Learning Tree mit Microsoft Gold Partner Status im Bereich Datenplattformkompetenz ausgezeichnet

Learning Tree International (OTCQX: LTRE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Microsoft mit dem Gold Partner Status im Bereich Datenplattformkompetenz ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung verleiht Microsoft an jene Partnerunternehmen, die höchste Leistungsniveaus als Partner sowohl im Hinblick auf Schulungsumfang als auch Fachkompetenz erzielen. Die Erlangung des Gold Training Partner Status bedeutet, dass Microsoft bestätigt, dass sich das Unternehmen dazu verpflichtet hat, eine Suite von Microsoft Technologien zum Nutzen seiner Kunden zu entwickeln.

"Learning Tree und die Learning Unternehmensgruppe bei Microsoft haben im vergangenen Jahr eine enge Bindung aufgebaut”, so Brian Simms, Director of Strategic Initiatives bei Learning Tree. "Unsere Organisationen haben von der Partnerschaft profitiert und wir erörtern stets neue Wege zur Nutzung der Stärken des jeweils Anderen, um die Expansion unserer Marke und unserer Produktangebote zu fördern. Learning Tree ist seit Jahrzehnten als vertrauenswürdiger Schulungsanbieter bekannt und wir fühlen uns geehrt, Microsoft als Gold Partner zur Seite stehen zu können, wenn wir uns auf die IT-Schulungen der Zukunft vorbereiten.”

Kyle Uphoff, Senior Regional Director of Worldwide Learning bei Microsoft, ergänzte: "Wir möchten Learning Tree International zur Erlangung des Gold Learning Partner Status gratulieren. Hierbei handelt es sich um einen unglaublichen Erfolg. Partner wie Learning Tree in unserem Ökosystem haben entscheidend dazu beigetragen, unsere Zielsetzung der Förderung der Technologieübernahme und der Affinität zu Microsoft zu erreichen. Wir freuen uns bereits auf den Ausbau unserer Partnerschaft mit Learning Tree, da diese Entwicklung zum Einsatz neuer Ressourcen, darunter Learning-as-a-Service, und anderer Verfahren zur kontinuierlichen Modernisierung der Lernerfahrungen für ihre globalen Kunden, beitragen wird.”

Learning Tree initiierte seine Partnerschaft mit Microsoft Anfang 2017 im Rahmen einer neuen Partnerschaftsstrategie, die ausgearbeitet wurde, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, eine sich kontinuierlich entwickelnde Suite gemischter Schulungslösungen für IT-Organisationen bereitzustellen, die Frontalunterrichts-, Online- und On-Demand-Schulungsoptionen bietet. Im Rahmen dieser Partnerschaft hält Learning Tree nun nahezu 100 offizielle Microsoft Schulungskurse bereit, die von MCT-zertifizierten, erfahrenen Lehrkräften von Learning Tree geleitet werden. Diese Lehrkräfte müssen ein anspruchsvolles Einführungsprogramm durchlaufen, um ihr Fachwissen nachzuweisen, und alle Lehrkräfte müssen über praktische Erfahrungen in ihrem Unterrichtsgebiet verfügen.

"Als anerkannter Microsoft Gold Learning Partner ist Learning Tree nun besser positioniert, um den Anforderungen unserer kommerziellen und staatlichen Kunden im Hinblick auf ihre digitalen Transformations- und IT-Modernisierungsprojekte gerecht zu werden”, erklärte Magnus Nylund, Chief Operating Officer bei Learning Tree. "Durch diese Partnerschaft sind wir in der Lage, die Microsoft Official Courseware (MOC) in Verbindung mit dem praktischen Know-how und Fachwissen der Lehrkräfte von Learning Tree zu nutzen. Der Erhalt dieser Bestätigung von Microsoft verbessert die Sichtbarkeit von Learning Tree in der IT-Gemeinschaft als ein erfahrener Schulungsanbieter, der in der Lage ist, der steigenden Nachfrage nach Schulungen im Bereich Cloud-Technologien sowie für die Leuchtturmprodukte von Microsoft wie Azure, SQL Server und Office 365 gerecht zu werden.”

"Als wir erstmals zum Microsoft Learning Partner erklärt wurden, konnten wir den Einfluss dieser Massnahme auf die weitere Entwicklung unserer Schulungskurse und Lehrpläne voraussehen und wir sind nun hocherfreut über diese Anerkennung von Microsoft”, erklärte Brian Simms. "Da die Verbreitung von Microsoft Technologien wie Azure sowohl im öffentlichen als auch privaten Sektor weiter zunimmt, sind wir überzeugt, dass diese Partnerschaft einen wichtigen Beitrag leisten wird, um Learning Tree in die Lage zu versetzen, sein erklärtes Ziel zu erreichen, der weltweit führende Anbieter von IT- und Personal-Lösungen zu werden.”

Eine Liste der Schulungskurse und Terminpläne und die Möglichkeit zur Anmeldung für eine Learning Tree Microsoft MOC Schulung erhalten Sie unter www.LearningTree.com/Microsoft

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein vertrauenswürdiger globaler Partner, der unternehmenskritische IT-Schulungen und Zertifizierungen sowie Kommunikationskompetenzen und Fähigkeiten zu kritischem Denken, die für eine effektive Installation und Bereitstellung bedeutender IT-Initiativen erforderlich sind, für mehr als 2,5 Mio. IT-Experten und Geschäftsleute rund um den Globus bereitstellt. Inzwischen bietet Learning Tree ein erweitertes Schulungs-Portfolio unter anderem für die Bereiche agile Methodik, Cyber-Sicherheit, Cloud-Computing, Programm-/Projekt-Management, Web-Entwicklung, Betriebssysteme, Networking und Führungskompetenzen. Die Teilnehmer profitieren von dem preisgekrönten Content, der mit massgeschneiderten gemischten Lernlösungen und von Kursleitern durchgeführten On-Demand- und Online-Schulungen auf Basis der modernen Technologie-Plattform Learning Tree AnyWare® für die Bereitstellung immersiver, virtueller Lernerfahrungen über den klassischen Frontalunterricht hinausgeht.

Wir gehen mit Workforce Optimization Solutions über klassische Schulungen hinaus — ein moderner Ansatz, der die Aneignung von Fähigkeiten verbessert und die Implementierung von Geschäfts- und technischen Verfahren beschleunigt, die zur Verbesserung der IT-Servicebereitstellung erforderlich sind. Zu diesen Leistungen gehören Bedarfsermittlungen, Analysen der Vorkenntnisse, gemischte Bereitstellung und Beschleunigungsworkshops, die von unseren erfahrenen Lehrkräften — Berufstätige mit mehr als 15-jähriger Erfahrung in ihren Unterrichtsfeldern — bereitgestellt werden.

