Leifeld-Chef Reimann bedauert Platzen des China-Deals

BERLIN (Dow Jones)--Leifeld-Chef Oliver Reimann hat den Eindruck zurückwiesen, der chinesische Kaufinteressent Yantai Taihai hätte die Anlagen des Unternehmens zu militärischen Zwecken nutzen können. "Wir verfügen über gar kein Know-how in der nicht-zivilen Nuklearindustrie", sagte Reimann der Wirtschaftswoche. Yantai wollte die Leifeld-Technologie demnach nutzen, um Rohre für den Energietransport unter anderem in Atomkraftwerken herzustellen. Der geplante Verkauf war am Mittwoch geplatzt.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch vor, das zuständige Wirtschaftsministerium zum Verbot des Verkaufs zu ermächtigen. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte den Vorgang im Allgemeinen, nannte allerdings keine Firmennamen. Unmittelbar vor der Kabinettssitzung sagte Yantai den Kauf ab. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, Rücktrittsunterlagen seien eingegangen und würden nun auf ihre Belastbarkeit und Wirksamkeit hin geprüft.

Börsengang geplant

Im Ministerium lief in der Causa Leifeld eine Investitionsprüfung nach Aussenwirtschaftsrecht. Demnach müssen Käufe durch aussereuropäische Investoren bei mindestens 25 Prozent Beteiligungsanteil unter die Lupe genommen werden. Prüfungsmassstab ist, ob der konkrete Erwerb die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik gefährdet. Die Regierung war offensichtlich zu genau diesem Schluss gekommen. Reimann sagte dazu, die Bedenken der Regierung seien Leifeld nur teilweise kommuniziert worden.

Nach dem geplatzten Verkauf strebt Leifeld nun einen Börsengang bis Ende des Jahres an, wie Reimann der Wirtschaftswoche sagte. "Unsere Technologie ist weltweit begehrt, wir wollen unser weiteres Wachstum finanzieren. In den nächsten Jahren soll der Umsatz von 40 auf 100 Millionen Euro steigen", erklärte er.

Leifeld ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei der Entwicklung und Fertigung von Werkzeugmaschinen der spanlosen Umformung. Das Unternehmen beschäftigt demnach 170 Mitarbeiter und hat mehr als 6.000 Maschinen in mehr als 60 Länder geliefert.

