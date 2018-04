La ministre Lucie Charlebois souligne la Semaine nationale de promotion de la vaccination

QUÉBEC, le 21 avril 2018 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, souligne la Semaine nationale de promotion de la vaccination, qui se déroule du 21 au 28 avril 2018, et en profite pour rappeler qu'il est important de poursuivre les efforts afin de mieux informer la population sur cet outil de lutte très efficace pour combattre de nombreuses maladies.

Malgré toute l'information qui démontre de manière scientifique son efficacité, il peut parfois être difficile pour la population de départager le vrai du faux lorsqu'il est question de vaccination. La Semaine nationale de promotion de la vaccination vise à démystifier les croyances sur les risques qui y sont associés, et à informer la population sur ses bienfaits tels que se protéger et éviter les risques et complications liés aux maladies, protéger les personnes de son entourage, et empêcher la réapparition des maladies infectieuses évitables.

Citation :

« On ne le répétera jamais assez : afin d'éviter la propagation de maladies infectieuses graves, la vaccination est le moyen le plus efficace et le plus sécuritaire. Si vous hésitez encore à y avoir recours, ou si vous voulez simplement obtenir de l'information précieuse et pertinente sur la vaccination, je vous invite à consulter le Portail santé mieux-être. La Semaine nationale de promotion de la vaccination est l'occasion de rappeler, à tous, l'importance de bien s'informer afin de prendre une décision éclairée pour soi et ses proches. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Lien connexe :

Pour obtenir plus de renseignements sur la vaccination, consultez le Portail santé mieux-être : sante.gouv.qc.ca/vaccination

