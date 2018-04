MARKT USA/Berichtssaison gibt weiter den Takt vor

Weiter aufwärts dürfte es zur Wochenmitte an der Wall Street gehen. Die Berichtssaison steht dabei erneut im Vordergrund und dürfte, auch in Ermangelung neuer US-Konjunkturdaten, für den Markt die Richtung vorgeben. Lediglich der am Abend anstehende Konjunkturbericht der US-Notenbank, das "Beige Book", könnte für einen Impuls sorgen. Die weiter bestehenden geopolitischen Probleme werden von den Investoren dagegen derzeit weitgehend ausgeblendet. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt hin.

Nach den zuletzt überzeugenden Quartalsberichten gibt es mit den Zahlen von IBM erstmals eine Enttäuschung. Nachdem es dem Unternehmen im vierten Quartal gelungen war, erstmals seit 23 Quartalen wieder die Einnahmen zu steigern, schaffte es dies zwar erneut. Allerdings zeigen sich die Investoren enttäuscht von der Margenentwicklung, deren Schwäche den Nettogewinn um 4 Prozent sinken liess. Für die Aktie geht es vor der Startglocke um knapp 5 Prozent nach unten.

Für die Aktie von United Continental geht es um 3,4 Prozent aufwärts. Die Muttergesellschaft von United Airlines hat im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen.

Die Eisenbahngesellschaft CSX hat im ersten Quartal bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Wall Street geschlagen. Massiv stärker fiel der Gewinn je Aktie mit 78 Cent aus, denn Analysten hatten nur mit 39 Cent gerechnet. Vor allem gesunkene Kosten machten dies möglich. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv, nach Handelsende am Vortag ging es um 5 Prozent nach oben.

Vor dem Handelsstart legt mit Morgan Stanley die letzte der US-Grossbanken ihr Zahlenwerk vor. Nach der Schlussglocke folgen dann unter anderem noch Alcoa und American Express.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 05:55 ET (09:55 GMT)