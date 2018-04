MÄRKTE ASIEN/Börsen von schwachen Ausblicken und hohen Renditen gedrückt

Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit teils kräftigen Abgaben haben die Aktienmärkte in Ostasien den Handel am Mittwoch beendet. Schwache Vorgaben von der Wall Street, die gedämpften Ausblicke der konjunkturzyklischen Unternehmen Caterpillar und 3M sowie die erstmals seit vier Jahren wieder auf 3,00 Prozent gestiegene Rendite der zehnjährigen US-Anleihen drückten auf die Stimmung. Viele Indizes verzeichneten zur Handelseröffnung Abschläge von mehr als 1 Prozent, konnten aber einen Teil dieser Verluste im Handelsverlauf wieder aufholen.

Der Schanghai-Composite reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 3.118 Punkte. Der Nikkei-225 fiel um 0,3 Prozent auf 22.215 Punkte. Der Hang-Seng verlor in Hongkong im späten Handel 1,2 Prozent und der Kospi in Seoul schloss mit einem Abschlag von 0,6 Prozent. Letzterer wurde dabei von den Abgaben beim Index-Schwergewicht Samsung belastet, das weitere 0,1 Prozent einbüsste. Allerdings lagen die Titel im Verlauf schon deutlicher im Minus. In Australien und Neuseeland fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Nach Taiwan Semiconductor hatte zuletzt auch Hynix mit einem schwachen Ausblick enttäuscht, so ein Marktteilnehmer mit Blick auf das Minus bei Samsung. Hynix hatte für das vierte Geschäftsquartal zudem einen Rückgang bei Preisen und Umsatz berichtet und einen Nachfragerückgang nach mobilen Speicherchips. Für die Aktie ging es in Seoul nach den heftigen Vortagesverlusten nun um 0,2 Prozent leicht nach oben.

"Die gegenwärtigen Sorgen sind nicht so sehr auf die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China gerichtet, sondern auf einen 'technischen Krieg' nach dem ZTE-Verbot. Das wird Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette haben", sagte Alvin Cheung von Prudential Brokerage. Andere grosse chinesische Internet- und Technologieunternehmen könnten das nächste Ziel der US-Regierung werden. Das US-Handelsministerium hatte US-Firmen in der vergangenen Woche verboten, Produkte an den chinesischen Telekommunikationsausrüster ZTE zu verkaufen, weil ZTE dieser im vergangenen Jahr eine Einigung mit den US-Behörden im Zusammenhang mit Sanktionen gegen Nordkorea und Iran unterlaufen hat.

Zehnjährige US-Rendite knackt 3-Prozent-Marke

Erstmals seit vier Jahren ist die Rendite zehnjähriger US-Anleihen wieder auf die Marke von 3,00 Prozent geklettert. Die attraktiveren Anleihezinsen lockten Käufer an den Anleihemarkt, so ein Teilnehmer. Zudem suchten Investoren angesichts der deutlicheren Verluste an den Aktienmärkten auch wieder die vermeintliche Sicherheit bei Bonds. "Die wirkliche Sorge besteht darin, wie schnell die Rendite angestiegen ist", merkte Asien-Stratege Justin Tang von United First Partners an.

Der deutliche Rückgang an den Aktienmärkten stelle keine Kaufgelegenheit für Investoren dar, sagte Jane Fu, Händlerin bei CMC Markets. Sie sollten lieber den weiteren Fortgang der laufenden Berichtssaison abwarten und dabei vor allem auf die Ausblicke der Unternehmen achten, nach dem starken Start in das Jahr 2018.

Takeda-Aktie mit erneut aufgebessertem Shire-Gebot unter Druck

Für die Aktie des japanischen Pharmakonzerns Takeda ging es um 7,0 Prozent nach unten. Sie liegt damit auf dem tiefsten Stand seit November 2016. Takeda hat mit seinem verbesserten Übernahmeangebot für den irischen Wettbewerber offenbar Erfolg. Shire kündigte an, die rund 46 Milliarden Pfund schwere Offerte den Anlegern zur Annahme zu empfehlen. Es ist bereits der fünfte Anlauf von Takeda Pharmaceutical bei Shire, wobei das Angebot nach und nach verbessert wurde. Takeda muss sich erheblich verschulden, um die Transaktion zu finanzieren. Shire ist mit einem Marktwert von knapp 50 Milliarden Dollar deutlich mehr wert als Takeda.

Unter teils deutlicherem Abgabedruck zeigten sich mit den negativen Aussagen von Caterpillar die Aktien der Baumaschinen-Hersteller. Für die Papiere von Komatsu ging es in Tokio 3,4 Prozent abwärts und Doosan verloren in Seoul 0,3 Prozent. Caterpillar hatte am Vortag nach starken Quartalszahlen davor gewarnt, dass das erste Quartal bereits den Scheitelpunkt markiert haben könnte. Das wurde als verkappte Gewinnwarnung interpretiert.

Goldpreis fällt erneut

Nach der Erholung des Goldpreises am Vortag ging es für das Edelmetall zur Wochenmitte wieder nach unten. Der Anstieg der zehnjährigen US-Rendite auf die 3-Prozent-Marke senkte die Attraktivität des zinslosen Goldes. Solange die Renditen sich auf dem aktuellen Niveau bewegten, sei kaum mit einer deutlichen Erholung des Goldpreises zu rechnen, so ein Marktbeobachter. Für die Feinunze ging es um 0,5 Prozent auf 1.324 Dollar nach unten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

Nikkei-225 (Tokio) 22.215,32 -0,28% -2,41% 08:00

Kospi (Seoul) 2.448,81 -0,62% -0,76% 08:00

Schanghai-Comp. 3.118,00 -0,35% -5,74% 09:00

Shenzhen A-Aktien 1.891,66 +0,24% -5,00% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.283,84 -1,15% +2,48% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.559,97 -0,18% -0,78% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.560,49 -0,67% +5,34% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.851,97 -0,72% +3,81% 11:00

BSE (Mumbai) 34.550,12 -0,19% +2,18% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2201 -0,3% 1,2234 1,2195 +1,6%

EUR/JPY 133,16 +0,0% 133,12 132,78 -1,6%

EUR/GBP 0,8745 -0,1% 0,8750 0,8757 -1,6%

GBP/USD 1,3952 -0,2% 1,3981 1,3926 +3,2%

USD/JPY 109,15 +0,3% 108,82 108,89 -3,1%

USD/KRW 1081,72 +0,4% 1077,16 1078,15 +1,3%

USD/CNY 6,3127 +0,1% 6,3065 6,3146 -3,0%

USD/CNH 6,3122 +0,2% 6,2988 6,3131 -3,1%

USD/HKD 7,8485 +0,0% 7,8463 7,8458 +0,5%

AUD/USD 0,7576 -0,4% 0,7603 0,7598 -3,1%

NZD/USD 0,7089 -0,4% 0,7115 0,7109 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 9.450,52 -0,1% 9.457,70 9.218,16 -30,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,75 67,70 +0,1% 0,05 +12,8%

Brent/ICE 73,95 73,86 +0,1% 0,09 +12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.324,23 1.330,36 -0,5% -6,14 +1,6%

Silber (Spot) 16,63 16,73 -0,6% -0,10 -1,8%

Platin (Spot) 924,85 931,00 -0,7% -6,15 -0,5%

Kupfer-Future 3,13 3,14 -0,3% -0,01 -5,5%

===

