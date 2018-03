Le ministre MacAulay rencontre les représentants du secteur des grains pour discuter des retards de livraison des compagnies de chemin de fer

OTTAWA, le 19 mars 2018 /CNW/ - Les expéditeurs, producteurs et partenaires commerciaux du Canada doivent pouvoir se fier aux compagnies de chemin de fer et avoir la certitude qu'elles ont la capacité de transporter leurs produits vers les marchés aussi efficacement et rapidement que possible.

Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a rencontré les représentants de l'industrie des grains qui sont membres du Groupe de travail sur la logistique du transport des récoltes (GTLTR). Le ministre voulait entendre de vive voix les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs et les expéditeurs de grains en matière de service ferroviaire et obtenir le point de vue du secteur sur les engagements récents pris par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) pour corriger la situation.

Les représentants de l'industrie des grains étaient à Ottawa pour aborder la question des retards dans le transport des grains devant le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Chambre des communes. Le ministre MacAulay a profité de l'occasion pour les rencontrer afin de discuter de la situation et des mesures que le gouvernement a adoptées pour aider les producteurs touchés par les retards dans la livraison du grain.

Le ministre MacAulay collabore également avec Financement agricole Canada pour s'assurer que les producteurs ont la marge de manœuvre financière dont ils ont besoin pour faire face aux problèmes de trésorerie. FAC est prêt à soutenir tous ses clients du secteur des céréales et des oléagineux qui pourraient être touchés par les retards de livraison du grain dans les trois provinces des Prairies et dans la région de la rivière de la Paix, en Colombie‑Britannique, et à explorer des options adaptées à leurs besoins particuliers. Les producteurs ont également accès à des outils comme le Programme de paiements anticipés, qui offre des avances de fonds pour les récoltes entreposées ou ensemencées pouvant atteindre 400 000 $, la première tranche de 100 000 $ étant exempte d'intérêts.

Cette réunion a eu lieu deux semaines à peine après que le ministre MacAulay et le ministre des Transports, Marc Garneau, aient écrit au CN et au CP pour leur exprimer leurs profondes inquiétudes quant à l'échec des compagnies de chemins de fer à satisfaire les attentes des expéditeurs et des producteurs de grain cet hiver. Les ministres ont aussi demandé aux compagnies de chemin de fer de décrire clairement la façon dont elles envisagent d'intervenir à l'égard des retards actuels dans le transport des grains de l'Ouest et d'autres produits vers les marchés d'exportation. Le CN et le CP ont depuis répondu aux ministres et se sont engagés à corriger les problèmes.

Citation

« Les problèmes actuels concernant les retards dans le transport des grains doivent être résolus rapidement, mais nous devons également nous assurer qu'ils ne se répèteront pas. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles notre gouvernement a déposé le projet de loi C 49, qui donne aux expéditeurs de grains les outils dont ils ont besoin. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs sur cette situation et nous continuerons de surveiller de près la performance des compagnies ferroviaires. Nous insistons auprès de tous les parlementaires pour qu'ils adoptent cet important texte de loi dans les plus brefs délais, parce que le Canada a besoin d'un réseau de transport de classe mondiale non seulement cette année ou l'an prochain, mais pour les années à venir. Nos agriculteurs, nos clients et notre économie en dépendent. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

En bref

Le mandat du Groupe de travail sur la logistique du transport des récoltes (GTLTR) a été reconduit récemment en mai 2017 pour offrir une tribune permanente où des représentants de l'industrie peuvent échanger leurs points de vue et cerner les défis et les possibilités liés à la chaîne d'approvisionnement, y compris par la mise en œuvre d'initiatives de transport ferroviaire du programme Transports 2030.

Le GTLTR facilite la collaboration entre les intervenants du secteur de l'agriculture tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour aider à améliorer l'efficacité et la prévisibilité du mode de transport des céréales et des oléagineux de la ferme au client, au Canada et partout dans le monde.

