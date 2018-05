MARKT USA/Wall Street mit leichter Konssolidierung erwartet

Nach zuletzt acht Handelstagen in Folge mit Aufschlägen dürfte es am Dienstag an der Wall Street leicht nach unten gehen. "Es ist Zeit für eine Konsolidierung, doch das ändert nichts am weiterhin herrschenden Aufwärtstrend", so Analyst Konstantinos Anthis von ADS Securities. Auslöser für die sich abzeichnenden moderaten Abgaben ist der Anstieg der zehnjährigen Rendite über die Marke von 3,00 Prozent. Dazu kommen durchwachsene Daten aus China. Zwar hat sich die Industrieproduktion im April besser als erwartet entwickelt, doch blieben die Anlageinvestitionen unter den Schätzungen.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin.

Für Impulse könnten die vor Börsenbeginn anstehenden US-Daten sorgen. Veröffentlicht werden die Einzelhandelsumsätze für April, der Empire State Manufacturing Index für Mai sowie eine halbe Stunde nach der Startglocke noch die Lagerbestände für März.

Insgesamt habe der Markt die jüngsten Sorgen in Bezug auf die Inflation, steigende Zinsen sowie die andauernden geopolitischen Sorgen ausgeblendet, sagt ein Beobachter. Zudem liege der Dow-Jones-Index seit Jahresbeginn nun wieder leicht im Plus. Bis zum Rekordhoch bei 26.617 Punkten seien es zudem nur noch 6,5 Prozent.

Bei den Einzelwerten steht Home Depot mit den Ergebnissen für das erste Quartal im Blickpunkt. Im Anschluss an die Veröffentlichung geht es für die Aktie vorbörslich um 2,3 Prozent nach unten.

Die Symnatec-Aktie setzt ihre Erholung vom Vortag fort und gewinnt 2,8 Prozent. Schon am Vortag war es um knapp 10 Prozent nach oben gegangen, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass es sich zu dem Vorwurf der Bilanzierungsunregelmässigkeiten äussern werde, mit dem ein ehemaliger Mitarbeiter die Aktie in der vergangenen Woche auf Talfahrt geschickt hatte. Nach Börsenschluss teilte Symantec dann mit, dass die betroffenen Zahlenausweise wohl nur geringfügig angepasst werden müssten.

