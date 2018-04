Le premier ministre conclut sa participation au VIIIe Sommet des Amériques

Drilling Connects Mineralization between Yellowjacket and Sierra BlancaTSX: KOR OTCQX: CORVFVANCOUVER, Oct. 2, 2013 /CNW/ - Corvus Gold Inc. ("Corvus" or the "Company") - (TSX: KOR) (OTCQX:

LIMA, Pérou, le 14 avril 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui conclu sa participation au huitième Sommet des Amériques à Lima, au Pérou. Il y a rencontré d'autres dirigeants mondiaux pour discuter de l'importance de la gouvernance démocratique et promouvoir une collaboration économique plus étroite qui renforce la classe moyenne et crée de nouvelles opportunités pour les citoyens des Amériques.

Lors du Sommet, le premier ministre a réaffirmé l'engagement de notre pays à l'égard d'un commerce progressiste qui crée de bons emplois pour la classe moyenne, en plus de discuter des avantages d'investir au Canada et dans le talent canadien.

Dans le cadre de son discours au troisième Sommet à l'intention des PDG, le premier ministre a fait valoir le Canada en tant que partenaire de choix pour l'investissement. Il a également souligné les nombreuses initiatives que notre pays a lancées, notamment la Stratégie en matière de compétences mondiales et la Banque de l'infrastructure du Canada, en vue de stimuler l'innovation, d'attirer des talents mondiaux hautement spécialisés et de faire de nos communautés des endroits encore meilleurs pour vivre, travailler et faire des affaires.

Le premier ministre a également rencontré des dirigeants de l'Alliance du Pacifique, une initiative d'intégration commerciale entre le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou, pour discuter des négociations actuelles sur la création d'un éventuel accord de libre-échange Canada-Alliance du Pacifique. Cet accord générerait des emplois, renforcerait la classe moyenne et profiterait à des millions de gens.

En vertu de la thématique du Sommet, qui insiste sur la gouvernance démocratique contre la corruption, le Canada a appuyé le nouvel Engagement de Lima du Sommet des Amériques, La gouvernance démocratique pour contrer la corruption. Cette déclaration témoigne de l'engagement commun de nos pays à l'égard d'une transparence et d'une responsabilisation accrues. Les dirigeants ont également discuté d'enjeux régionaux, notamment en réitérant leur engagement de répondre à la crise actuelle au Venezuela. De concert avec d'autres dirigeants du Groupe de Lima, ainsi que ceux des États-Unis et des Bahamas, le Canada s'est engagé à continuer de travailler assidument en vue de rétablir la démocratie au Venezuela.

Durant sa rencontre avec des dirigeants des Caraïbes, le premier ministre a renforcé encore davantage le soutien que le Canada apporte à la région. Il a annoncé que le Canada accordera plus de 30 millions de dollars, dont 25 millions de dollars qui viennent s'ajouter à son engagement précédent de 100 millions de dollars, pour appuyer la reconstruction et les efforts de résilience au climat dans les Caraïbes de 2017 à 2022.

Au Sommet, le premier ministre Trudeau a également annoncé que le Canada entreprendra le processus d'adhésion à la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite à la femme (également connue sous le nom de Convention de Belém do Pará).

Citation

« Je tiens à remercier le Pérou et le président Vizcarra d'avoir organisé un Sommet des Amériques productif. Le Canada continuera de renforcer ses relations avec des partenaires à travers les Amériques et de travailler à promouvoir un commerce qui profite à tous, qui renforce la classe moyenne et qui crée des avantages réels et concrets pour nos communautés. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le premier ministre a participé à des rencontres bilatérales avec les présidents du Pérou, du Mexique, du Chili et de l'Argentine, ainsi que le vice-président des États-Unis, Mike Pence .

. Le Sommet à l'intention des PDG réunit des chefs d'État et des chefs d'entreprises de premier plan de l'hémisphère. Environ 70 cadres canadiens de divers secteurs figuraient parmi les plus de 700 délégués présents.

à l'intention des PDG réunit des chefs d'État et des chefs d'entreprises de premier plan de l'hémisphère. Environ 70 cadres canadiens de divers secteurs figuraient parmi les plus de 700 délégués présents. L'Alliance du Pacifique a été créée en 2011 par le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. En 2017, ces pays ont invité le Canada, de même que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour, à devenir États associés, un processus qui comprend la négociation d'un accord de libre-échange global avec l'Alliance. Avec un PIB combiné de 2,4 mille milliards de dollars et une main-d'œuvre de plus en plus spécialisée, l'Alliance du Pacifique représente un regroupement de plus de 221 millions de consommateurs et constitue un marché important pour le Canada.

Le mois prochain, le Canada sera l'hôte de la quatrième série de négociations entourant un éventuel accord de libre-échange entre le Canada et l'Alliance du Pacifique.

En 2017, le total du commerce de marchandises entre le Canada et les pays de l'Alliance du Pacifique s'élevait à plus de 50,5 milliards de dollars, ce qui représente plus des trois quarts du commerce bilatéral de marchandises du Canada avec l'Amérique latine et la région des Caraïbes.

