Le Gouvernement du Québec lance la campagne d'information sur l'encadrement du cannabis

QUÉBEC, le 5 août 2018 /CNW Telbec/ - Afin d'informer la population sur les différentes dispositions du cadre légal qui sera applicable au cannabis, une vaste campagne publicitaire sera lancée dès le 6 août partout au Québec.

Cette campagne d'information portera exclusivement sur les principales mesures d'encadrement du cannabis et se poursuivra en octobre lors de l'entrée en vigueur de la légalisation de la substance par le gouvernement fédéral. Les principaux messages informeront les citoyennes et les citoyens de ce qui sera légal ou non et les inviteront à consulter le site www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca pour en apprendre davantage.

Citation :

« Notre préoccupation, depuis le tout début, est de veiller sur la santé et la sécurité de la population, tout particulièrement les jeunes et les personnes plus vulnérables de notre société. C'est pourquoi le Gouvernement du Québec souhaite informer la population des mesures d'encadrement la touchant plus particulièrement qui seront mises en place. Je rappelle également que d'ici le 17 octobre, le cannabis demeure une substance illégale. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Faits saillants :

La campagne publicitaire sera diffusée à la télévision, à la radio et sur le Web. Elle s'articule autour des messages suivants :

À compter du 17 octobre 2018, le cannabis sera légal pour les personnes de 18 ans et plus.

Seule la Société québécoise du cannabis (SQDC) sera autorisée à vendre du cannabis.

Il sera interdit pour une personne de moins de 18 ans de posséder, d'acheter ou de donner du cannabis.

Un adulte pourra posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans un lieu public, sauf dans les lieux où ce sera interdit, par exemple ceux accueillant majoritairement des personnes mineures (garderies et centres de la petite enfance) ainsi que dans la majorité des établissements d'enseignement (sauf les universités).

Il sera interdit de fumer ou de vapoter du cannabis partout où c'est le cas pour le tabac. À cela s'ajoutent les terrains des établissements de santé et de services sociaux, les terrains des établissements collégiaux et universitaires ainsi que d'autres lieux spécifiques.

Il sera interdit de conduire après avoir consommé du cannabis (tolérance zéro).

Il sera interdit de cultiver du cannabis à des fins personnelles.

Ajoutons qu'une campagne de sensibilisation portant exclusivement sur les effets et les risques liés à l'usage du cannabis, surtout auprès des jeunes, sera déployée cet hiver. Une première campagne de sensibilisation à ce sujet avait été diffusée en mars-avril 2018.

Liens connexes :

Messages publicitaires et fiche technique : www.msss.gouv.qc.ca/presse

Pour en savoir plus sur la légalisation du cannabis, ou encore sur ses effets et les risques liés à sa consommation, visitez www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie