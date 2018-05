Le premier ministre accueille les Voltigeurs de Québec dans leur manège militaire modernisé

QUÉBEC, le 12 mai 2018 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux mettent en valeur le riche patrimoine de notre pays et donnent l'occasion aux Canadiens d'en apprendre davantage sur notre diversité, notre histoire et notre culture. Le manège militaire Voltigeurs de Québec est un lieu emblématique de la ville. Sa reconstruction commémore avec fierté le passé de notre armée, rend hommage à nos forces armées, et créera de bons emplois pour des années à venir.

Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui accueilli le régiment Voltigeurs de Québec dans son nouveau manège militaire, qui a dû être rebâti après l'incendie de 2008. Le nouveau bâtiment allie modernité et patrimoine, en plus d'être écoénergétique et respectueux de l'environnement.

Le gouvernement du Canada a investi environ 104 millions de dollars dans la reconstruction du manège militaire, ce qui a permis de créer près de 700 emplois au cours du projet. En plus de servir aux activités administratives et cérémoniales des Voltigeurs, le nouveau manège militaire offre désormais un grand espace multifonctionnel où le grand public pourra organiser des activités communautaires, culturelles et sociales. L'espace supplémentaire a aidé à moderniser ce bâtiment historique et continuera d'appuyer la création d'emplois pour la classe moyenne de Québec dans le secteur de l'accueil et des événements.

Citations

« Aujourd'hui, nous célébrons le retour officiel des Voltigeurs de Québec, le plus ancien régiment du Canada francophone encore en activité, dans leur nouveau chez eux. La transformation du manège militaire nous montre comment les lieux historiques peuvent être adaptés aux réalités du 21e siècle et respecter les normes environnementales modernes tout en préservant leur intégrité architecturale. Je sais que ce manège militaire restera un lieu emblématique de Québec au service du régiment et de la communauté. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui est une journée importante pour les Voltigeurs de Québec et la ville même. La reconstruction et l'élargissement de ce lieu historique permettront de faire en sorte que vous ayez les ressources dont vous avez besoin aujourd'hui, tout en encourageant les générations futures à envisager une carrière dans la profession militaire. Nous tenons à remercier tous les membres des Forces armées canadiennes dans la ville de Québec, ici dans la région et à travers le pays pour leur dévouement continu et leur service exemplaire. »

--L'hon. Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

Faits saillants

Le régiment Voltigeurs de Québec est une unité d'infanterie de la réserve des Forces armées canadiennes. Il est basé à Québec et comprend 252 membres, dont une fanfare de 35 musiciens. Le régiment est fier de posséder une longue liste de hauts faits, dont le plus récent est l' Afghanistan .

. En avril 2008, le manège militaire Voltigeurs de Québec original a subi un incendie qui a forcé le régiment à occuper un bâtiment temporaire.

Des consultations publiques ont eu lieu auprès de la communauté dans le but d'élaborer le plan du nouveau manège militaire. Le projet visait à limiter autant que possible le coût global de la reconstruction et de l'exploitation du bâtiment tout en maximisant l'efficacité énergétique et en préservant l'intégrité architecturale originale du bâtiment.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada