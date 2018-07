Le gouvernement aide les jeunes Canadiens à devenir des intendants responsables à la ferme

WELLINGTON, ON, le 28 juill. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les agriculteurs à mettre en œuvre des pratiques durables pour préserver la santé des terres, de l'eau et de l'air, tout en offrant aux jeunes Canadiens les outils dont ils ont besoin pour acquérir des compétences et une expérience de travail dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Le député Lloyd Longfield (Guelph) a profité d'un événement célébré à Dean Farm aujourd'hui pour annoncer, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, un investissement de 48 000 dollars dans l'Ontario Farmland Trust pour embaucher des stagiaires dans le cadre de l'Initiative de stage en agroenvironnement. Cet investissement permettra d'élargir la portée du programme de formation et de préservation de l'Ontario Farmland Trust dans la province.

Au cours des trois dernières années, les étudiants ont joué un rôle dans de nombreux aspects du programme, par exemple, en identifiant des terres agricoles à protéger, en élaborant des recommandations sur l'intendance environnementale, en facilitant la coordination de différentes activités de sensibilisation et de formation, en prenant part à des activités de recherche avec les agriculteurs, en rédigeant des rapports techniques et en présentant des exposés à des publics du milieu urbain.

Depuis le lancement initial de l'Initiative de stage en agroenvironnement en avril 2016, 591 nouveaux emplois ont été créés à l'échelle nationale, à la ferme et dans des organisations qui s'investissent dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux jeunes les connaissances, les outils et la formation nécessaires pour réussir. Cette aide financière octroyée à l'Ontario Farmland Trust a permis à des jeunes de travailler aux côtés des agriculteurs et des propriétaires de terres en milieu rural, d'apprendre à devenir de bons intendants des terres agricoles et de cultiver la passion des terres agricoles pour mettre sur la table des Canadiens des aliments sains et durables. »

- Lloyd Longfield, député de Guelph

« Ce financement permettra à l'Ontario Farmland Trust de rejoindre un plus grand nombre de propriétaires fonciers qui souhaitent protéger leurs terres agricoles au moyen de servitudes de conservation. L'investissement d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et l'aide de nos autres partenaires et bailleurs de fonds nous permettront de doubler les résultats de nos efforts de protection des terres agricoles au cours des deux prochaines années. »

- Kathryn Enders, directrice générale, Ontario Farmland Trust

L'Initiative de stage en agroenvironnement dispose d'un budget de 7,1 millions de dollars et a été annoncée en 2016 et en 2017 dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement. Cette initiative aide les jeunes âgés de 15 à 30 ans à obtenir de l'information sur les carrières ainsi qu'à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les capacités dont ils ont besoin pour trouver un emploi et le conserver.

L'Ontario Farmland Trust protège activement les terres agricoles en collaborant directement avec les propriétaires fonciers qui désirent protéger leurs fermes en permanence pour l'agriculture.

