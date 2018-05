Mégadonnées, intelligence amplifiée et avenir des soins de santé : plus que 100 jours avant le premier Sommet de l'AMC sur la santé

OTTAWA, le 12 mai 2018 /CNW/ - Dans exactement 100 jours, des médecins canadiens se joindront à un groupe d'innovateurs, d'idéateurs-transformateurs, de promoteurs de la santé et de représentants des patients pour discuter, et apprendre comment révolutionner les soins de santé. Le premier Sommet sur la santé de l'Association médicale canadienne (AMC), qui réunira des leaders d'opinion de secteurs variés dans le but de supprimer les obstacles à l'innovation et aux progrès technologiques en santé, portera essentiellement sur la médecine de précision, la robotique, l'intelligence amplifiée et l'innovation technologique.

« Le Canada a du retard dans la prestation des soins de santé, ce qui est tout simplement inacceptable étant donné que nous avons tout ce qu'il faut pour offrir les meilleurs soins de santé au monde. Nous avons besoin d'une vision et d'un plan; le Sommet sur la santé permettra de mettre en branle ce programme de changements et nous aidera à trouver des solutions pour l'avenir », affirme le Dr Laurent Marcoux, président de l'AMC.

Les 20 et 21 août, une série de conférenciers, notamment des médecins, des chercheurs, des décideurs politiques, des patients et des innovateurs, lanceront une discussion nationale sur l'adoption de pratiques transformatrices et novatrices. Tout au long de l'événement, les participants discuteront de la façon d'adopter des solutions novatrices pour atteindre les populations vulnérables et tirer profit des données disponibles pour améliorer la qualité des soins.

Voici quelques-uns des conférenciers du Sommet de l'AMC sur la santé :

Brian Brodie

Brian Brodie est médecin, président du Conseil d'administration de l'AMC et principal visionnaire des changements audacieux apportés à la vision de l'AMC. Il a communiqué sa vision de l'avenir de la profession médicale et d'un système de santé renouvelé à l'occasion de nombreuses conférences. Il est également Fellow 2018 de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Judith John

Représentante dévouée des patients, Judith John se consacre à l'amélioration de l'expérience des patients au sein des systèmes de soins de santé. Elle travaille également avec des médecins, des médecins résidents et des étudiants en médecine, participe à des projets d'innovation avec Joule (société de l'AMC), contribue régulièrement à la rédaction de nombreux articles, rencontre les médias et donne des conférences tant au Canada qu'aux États-Unis.

Philip Edgcumbe

Étudiant en médecine à l'Université de la Colombie-Britannique, Philip Edgcumbe souhaite exercer une influence positive sur la santé de milliards de personnes en combinant la médecine, la recherche biomédicale et l'entrepreneuriat. Il a reçu en 2017 l'un des Prix du Temple de la renommée médicale canadienne décernés aux étudiants en médecine pour leur leadership communautaire, leurs aptitudes en communication et leur participation à l'avancement des connaissances et de l'innovation dans les soins de santé au Canada.

Yanick Beaulieu, Cindy Blackstock, Dawnmarie Harriott, Kendall Ho, Zayna Khayat, Tara Kiran, Sonny Kohli, Alika Lafontaine, Kevin Pottie et Peter W. Vaughan seront aussi de la programmation. Pour en savoir plus sur les conférenciers, cliquez ici.

L'AMC invite les gens qui souhaitent plonger dans l'apprentissage, la découverte et l'inspiration à participer à son Sommet sur la santé. Pour vous inscrire ou pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez ici.

