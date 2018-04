MARKT USA/Zuspitzung im Handelskrieg dürfte Börsen stark belasten

Nachdem der Zollstreit zwischen den USA und China konkrete Formen angenommen hat, zeichnen sich am Mittwoch deutliche Verluste zum Handelsbeginn an der Wall Street ab. Der Future auf den S&P-500 fällt vorbörslich um 1,8 Prozent. Damit dürfte die Erholung vom Dienstag mehr als zunichtegemacht werden.

Die USA haben am Dienstag eine Liste mit chinesischen Importwaren veröffentlich, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Die betroffenen Waren hätten einen Wert von "schätzungsweise 50 Milliarden Dollar", teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mit. Betroffen sind Elektronikprodukte, Flugzeugteile, Medikamente, Maschinen und andere Güter. Am Mittwochmorgen kündigte China Zölle in gleicher Höhe für Waren aus den USA an. Peking will Vergeltungsstrafzölle von 25 Prozent auf - unter anderem - Sojabohnen, Flugzeuge und Flugzeugteile sowie Autos erheben.

Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Handelsstreits werden die Aktien des Flugzeugherstellers Boeing vorbörslich auf der Handelsplattform nasdaq.com 5,5 Prozent niedriger gestellt. Der Kurs des Baumaschinenherstellers Caterpillar, der ebenfalls unter dem Zollstreit leiden dürfte, fällt um 4,5 Prozent.

Tesla verbilligen sich nach einem negativen Analystenkommentar um 5,6 Prozent. Evercore ISI rät Anlegern bei der Tesla-Aktie zur Vorsicht und hat das Kursziel auf 272 von 307 Dollar gesenkt. Die Einstufung der Aktie lautet In Line. Evercore wird zunächst die Entwicklung des freien Cashflow im ersten Quartal beobachten und will überdies eine Steigerung der Produktionszahlen des Model 3 sehen.

Die auch in den USA gelisteten Aktien des britischen Werbekonzerns WPP geben um 2,1 Prozent nach. Der Konzern geht dem Verdacht nach, dass sein CEO Unternehmensgelder unterschlagen haben könnte.

