Le Palais des congrès de Montréal renouvelle une importante certification environnementale

MONTRÉAL, le 22 avril 2018 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal est fier d'avoir obtenu le renouvellement de sa certification environnementale BOMA BEST jusqu'en 2020. Cette étape signifie que la performance environnementale du Palais et le respect de ses engagements sont dûment vérifiés et certifiés par le plus important programme d'évaluation et de certification au Canada.

« Nous poursuivons avec fierté et enthousiasme notre engagement en développement durable en multipliant les initiatives dans les différents volets de nos activités », indique André Saucier, vice-président aux finances et à l'administration et responsable du développement durable au Palais des congrès de Montréal.

« Nous sommes heureux de profiter d'économies d'énergie liées au remplacement d'équipements dans le cadre de notre programme de maintien d'actifs, dont le remplacement d'un refroidisseur, de deux tours d'eau d'hiver et de la restauration des tours d'eau d'été », ajoute Stéphane Alarie, directeur de la Direction de l'immeuble. « La gestion complexe des opérations associées à l'accueil d'événements diversifiés à différents moments de la journée rend la certification d'autant plus appréciée », ajoute M. Alarie. L'optimisation du contrôle de l'apport d'air frais dans les systèmes de distribution de l'immeuble a permis au Palais de réduire sa consommation d'énergie de près de 3 % dans cet édifice qui accueille annuellement près de 350 événements, 900 000 visiteurs et qui couvre 1,4 M pi2.

Un engagement ancré dans les pratiques d'affaires

Responsable, déterminé et engagé, le Palais des congrès de Montréal a été l'un des premiers centres de congrès au Canada à obtenir, en 2005, la certification BOMA BEST. Au cœur de la stratégie du Palais, son Plan d'action en développement durable et sa Politique de développement durable permettent de pérenniser son engagement. Également, la Politique d'approvisionnement écoresponsable qui s'est récemment ajoutée, permet de sensibiliser le personnel du Palais, ses partenaires et fournisseurs à l'importance de consommer, de produire et d'effectuer des acquisitions de façon écoresponsable.

Un laboratoire d'agriculture urbaine en guise de toit vert

En 2016, le Palais des congrès de Montréal est devenu la principale vitrine d'expérimentation et de promotion des technologies et techniques en agriculture urbaine au Québec en déployant son Laboratoire d'agriculture urbaine, en collaboration avec AU/Lab, organisme associé à la Faculté des sciences et à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal.

Le projet VERTical du Laboratoire d'agriculture urbaine du Palais des congrès de Montréal s'inscrit d'ailleurs dans les activités du Carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine mis sur pied en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, la Ville de Montréal et l'UQAM. Le Palais a d'ailleurs remporté en 2017 le prix AIPC Innovation Award pour ce projet d'envergure qui suscite un grand intérêt de la communauté scientifique et des médias.

Une destination certifiée

Montréal et le Palais sont certifiés selon la norme ASTM-APEX (Accepted Practices Exchange) à titre de destination de congrès écoresponsable.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements et génère d'importantes recettes touristiques et intellectuelles pour Montréal et le Québec tout en contribuant au rayonnement de Montréal à titre de destination de premier plan. congresmtl.com

