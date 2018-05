Liaison Technologies et Authentic Web s'associent afin de mettre en place un nouveau protocole de registre de marques pour une conformité réglementaire accrue

Cette application d'authentification et de transport de données, la première du secteur, utilisera un registre de domaines de marques de confiance afin d'accroître la conformité réglementaire de la plateforme Liaison ALLOY

ATLANTA et TORONTO, 15 mai 2018 /CNW/ - Liaison Technologies, un chef de file réputé de l'intégration et de la gestion de données basées sur l'infonuagique, et Authentic Web, une société spécialisée dans l'automatisation des domaines et la veille économique pour les marques numériques, ont annoncé aujourd'hui l'établissement d'un partenariat visant à développer le premier protocole d'authentification et de confiance du secteur basé sur un registre de marques pour les réseaux d'entreprise au sein de la plateforme primée Liaison ALLOY®. Ce nouveau protocole fera progresser la sécurité des données d'entreprise et les capacités de confidentialité de la plateforme ALLOY, qui est conçue et entretenue pour surpasser les normes de conformité réglementaires relatives aux données de plusieurs cadres de réglementation, notamment le norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS), SOC2, HIPAA et HITRUST, bouclier de protection des données et règlement général sur la protection des données (RGPD).

« La transformation numérique a poussé les entreprises à recourir fortement au nuage informatique, en dépit des risques de sécurité et de conformité connus liés au protocole de communication système de noms de domaine en utilisant la sécurité de la couche de transport », a déclaré Rob Consoli, directeur des recettes de Liaison Technologies. « Liaison détient son propre registre de domaines de gestion privée. Avec ce nouveau protocole de confiance développé par Authentic Web pour la plateforme Liaison ALLOY, les clients pourront bénéficier des capacités de notre registre de marques afin de mieux sécuriser les données transitant sur le réseau et d'améliorer les exigences de conformité des données. »

La dépendance des entreprises à l'égard de la communication de données sur le nuage élargit la surface numérique sur laquelle des données sensibles en transit sont vulnérables ou sont susceptibles de voir leur intégrité compromise. Les registres de marques privés offrent une authentification et un contrôle accrus à travers toute la chaîne de confiance des données en transit. Les registres de marques sont des espaces de noms de domaines de premier niveau propriétaires détenus par une marque d'entreprise, qui permettent d'accroître l'autorité de la marque et le contrôle des identités numériques par rapport aux anciens espaces de noms ouverts.

Le nouveau protocole de confiance basé sur un registre d'Authentic Web offrira une sécurité accrue de serveur à serveur pour les données en transit. Peter LaMantia, fondateur et chef de la direction d'Authentic Web, a déclaré : « Nous avons de la chance d'avoir un partenaire technologique averti comme Liaison qui comprend la valeur et les capacités techniques révolutionnaires d'un registre de marques propriétaire. L'utilisation d'un registre de marques dans le but d'améliorer la confidentialité des données, la sécurité et la conformité avec les normes réglementaires est un usage innovant de cette puissante technologie. »

Les deux sociétés prévoient de développer des cas d'utilisation pour le nouveau protocole de confiance basé sur un registre afin de l'éprouver au cours de l'année 2018.

Liaison Technologies est un membre du Brand Registry Group, une organisation de propriétaires de registres de marques formée pour représenter les intérêts de ses membres auprès de laSociété pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) et pour partager les meilleures pratiques ainsi que des initiatives innovantes dans ces nouveaux espaces.

Apprenez-en davantage au sujet d'ALLOY à l'adresse www.liaison.com/liaison-alloy-platform et découvrez l'approche globale de conformité aux réglementations sur les données de la plateforme ALLOY.

ALLOY® est une marque déposée de Liaison Technologies.

À propos de Liaison Technologies

Liaison Technologies offre des solutions d'intégration et de gestion des données pour aider ses clients à exploiter toute la puissance d'une approche axée sur les données dans leur entreprise. L'approche basée sur le nuage informatique de Liaison fait tomber les barrières entre les silos de données afin de tirer parti des précieuses informations nécessaires pour prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Conçue sur mesure pour résoudre les problèmes de données complexes du moment tout en construisant une base solide pour les défis inconnus de demain, Liaison entretient un flux d'informations homogène de manière sécurisée et à grande échelle. Fondée en 2000, Liaison sert plus de 7 000 clients dans 46 pays, avec des bureaux aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni et à Singapour. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.liaison.com et retrouvez Liaison sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos d'Authentic Web Inc.

Authentic Web équipe les marques avec des systèmes de renseignement sur les domaines et de gestion de contenus numériques pour leur permettre d'innover et d'optimiser leur empreinte numérique, avec plus de contrôle, de visibilité et d'automatisation. Les plus grandes marques du monde ont choisi Authentic Web pour remplacer et consolider les anciens fournisseurs de domaines afin de mieux gérer leur portefeuille de domaines et leur système de noms de domaine et d'améliorer la sécurité, la conformité, la performance numérique et l'efficience opérationnelle. Nous concevons, construisons et intégrons des technologies qui exploitent les nouvelles capacités des registres de marques propriétaires. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.authenticweb.com.

