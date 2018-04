Le CP continue de s'engager de bonne foi dans des négociations avec la CFTC et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité; un important écart subsiste

CALGARY, le 14 avril 2018 /CNW/ - Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (TSX: CP) (NYSE: CP) et deux de ses syndicats, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) - division des employés des trains et locomotives, et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, sont actuellement engagés dans un processus de négociation collective.

Bien que le CP ait tout fait en son pouvoir pour parvenir à une entente, un écart important subsiste entre les attentes de la société et celles des deux syndicats. Dans l'éventualité où il serait impossible d'arriver à une entente, un arrêt de travail pourrait avoir lieu dès 0 h 01 le samedi 21 avril 2018.

« Nous travaillons fort avec les deux syndicats depuis des mois et nous continuons de nous rencontrer pour négocier une entente qui assure un équilibre entre les besoins de ces deux syndicats et ceux de l'ensemble de nos employés, de nos clients et de nos actionnaires », a déclaré Keith Creel, président et chef de la direction du CP. « J'ai fait des relations avec la main-d'œuvre ma priorité absolue lorsque je suis devenu chef de la direction et je continue de concentrer mes efforts sur cet important segment. »



Le CP a conclu des ententes à long terme avec d'autres syndicats canadiens, dont trois qui ont été négociées avec succès en 2017, toujours avec l'objectif d'assurer la continuité d'un service ferroviaire fiable et économique, tout en étant juste et équitable envers les employés du CP. Plus précisément, le CP a adopté un cadre de travail structuré pour aborder les questions à l'ordre du jour des négociations et a conclu des ententes jusqu'en 2022 avec : la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, division des préposés à l'entretien des voies; le Syndicat des Métallos et l'Association des policiers du Canadien Pacifique.

Un arrêt de travail des employés membres de la CFTC et de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité aura de lourdes conséquences sur la capacité du CP à continuer d'offrir un service sécuritaire et efficace de trains de banlieue et de transport des marchandises et des passagers. Les clients et les marchandises en subiraient les conséquences à un moment où la demande ne cesse de croître.

« Nous avons communiqué avec nos clients des services de fret et avec les chefs de direction des services ferroviaires de passagers qui exploitent nos réseaux pour les aviser des répercussions possibles », a affirmé M. Creel. « Nous sommes conscients de l'impact que cette situation pourrait avoir sur les usagers du West Coast Express à Vancouver, du Réseau de transport métropolitain de Montréal et du Metrolinx de la région de Toronto. Dans une tentative visant à éviter cet inconvénient et une perturbation importante des transports publics, le CP a demandé hier à la Fraternité internationale des ouvriers en électricité de permettre à ses membres de continuer d'assurer le service sur les lignes ferroviaires hébergeant le service de transport des passagers mais, malheureusement, cette demande a été refusée. »

En septembre 2017, le CP et la direction de la CFTC se sont entendus pour prolonger d'un an la convention collective, mais cette entente n'a malheureusement pas été ratifiée par les membres. Bien que le CP ait tout fait en son pouvoir pour parvenir à une entente avec la CFTC, celle-ci a encore pour l'essentiel 108 demandes en suspens qui équivalent à plus d'un quart de milliard de dollars sur trois ans ou à une augmentation moyenne de 24 % par année de la masse salariale de la CFTC sur les trois ans, comparativement à nos cinq demandes. Les cinq points soulevés par le CP sont liés à la prestation d'un service à la clientèle uniforme et à la prévisibilité des horaires en vue d'améliorer l'économie canadienne et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement du transport. La CFTC représente environ 3 000 conducteurs et ingénieurs.

Pour sa part, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité représente 360 agents d'entretien de la signalisation. Ces employés protègent l'intégrité du système de signalisation ferroviaire, en plus d'entretenir les dispositifs de protection aux passages à niveau. Bien que le CP ait tout fait en son pouvoir pour parvenir à une entente, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité a encore 85 questions en suspens qui équivalent à un montant additionnel de 27 millions de dollars sur trois ans ou à une augmentation moyenne de 25 % par année sur les trois ans, comparativement à nos quatre demandes. Les quatre points de CP mettent l'accent sur la collaboration, les avantages mutuels, la sécurité, l'efficacité et la qualité de vie.



« Les rencontres se poursuivent, et nous gardons l'espoir de parvenir quand même à des ententes équitables avec les deux côtés, des ententes qui cernent des solutions mutuellement avantageuses axées sur des intérêts communs », a renchéri M. Creel. « Comme les personnes et la sécurité sont coeur des valeurs fondamentales du CP, nous sommes résolus à offrir un environnement sécuritaire; un effectif bien reposé revêt une grande importance à cet égard. Nous sommes tout à fait disposés à examiner les options relatives aux horaires et aux congés avec la CFTC et avons même proposé des projets pilotes à cet égard. Toutefois, les changements proposés doivent s'harmoniser à notre engagement envers les 12 000 membres de notre famille solidement unie, nos clients et nos actionnaires. »

Au cours de la conciliation qui a eu lieu en mars et à la suite du rejet de toutes les offres par les deux syndicats, ceux-ci ont déclaré que toutes leurs demandes devaient être étudiées. Le CP a fourni à la CFTC et à la Fraternité internationale des ouvriers en électricité une proposition écrite pour amorcer une procédure volontaire de médiation ou d'arbitrage afin d'éviter un arrêt de travail et des effets dommageables à nos clients, à l'économie canadienne, aux banlieusards canadiens et à la famille élargie de CP - une offre que les deux syndicats ont rejetée.



Des rencontres avec la CFTC et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité sont prévues la semaine prochaine, et le CP continuera de négocier de bonne foi.



SOURCE Canadien Pacifique