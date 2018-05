MARKT USA/Ölpreisrally geht weiter - Aktien gut behauptet erwartet

(Wiederholung)

Die Wall Street dürfte am Donnerstag in Richtung der längsten Gewinnstrecke seit Februar marschieren. Händler stellen sich auf leicht steigende Kurse zum Handelsbeginn ein mit Blick auf den Aktienterminmarkt. Am Mittwoch war der Dow-Jones-Index bereits das fünfte Mal in Folge mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Allerdings wartet noch vor Handelsbeginn mit den Inflationsdaten ein wichtiges Konjunkturdatum auf den Markt. Die Verbraucherpreise im April könnten entscheidende Hinweise auf die kurz- und mittelfristige Geldpolitik der US-Notenbank liefern.

Die Geldpolitik dürfte einen grösseren Einfluss auf das Börsengeschehen haben als die aktuell stark thematisierten geopolitischen Spannungen rund um das von US-Präsident Donald Trump aufgekündigte Atomabkommen mit dem Iran, heisst es. Derzeit profitieren die Kurse an der Wall Street sogar vom Wiederinkrafttreten der US-Sanktionen gegen das Mullahregime. Denn die ausgelöste Ölpreisrally beflügelt die entsprechenden Sektorwerte, weil die USA über eine eigene grosse Ölindustrie verfügen, deren Förderung von einem Rekord zum nächsten eilt.

Und die Ölpreise steigen am Donnerstag weiter auf neue Dreieinhalbjahreshochs. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um weitere 0,8 Prozent auf 71,69 US-Dollar das Fass. Dass Dollar und Erdöl parallel zulegten, sei in den vergangenen 35 Jahren erst elfmal der Fall gewesen, haben einige Experten herausgefunden.

"Es ist sehr interessant zu sehen, dass es bislang keine signifikante Flucht in vermeintliche Sicherheit gegeben hat. Stattdessen scheint der Risikoappetit ungebrochen zu sein", resümiert Marktanalyst Richard Perry von Hantec.

