MÄRKTE ASIEN/Drohendes Scheitern der Korea-Verhandlungen dämpft Stimmung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte zeigen sich die meisten Börsen in Ostasien mit leichten Abgaben. Auf den Kursen lastet, dass die Verhandlungen um eine Wiederannäherung der beiden koreanischen Staaten ins Stocken geraten sind. Ein gemeinsames Manöver der südkoreanischen Armee mit den US-Streitkräften wurde von Nordkorea als Provokation aufgefasst. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un drohte, das geplante Treffen mit dem US-Präsidenten Donald Trump platzen zu lassen.

In Seoul haben sich die Kurse in positives Terrain vorgearbeitet. Allerdings haben sie an den beiden vorigen Tagen Verluste verzeichnet. An der Tokioter Börse verliert der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent auf 22.768 Punkte, zusätzlich belastet von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im ersten Kalenderquartal. In Schanghai geht es mit dem Composite-Index um 0,3 Prozent nach unten, und in Hongkong gibt der Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent nach. In Sydney legen die Kurse im Schnitt um 0,4 Prozent zu.

Grössere Kursverluste verhindert der festere US-Dollar. Der Greenback legte schon am Dienstag deutlich zu, nachdem die US-Zehnjahresrendite klar über 3,0 Prozent gestiegen war. Aktuell pendelt der Dollar zur japanischen Währung um die Marke von 110,30 Dollar. Am Dienstag notierte er im Tagestief bei 109,65 Dollar. Der Euro kostet mit etwa 1,1830 Dollar gut 1 Cent weniger als am Vortag.

Fester Dollar und API-Daten belasten Ölpreise - Gold gesucht

Der stärkere Dollar drückt die Ölpreise. Öl , das in Dollar bezahlt wird, verteuert sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, wenn die US-Währung aufwertet. Überdies hat der US-Branchenverband American Petroleum Institute (API) am Vorabend von einer Zunahme der US-Rohölvorräte berichtet. Das setzt ein Fragezeichen hinter die Prognosen der Analysten für den offiziellen Lagerbestandsbericht der US-Regierung, der im späteren Verlauf des Tages veröffentlicht wird. Im Konsens erwarten die Experten eine Abnahme der Ölvorräte. Der Preis für ein Barrel Rohöl der global gehandelten Sorte Brent sinkt um 0,3 Prozent auf 78,23 Dollar.

Gold profitiert unterdessen als "sicherer Hafen" von der Ungewissheit um die weitere Entwicklung in Korea. Die Feinunze verteuert sich um 0,3 Prozent auf 1.294 Dollar.

Unter den Einzelwerten verlieren Tencent in Hongkong 0,5 Prozent, nachdem das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorgelegt hat. Hier dürften Gewinne mitgenommen werden, nachdem die Aktie in den Tagen vor Veröffentlichung der Zahlen zugelegt hat.

Umsatzwarnungen belasten in Tokio die Aktien von Mitsubishi UFJ und Japan Post Bank, die um rund 3 Prozent und 3,7 Prozent nachgeben.

An der Börse im neuseeländischen Wellington bricht die Aktie des Schwergewichts A2 Milk um über 12 Prozent ein, nachdem der Molkereikonzern für die zweite Hälfte des Geschäftsjahrs stagnierende Margen angekündigt hat. Die Aktie des A2-Produktionspartners Synlait fällt um fast 5 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.124,80 +0,44% +0,98% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.767,95 -0,22% +0,01% 08:00

Kospi (Seoul) 2.462,77 +0,17% -0,19% 08:00

Schanghai-Comp. 3.183,28 -0,28% -3,77% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 31.116,35 -0,11% +3,05% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.536,32 -0,11% +3,96% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.854,53 +0,34% +2,77% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.15 % YTD

EUR/USD 1,1832 -0,0% 1,1838 1,1929 -1,5%

EUR/JPY 130,46 -0,1% 130,62 131,08 -3,6%

EUR/GBP 0,8761 -0,0% 0,8765 0,8804 -1,5%

GBP/USD 1,3506 -0,0% 1,3508 1,3548 -0,1%

USD/JPY 110,25 -0,1% 110,34 109,90 -2,1%

USD/KRW 1077,55 -0,3% 1080,50 1073,70 +1,0%

USD/CNY 6,3684 -0,1% 6,3778 6,3510 -2,1%

USD/CNH 6,3600 -0,1% 6,3659 6,3422 -2,4%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,7473 +0,0% 0,7471 0,7518 -4,4%

NZD/USD 0,6865 +0,0% 0,6864 0,6913 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 8.252,06 -3,5% 8.550,42 8.774,04 -39,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,09 71,31 -0,3% -0,22 +18,4%

Brent/ICE 78,23 78,43 -0,3% -0,20 +19,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.294,03 1.290,60 +0,3% +3,43 -0,7%

Silber (Spot) 16,30 16,27 +0,2% +0,03 -3,7%

Platin (Spot) 898,90 896,75 +0,2% +2,15 -3,3%

Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,2% +0,01 -8,2%

