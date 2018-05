Le gouvernement du Québec soutiendra financièrement la CTMA pour l'acquisition d'un nouveau navire

CAP‑AUX‑MEULES, QC, le 12 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement annonce qu'il soutiendra financièrement la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) dans son projet de faire construire un nouveau navire, qui sera sa propriété, pour effectuer le transport des marchandises et des personnes ainsi que des croisières entre les Îles-de-la-Madeleine et plusieurs destinations québécoises. Par le fait même, le Gouvernement du Québec demande à la CTMA de procéder à un appel d'offres international, exigeant un contenu québécois d'au moins 30 %.

Rappelons que Navigation Madeleine inc., filiale exclusive de la CTMA, est propriétaire de deux navires, soit le CTMA Vacancier et le CTMA Voyageur, âgés en moyenne de près de 45 ans et qui exigent chaque année des dépenses importantes en entretien et en réparations. C'est pour cette raison qu'en 2016 la CTMA a annoncé son projet d'acquérir un navire neuf pour les remplacer.

Le contrat d'exploitation de la desserte entre Navigation Madeleine inc. et la Société des traversiers du Québec (STQ) sera par ailleurs prolongé jusqu'au 31 mars 2020. À la mise en service du nouveau bateau, il sera par la suite renouvelé pour une période de 20 ans, sécurisant ainsi plus de 200 emplois de qualité et assurant un apport économique important aux Îles-de-la-Madeleine.

Citations :

« En reconnaissant le statut insulaire des Îles-de-la-Madeleine, notre gouvernement s'est engagé à adapter ses interventions selon les réalités propres à l'archipel. La construction d'un nouveau navire répond aux besoins exprimés par l'ensemble de la communauté. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous entendons participer à la réussite de ce projet, qui représente un important levier de développement économique pour la région. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

La CTMA est, avec ses 500 employés et ses retombées économiques majeures pour le milieu, un fleuron de notre économie. C'est aussi un précurseur dans le développement de notre offre touristique et un acteur important de sa pérennité. Le nouveau navire permettra à la CTMA d'être à la fois concurrent sur le marché des croisières, mais aussi de continuer d'offrir un accès de qualité au continent pour les Madelinots et un service de grande valeur pour l'approvisionnement en marchandise pour tout l'archipel.

Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine, adjoint parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et adjoint parlementaire du ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine

Faits saillants :

Fondée en 1944, la Coopérative de transport maritime et aérien opère également un service de traversier entre les Îles-de-la-Madeleine et l'Île-du-Prince-Édouard et possède des entrepôts ainsi que des camions destinés au transport routier de marchandises. La CTMA emploie plus de 500 personnes, dont 340 employés navigants. La presque totalité des employés est originaire des Îles-de-la-Madeleine, ce qui en fait l'un des plus importants employeurs de l'archipel.

Rappelons qu'en 2016, le gouvernement a posé un geste important et attendu visant à réduire les impacts économiques, sociaux et culturels de l'insularité : l'adoption officielle du décret concernant la reconnaissance du statut particulier lié au caractère insulaire des Îles-de-la-Madeleine. Chaque ministère et chaque organisme concernés sont maintenant appelés à mieux adapter leurs interventions à la réalité des Madelinots.

La Stratégie maritime du Québec vise une utilisation optimale et responsable du potentiel maritime québécois. Elle engendrera, d'ici 2030, des investissements de plusieurs milliards de dollars et soutiendra la création de 30 000 emplois directs dans toutes les régions du Québec.

SOURCE Cabinet du premier ministre