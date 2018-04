Leonteq wird wohl von Old Mutual verklagt - Aktie unter Druck

Der britische Versicherer Old Mutual International hat gegen Leonteq und weitere Parteien ein Formular beim High Court der Isle of Man eingereicht, mit dem eine Klage eingeleitet werden kann. Diese stehe im Zusammenhang mit bestimmten Transaktionen mit strukturierten Produkten und den damit verbundenen Gebühren und Provisionen, teilt Leonteq am Freitag mit.

Bislang sei Leonteq aber weder das Antragsformular noch spezifische Angaben zur Klage zugestellt worden. Man weise jegliche Forderungen vollumfänglich zurück und werde seine Position "vehement verteidigen", so Leonteq weiter.

An der Börse kommen die Titel am Freitag unter Druck und verlieren zeitweise mehr als 4% auf 54 CHF.

Leonteq selbst konnte auf Anfrage von AWP keine weiteren Informationen geben, solange ihnen selbst das Antragsformular oder spezifische Angaben zur angeblichen Klage nicht vorliege. Bislang sei Leonteq nur eine Kopie des Antragsformulars zugestellt worden, welche eine kurze Beschreibung beinhalte. "Sie enthält jedoch weder aussagekräftige Informationen über die Rechtsgrundlagen, auf denen die Klage erhoben wird, noch die Rechtsbehelfe, die von Old Mutual angestrebt werden", so ein Sprecher.

dm/tp

Zürich (awp)