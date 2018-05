Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure des transports au port de Québec afin de faciliter le transport des marchandises canadiennes vers les marchés

QUÉBEC, le 12 mai 2018 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui stimulent la croissance économique.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, ont annoncé aujourd'hui d'importants investissements de 15,5 millions de dollars dans trois projets au port de Québec qui aideront les entreprises locales à soutenir la concurrence dans le transport de biens locaux vers les marchés et amélioreront l'infrastructure portuaire.

Le premier projet situé sur le territoire du port de Québec est dans le secteur de l'Anse au Foulon. Les infrastructures de ce secteur ont été construites il y a près de 100 ans. Les opérations portuaires qui y sont réalisées nécessitent un réseau de transport efficace et des infrastructures adaptées aux besoins des entreprises exportatrices. Le premier projet annoncé aujourd'hui vise à accroître l'efficience des infrastructures de transports existantes tant ferroviaires que routières par une mise à niveau de celles-ci. Du même coup, une mise à niveau du réseau électrique et du réseau d'aqueduc sera complétée. Ce secteur portuaire offre un fort potentiel pour l'exportation des marchandises canadiennes.

Un deuxième projet, situé dans le secteur de l'Estuaire du port de Québec, consiste à restaurer la structure du pont-levis, ainsi que ses moteurs et engrenages afin de redonner au pont-levis un minimum de 30 ans de vie utile.

Le troisième projet vise la restauration d'infrastructures stratégiques du port de Québec dans les secteurs de l'Anse au Foulon et de Beauport qui permettra de pallier à l'état de dégradation des quais. Le projet devrait procurer d'importants avantages en matière d'économie et d'emploi grâce à la création de 300 emplois à temps plein pendant la construction.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. Par exemple, les projets financés permettront de réaliser ce qui suit :

Appuyer l'activité économique et le transport physique des marchandises et des personnes au Canada ;

; Faire en sorte que le réseau de transport puisse résister aux effets des changements climatiques et s'assurer qu'il est capable de soutenir les nouvelles technologies et l'innovation;

Régler les problèmes liés aux engorgements et aux vulnérabilités du réseau de transport le long des corridors commerciaux du Canada ;

; Augmenter la fluidité des échanges commerciaux à l'échelle mondiale par l'entremise de nos ports, aéroports, chemins de fer, installations intermodales, ponts et passages frontaliers.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les administrations municipales, les groupes autochtones, les organismes du secteur privé sans but lucratif et à but lucratif, les sociétés d'État, les administrations portuaires canadiennes et les autorités aéroportuaires du Réseau national des aéroports sont tous admissibles à un financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

Citation

« Le transport et la distribution des marchandises jouent un rôle essentiel dans nos économies locale, régionale et nationale. Notre gouvernement reconnaît qu'il est crucial d'investir dans notre réseau de transport pour faire grandir nos communautés et créer des emplois pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. L'investissement annoncé aujourd'hui appuiera le bon fonctionnement du Port de Québec et en favorisera sa prospérité, et ce, au bénéfice de notre communauté de Québec. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Je suis heureux de constater que ces trois projets iront de l'avant. Un tel investissement dans l'infrastructure du port de Québec profitera non seulement à l'économie locale et canadienne, mais offrira aussi aux exportateurs canadiens de nouvelles occasions d'atteindre les marchés mondiaux. »

Joël Lightbound

Député de Louis-Hébert

Faits en bref

avec d'autres pays. En 2017, le commerce international a représenté 1,1 billions de dollars. Les États-Unis restent le principal partenaire commercial du , les échanges commerciaux se chiffrant à 703 milliards de dollars (415 milliards de dollars d'exportations, 288 milliards de dollars d'importations), ce qui représente 63,5 % du total du commerce canadien en 2017. Le gouvernement du Canada accorde beaucoup d'importance à l'exportation en raison du lien entre le commerce et la création de bons emplois bien rémunérés, puisque les industries qui sont grandement dépendantes des exportations versent des salaires qui sont, en moyenne, plus de 50 % plus élevés par rapport aux industries qui dépendent moins des exportations.

Document connexe

Document d'information

Fonds national des corridors commerciaux

Le Fonds national des corridors commerciaux de 2 G$ constitue un volet du Plan Investir dans le Canada de 180 G$, la stratégie adoptée par le gouvernement du Canada pour répondre à ses besoins à long terme en matière d'infrastructure et favoriser la croissance de la classe moyenne et la création d'emplois bien rémunérés. La qualité des infrastructures de transport du Canada et l'efficacité de ses corridors commerciaux sont essentielles au succès des sociétés canadiennes sur le marché mondial.

Le gouvernement du Canada appuie des corridors commerciaux fonctionnels qui permettent aux Canadiens d'être concurrentiels sur les principaux marchés mondiaux et d'être plus efficaces dans leurs échanges commerciaux auprès des partenaires internationaux. Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement de travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique qui permettront de réduire les goulots d'étranglement, les vulnérabilités et la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Le FNCC est aussi un élément clé de l'initiative Transports 2030, le plan stratégique du ministre des Transports pour l'avenir des transports. Le développement de cette vision, y compris le FNCC, est fondé sur de vastes consultations tenues auprès des Canadiens d'un océan à l'autre, ainsi que sur les observations contenues dans le rapport d'examen de la Loi sur les transports au Canada de 2015.

Le FNCC est un programme fondé sur le mérite qui a été conçu pour aider les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique et le transport des marchandises commerciales et des personnes au Canada.

Au total, 2 G$ ont été versés dans le FNCC sur une période de 11 ans, dont 400 M$ étaient destinés au financement des infrastructures dans les territoires du Nord.

Les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les groupes autochtones, les organismes sans but lucratif et à but lucratif du secteur privé, les sociétés d'État fédérales, les administrations portuaires canadiennes et les administrations aéroportuaires du Réseau national des aéroports étaient invités à présenter des propositions à Transports Canada, qui a évalué ces dernières par rapport aux critères d'admissibilité du programme.

Les types de projets qui respectent les critères d'admissibilité comprennent, notamment, les projets visant les ports, les aéroports, les routes, les chemins de fer, les installations intermodales, les ponts internationaux et les passages frontaliers - ces infrastructures constituent les principaux maillons des chaînes d'approvisionnement qui permettent les échanges de biens dans le monde et qui appuient les déplacements essentiels des personnes et des marchandises dans les territoires du Nord canadien.

En plus des 2 G$ investis dans le FNCC, la Banque de l'infrastructure du Canada investira au moins 5 G$ additionnels dans des projets commerciaux et de transport.



