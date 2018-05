Les familles d'Henryville profiteront d'un centre communautaire rénové

Un financement de 500 000 $ du gouvernement du Canada permettra d'appuyer ce projet communautaire

HENRYVILLE, QC, le 5 mai 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les familles de la municipalité d'Henryville profiteront d'un centre communautaire rénové et agrandi, grâce à un financement de 500 000 $ consenti par le gouvernement du Canada.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Brome-Missisquoi, l'honorable Denis Paradis, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Cet investissement a été accordé dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150). Il s'agit d'un fonds de 300 millions de dollars qui avait été établi afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada au moyen d'investissements dans des espaces communautaires qui rassemblent les Canadiens.

« Cet investissement s'inscrit dans un projet de construction communautaire visant à célébrer le 150e anniversaire du Canada. Il n'y a pas de meilleure façon de marquer ce jalon que de célébrer les lieux qui nous rassemblent, les endroits qui nous permettent de garder la forme, de nous détendre et d'établir des liens avec nos amis et nos voisins. C'est ainsi que nous créons des liens de compréhension commune et d'amitié dans un pays où les gens proviennent de partout dans le monde. Les valeurs d'ouverture, de diversité et d'inclusion qui définissent tous les Canadiens sont forgées dans nos espaces communautaires. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Des installations comme le Centre communautaire d'Henryville sont des lieux de rassemblement par excellence. Aujourd'hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l'autre contribue à forger des communautés fortes. C'est aussi en de tels lieux qu'on peut mieux découvrir nos différences et apprécier les multiples cultures qui donnent vie à notre pays. »

L'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi

Depuis sa création en 2015, le PIC150 a investi près de 61 M$ dans plus de 470 projets appuyant la vitalité des communautés du Québec.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

