,7527 0,7514 -3,9%

NZD/USD 0,6888 -0,6% 0,6930 0,6909 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 8.541,69 -0,1% 8.546,22 8.131,10 -37,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,62 71,28 +0,5% 0,34 +19,3%

Brent/ICE 78,82 78,51 +0,4% 0,31 +20,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.282,54 1.292,45 -0,8% -9,91 -1,6%

Silber (Spot) 16,29 16,44 -0,9% -0,15 -3,8%

Platin (Spot) 878,85 887,10 -0,9% -8,25 -5,5%

Kupfer-Future 3,08 3,05 +0,9% +0,03 -7,2%

===

