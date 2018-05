Le Canada partage sa vision au sujet de politiques qui profitent a la classe moyenne et aux personnes qui travaillent fort en vue de s'y joindre alors qu'il accueille les participants au premier...

GATINEAU, QC, le 12 mai 2018 /CNW/ - Le gouvernement canadien est résolu à créer une économie florissante qui profite à toutes et à tous. Les efforts déployés par le Canada pour promouvoir des politiques sociales novatrices, comme l'Allocation canadienne pour enfants et la Stratégie nationale en matière de logement, qui aident la classe moyenne et les personnes qui travaillent fort pour s'y joindre attirent l'attention à l'échelle internationale. Pour la toute première fois, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) réunit les ministres responsables des politiques sociales ailleurs qu'à Paris afin d'examiner l'avenir de politiques publiques progressistes.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du gouvernement du Canada, est heureux d'accueillir et de présider le Forum sur les politiques sociales et la Réunion ministérielle de l'OCDE à Montréal (Canada), les 14 et 15 mai 2018.

Conjointement avec le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, et les vice-présidents de la Suède, du Portugal et de la Grèce, le ministre Duclos accueillera les ministres responsables de la politique sociale et les représentants de plus de 35 pays membres et partenaires de l'OCDE. Ensemble, ils discuteront et partageront leurs points de vue sur les défis et les réalisations de leur pays en matière de protection sociale visant à s'assurer que chacun peut participer pleinement à la société. Le thème de cet événement est « Les politiques sociales pour une prospérité partagée : S'ouvrir à l'avenir ».

En tant que chef de file en matière de politiques sociales, le gouvernement du Canada assume la responsabilité de cette importante discussion et est heureux de le faire. Il est clair que les défis qui se posent sont sensiblement les mêmes pour tous. En permettant de partager nos approches pangouvernementales et d'établir des partenariats avec tous les pays membres de l'OCDE, le Forum et la Réunion ministérielle offrent une excellente occasion d'apprendre les uns des autres, de partager des pratiques exemplaires et d'adopter des politiques sociales qui offrent du soutien à tous les citoyens, y compris ceux qui sont les plus vulnérables.

Le 14 mai prochain, le Forum sur les politiques sociales rassemblera plus de 300 participants, y compris les ministres responsables de la politique sociale, de même que des représentants du Canada et de partout dans le monde issus du milieu des affaires, des syndicats, du milieu universitaire et de la société civile. Ensemble, ils se pencheront sur les défis et les possibilités qu'offre un environnement économique et social qui évolue rapidement pour la conception et la mise en place d'une politique sociale. Cela signifie l'élaboration de politiques sociales qui visent à promouvoir la diversité, l'inclusion sociale et l'égalité. En faisant connaître leurs pratiques exemplaires, les délégués de partout dans le monde seront mieux outillés pour faire en sorte que tout le monde, y compris des gens appartenant à des groupes vulnérables comme les jeunes, les personnes handicapées, les aînés, les Autochtones, les membres de la communauté LGBTQ2 et les femmes, a une chance égale et réelle de réussir.

Le 15 mai, les ministres des 35 pays membres de l'OCDE se réuniront afin de discuter de la manière dont ils peuvent travailler ensemble pour s'assurer que tout le monde, y compris des gens appartenant à des groupes vulnérables comme les jeunes, les personnes handicapées, les aînés, les Autochtones, les membres de la communauté LGBTQ2 et les femmes, a une chance égale et réelle de réussir. La Réunion ministérielle joue un rôle essentiel dans l'orientation des futurs travaux de l'OCDE en matière de politique sociale, en plus d'aider les gouvernements à jeter les bases de sociétés inclusives dont la croissance profite à toutes et à tous.

Les gouvernements font face à des possibilités et à des obstacles économiques et sociaux immenses en raison des changements technologiques, de la mondialisation et du vieillissement de la population. Dans ce contexte, le Forum et la Réunion ministérielle représentent une occasion importante pour tous les ordres de gouvernement, le milieu des affaires, la société civile et les citoyens de travailler conjointement afin d'offrir un avenir meilleur pour tous.

Citations

« Le fait de donner à nos citoyens l'occasion de se réaliser pleinement n'est pas seulement la bonne chose à faire; c'est aussi le geste intelligent à poser pour créer une économie florissante qui profite à toutes et à tous. Au Canada, comme dans beaucoup d'autres pays, cela consiste à s'assurer que nos politiques et nos programmes sont axés sur l'avenir et sont conçus pour profiter à tout le monde. Une société prospère est une société où la diversité est une force et où chacun a une chance réelle et égale de réussir. C'est la société que nous voulons pour l'avenir. Au nom du gouvernement du Canada, je serai heureux d'accueillir les représentants des pays membres de l'OCDE à Montréal et de partager avec eux ce qu'a fait le Canada pour aider la classe moyenne et les personnes qui travaillent fort pour s'y joindre. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« La transformation numérique, la mondialisation et les changements démographiques remettent en question les modèles traditionnels de protection sociale. Il est plus important que jamais que les ministres discutent ensemble de façons d'adapter les systèmes de politiques sociales pour l'avenir, notamment afin que les travailleurs à la pige bénéficient d'une protection sociale s'ils perdent leur emploi ou afin d'assurer à tous les retraités une pension suffisante. Le Forum et la Réunion ministérielle de l'OCDE de 2018 sur les politiques sociales à Montréal sont d'excellentes occasions de trouver des solutions à ces défis. Ensemble, nous pouvons nous tourner vers l'avenir et continuer de bâtir des systèmes de protection sociale qui s'appliquent à tous les citoyens. »

- Angel Gurría, secrétaire général de l'OCDE

Les faits en bref

L'OCDE est un forum économique mondial qui travaille avec 35 pays membres et plus de 100 économies émergentes et en développement afin de créer de meilleures politiques pour une vie meilleure. Sa mission est de promouvoir les politiques qui vont améliorer le bien-être économique et social des gens partout dans le monde. L'organisation constitue une tribune unique où les gouvernements travaillent ensemble pour transmettre leurs expériences sur ce qui stimule les changements économiques, sociaux et environnementaux, afin de trouver des solutions à des problèmes communs.





Les objectifs des discussions de la Réunion ministérielle sont les suivants :

moderniser les systèmes de protection sociale afin de mieux intégrer les travailleurs occupant des emplois non standards;



promouvoir la diversité et l'inclusion sociale pour tous;



s'adapter aux défis du vieillissement de la population;



s'assurer que les enfants et les jeunes ont des chances égales de réussir dans la vie, en plus d'intégrer l'égalité des sexes;



stimuler l'engagement citoyen.





Le Canada a participé à la précédente Réunion ministérielle sur les politiques sociales en 2011, qui s'est tenue sous le thème général de « Construire un avenir plus juste : le rôle des politiques sociales » et qui a étudié à quel point les politiques sociales étaient adaptées pour répondre aux situations de crise.

Liens connexes

Forum et Réunion ministérielle de l'OCDE de 2018 sur les politiques sociales

Organisation de Coopération et Développement Économique

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada