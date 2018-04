Lowe's Canada vient en aide à la communauté de Humboldt par le biais d'un don d'entreprise et d'une campagne de financement dans ses magasins RONA et Lowe's partout dans les Prairies

Tous les fonds amassés serviront à la rénovation du vestiaire des Broncos

BOUCHERVILLE, QC, le 14 avril 2018 /CNW/ - Lowe's Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 630 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, lance une campagne de financement pour rénover le vestiaire des Broncos de Humboldt dans l'aréna Elgar Petersen. Pendant un mois, les clients des magasins RONA et Lowe's situés en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba seront invités à donner 1 $ pour appuyer cette cause. Lowe's Canada donnera 1 $ pour chaque don reçu, à concurrence de 10 000 $.

« J'ai été en contact étroit avec les Broncos pendant plusieurs années et, comme beaucoup d'entre nous à Humboldt, j'ai ressenti le besoin d'aider notre communauté à se relever en posant un geste concret après la tragédie », a déclaré Evan Pronych, propriétaire du magasin affilié RONA Humboldt Lumber Mart et instigateur de cette initiative. « Plusieurs personnes au sein de l'organisation des Broncos et de la communauté de Humboldt ont mentionné que d'offrir à l'équipe un nouveau vestiaire - le local actuel ayant besoin de rénovations - pourrait nous aider à faire notre deuil et, éventuellement, à aller de l'avant en tant que communauté. Nous espérons sincèrement que ce sera le cas. »

« Tous les fonds amassés dans le cadre de cette campagne serviront à financer le projet d'Evan pour appuyer la communauté de Humboldt. Nous félicitons Evan et son équipe pour cette initiative, et remercions tous les employés de nos enseignes RONA et Lowe's qui contribueront à faire de ce projet une réalité. Comme tous les Canadiens, nos pensées s'envolent vers la communauté endeuillée de Humboldt », a soutenu Sylvain Prud'homme, Président et chef de la direction de Lowe's Canada.

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Fortes d'un chiffre de vente de 68,6 milliards de dollars américains pour l'exercice 2017, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 390 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient plus de 310 000 personnes. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 630 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Dick's Lumber, Contractor First et Ace. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 28 000 employés ainsi que près de 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants de RONA. Pour plus de renseignements, consultez le site lowes.ca.

