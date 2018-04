TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hält die Anleger an den asiatischen Aktienbörsen auch am Donnerstag in Atem. Doch diesmal dominieren Zeichen der Entspannung und die Kurse legen auf breiter Front deutlich zu - zumindest dort, wo gehandelt wird. Das ist an den chinesischen Handelsplätzen nicht der Fall, feiertagsbedingt ruht der Handel in Schanghai, Hongkong sowie in Taipeh auf Taiwan.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 ebenfalls um 1,8 Prozent auf 21.697 Punkte gen Norden und in Seoul beträgt der Aufschlag für den Kospi 1,5 Prozent. In Singapur wird der STI angetrieben vom Bankensektor und steigt um 1,8 Prozent.

Unterstützung kommt von US-Handelsminister Wilbur Ross, der trotz der aggressiven Handelsstreitigkeiten mit China damit rechnet, dass sich beide Länder schlussendlich auf ein Abkommen verständigen werden. Die USA und China seien offenbar bereit, den Konflikt auszuverhandeln, auch wenn sie sich derzeit wechselseitig immer neue Strafzöllen androhten. Die an der Börse zahlreich vorhandenen ewigen Optimisten setzten unverdrossen auf einen Vermittlungskompromiss, heisst es im Handel.

"Chinas Vergeltung für die zweite Runde der US-Tarifschranken verunsicherte (...). Der Schwerpunkt verlagerte sich jedoch auf den verzögerten Beginn der angekündigten Sanktionen und das Potenzial für eine Verhandlungslösung trotz der harten Worte auf beiden Seiten", sagt Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets in Sydney. China hatte am Vortag, als die meisten Börsen in Asien bereits geschlossen waren, Gegenmassnahmen auf die jüngste US-Liste mit Einfuhrzöllen auf chinesische Produkte erlassen.

Aufschläge breit gestreut

In Japan sind die eher defensiven Sektoren Telekommunikation und Pharma gefragt - darüber hinaus Immobilienentwicklung. In Südkorea wird der Markt von einem rund 2,0-prozentigen Aufschlag beim Schwergewicht Samsung Electronics gestützt. Nach Meinung von Handelsexperten dürfte Südkoreas Wirtschaft im Handelskonflikt zwischen China und den USA nur begrenzten Schaden davontragen. In Sydney macht die Stärke im Finanzsektor die Schwäche bei Bergbauwerten wett.

Zusätzlichen Rückwind erhält die Börse in Tokio vom Devisenmarkt, wo die neu entfachte Risikofreude den US-Dollar zum Yen aufwerten lässt. Der Greenback steigt auf 106,98 Yen nach Wechselkursen im Tagestief des Vortages um die Marke von 106. Auch andere "Fluchtanlagen" wie Gold und Rentenpapiere büssen an Attraktivität ein.

Die Pleite des australischen Geflügelfleischproduzenten Red Lea Chickens wird nach Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley die Geschäftsentwicklung des wesentlich grösseren Wettbewerbers Inghams in den nächsten 45 Tagen befeuern. Die Aktie legt in Sydney 0,7 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.800,70 +0,68% -4,36% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.705,17 +1,81% -4,66% 08:00

Kospi (Seoul) 2.446,45 +1,59% -0,85% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag

Shenzhen A-Aktien Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Taiex (Taiwan) Feiertag

Straits-Times (Sing.) 3.400,99 +1,84% +0,27% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.834,56 +1,03% +1,06% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2276 -0,1% 1,2282 1,2309 +2,2%

EUR/JPY 131,27 +0,1% 131,13 130,55 -3,0%

EUR/GBP 0,8725 +0,1% 0,8720 0,8741 -1,9%

GBP/USD 1,4070 -0,1% 1,4085 1,4083 +4,1%

USD/JPY 106,94 +0,2% 106,76 106,04 -5,0%

USD/KRW 1058,00 -0,0% 1058,44 1062,29 -0,9%

USD/CNY 6,3052 +0,2% 6,3052 6,3012 -3,1%

USD/CNH 6,2809 -0,1% 6,2881 6,2980 -3,6%

USD/HKD 7,8492 +0,0% 7,8490 7,8493 +0,5%

AUD/USD 0,7691 -0,3% 0,7716 0,7675 -1,6%

NZD/USD 0,7292 -0,2% 0,7311 0,7291 +2,7%

Bitcoin

BTC/USD 6.841,41 +0,2% 6.828,96 7.348,40 -49,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,66 63,37 +0,5% 0,29 +5,6%

Brent/ICE 68,35 68,02 +0,5% 0,33 +4,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.328,50 1.333,35 -0,4% -4,85 +2,0%

Silber (Spot) 16,28 16,32 -0,3% -0,04 -3,9%

Platin (Spot) 911,45 918,00 -0,7% -6,55 -1,9%

Kupfer-Future 3,02 3,01 +0,4% +0,01 -8,8%

===

