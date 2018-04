Le Canada remporte 82 médailles aux Jeux du Commonwealth Gold Coast 2018!

Un tsunami jaune et or - les Australiens surfent la vague jusqu'au sommet avec 198 médailles

GOLD COAST, Australie, le 15 avril 2018 /CNW/ - Au dernier jour des compétitions des XXI Jeux du Commonwealth à Gold Coast, il semble approprié que le soleil brille, les eaux scintillent et que le mercure dépasse les 30 degrés. Pendant les 11 jours de compétition, la nation hôtesse de l'Australie a gâté les 71 nations participantes à des Jeux époustouflants, que plusieurs déclarent les meilleurs jusqu'ici.

Du spectaculaire Village des Athlètes aux superbes sites de compétition, en passant par les sourires accueillants des bénévoles, le public et les foules averties, ces Jeux passeront à l'histoire. Les participants et les visiteurs ont tous apprécié le site enchanteur qu'offre la Gold Coast avec ses plages de sable blanc.

L'équipe hôtesse, tel qu'anticipé, figurait au premier rang du tableau des médailles, terminant avec 198. Avec un énorme effectif de 720 athlètes, les foules partisanes, la familiarité avec les sites de compétition et l'investissement du gouvernement dans le sport (plus que deux fois l'investissement canadien - 415M$ à notre 207M$), il était attendu que les Australiens domineraient les Jeux. L'équipe a aussi bénéficié d'une distribution additionnelle de 15,5M$ du gouvernement de l'Australie en 2017. Cette distribution additionnelle à elle seule surpasse de 9 fois le budget total de l'équipe canadienne! Cela démontre la valeur qu'apporte l'organisation de Jeux comme ceux du Commonwealth. Jeux du Commonwealth Canada s'engage à recevoir des Jeux en sol canadien, possiblement en 2030 pour marquer le centenaire des premiers Jeux à Hamilton, en Ontario.

Classés parmi les 3 premiers pays aux Jeux, les athlètes canadiens ont offert une panoplie de performances extraordinaires telles les 20 médailles remportées à la piscine, où Taylor Ruck a égalisé le record du nombre de médailles remportées à une seule édition des Jeux du Commonwealth (avec 8). D'autres faits saillants incluent Erica Wiebe, qui a répété sa médaille d'or de Glasgow en lutte, l'or de Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes au tout premier tournoi de volleyball de plage des Jeux, l'or et le record des Jeux d'Alysha Newman au saut à la perche, le panier de dernière seconde en basketball masculin qui leur a permis d'avancer à la finale, et plusieurs autres. Les Canadiennes ont performé particulièrement bien, remportant 51 médailles par rapport aux 31 des hommes.

« C'était un honneur d'appuyer ces incroyables athlètes du Canada ici à Gold Coast », a déclaré la Chef de Mission Claire Carver-Dias. « Ils ont combattu, ils ont tout donnée et ils ont excellé dans plusieurs domaines. C'était un privilège pour mon Chef-adjoint Benoit Huot et moi de partager ces 11 dernières journées avec un groupe d'hommes et de femmes si spectaculaires. Les Canadiens devraient être fiers et j'espère qu'ils les encourageront vers de futurs succès à Tokyo2020 et à Birmingham 2022. »

71 nations et territoires ont vécu le rêve, inspirés par le slogan des XXI Jeux du Commonwealth de Gold Coast « Share the Dream ». Plus de 6500 athlètes et officiels ont pris part à ces Jeux qui incluaient plusieurs « premières » : les plus inclusifs de l'histoire incluant un nombre égal de médailles pour hommes et femmes, un Plan d'action de réconciliation pour les cultures autochtones ainsi qu'un programme de parasport complètement intégré.

