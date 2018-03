Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone mettra à profit l'ingéniosité canadienne pour réduire la pollution par le carbone et stimuler la croissance propre

VANCOUVER, le 14 mars 2018 /CNW/ - Les Canadiens comprennent qu'un environnement propre et une économie forte vont de pair. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire croître l'économie, à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à prendre des mesures pour assurer un climat sécuritaire, un environnement sain et un avenir prospère à nos enfants et à nos petits-enfants.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a lancé à Vancouver le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, un fonds d'une valeur de plus de 500 millions de dollars.

Le Défi mettra à profit l'ingéniosité canadienne pour réduire les émissions et produire de la croissance propre. Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone examinera des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de deux volets distincts.

Champions : D'une valeur de plus de 450 millions de dollars, le volet des Champions sera accessible aux demandeurs de toute taille. Les demandeurs admissibles seront notamment les provinces et les territoires, les municipalités, les communautés et les organisations autochtones, les entreprises et les organismes sans but lucratif.

Partenariats : D'une valeur de 50 millions de dollars, le volet des Partenariats sera réservé aux collectivités et aux organisations autochtones, aux petites et moyennes entreprises, aux organismes sans but lucratif et aux petites municipalités. Le volet des Partenariats veillera à ce qu'un vaste éventail de Canadiens puissent participer au Défi.

Les projets retenus seront sélectionnés principalement selon leur capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La sélection tiendra également compte de la contribution potentielle d'un projet à la croissance propre, aux économies d'énergie et à la création d'emplois. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone fournira du financement jusqu'en 2021-2022 et créera des emplois pour les Canadiens pendant bien des années.

Citation

« Partout où je me rends au Canada, j'entends parler de solutions incroyables au problème des changements climatiques. Le fonds du Défi que nous lançons aujourd'hui mettra à profit cette ingéniosité pour réduire la pollution, créer des emplois et stimuler les débouchés économiques. Je suis impatiente de connaître les idées qui seront proposées d'un océan à l'autre. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits saillants

Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques est le plan que le Canada a mis au point (conjointement avec les provinces et les territoires et en consultation avec les peuples autochtones) pour atteindre sa cible de réduction des émissions au titre de l'Accord de Paris , pour renforcer la résilience aux effets des changements climatiques et pour stimuler l'économie. La cible du Canada consiste à réduire les émissions de 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone fait partie du soutien fourni par le gouvernement du Canada pour appuyer la mise en œuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Il est composé du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone et du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone.

pour appuyer la mise en œuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Il est composé du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone et du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone. Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone fournit 1,4 milliard de dollars aux provinces et aux territoires qui ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques afin de les aider à concrétiser les engagements en matière de leadership visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone a fourni du soutien à une vaste gamme de projets, par exemple les efforts de reboisement et les rénovations éconergétiques pour les maisons et les immeubles commerciaux, les universités et les collèges et l'industrie. Il a également aidé les propriétaires résidentiels et les petites entreprises à réduire leurs factures d'électricité.

Liens connexes

