La collectivité inaugure Merchants Corner, situé sur l'avenue Selkirk

WINNIPEG, le 28 avril 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba ainsi que les aînés Stan McKay et Ann Callahan ont célébré l'ouverture de Merchants Corner, un carrefour novateur axé sur l'éducation, la communauté et le logement dans le secteur nord de Winnipeg.

L'hôtel Merchants, vieux de 100 ans, ainsi que six terrains adjacents abritent maintenant le Department of Urban and Inner-City Studies de l'Université de Winnipeg et la Community Education Development Association (CEDA) - Passeport pour ma réussite. Dans cette nouvelle installation, qui comprend 30 logements locatifs abordables de une, deux ou trois chambres, on accorde la priorité aux étudiants ayant des enfants.

Kevin Lamoureux, député fédéral de Winnipeg-Nord, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Scott Fielding, ministre des Familles et représentant de la North End Community Renewal Corporation, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Faits en bref :

Par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et Logement et Développement communautaire du Manitoba , les gouvernements fédéral et provincial ont versé ensemble une contribution de plus de 15 millions de dollars dans le cadre de l'entente fédérale-provinciale concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

, les gouvernements fédéral et provincial ont versé ensemble une contribution de plus de 15 millions de dollars dans le cadre de l'entente fédérale-provinciale concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). Une coalition communautaire d'environ 20 organismes du nord de la ville, dont North End Community Renewal Corporation, Urban Circle Training Centre, The Selkirk Avenue BIZ, Andrews Street Family Centre, Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, Ndinawemaaganag Endaawaad, CEDA, le Department of Urban and Inner-City Studies de l'Université de Winnipeg et SEED Winnipeg, ont uni leurs efforts pour réaménager le Merchants Hotel.

et SEED Winnipeg, ont uni leurs efforts pour réaménager le Merchants Hotel. La collectivité a recueilli 2,7 millions de dollars supplémentaires auprès de généreux donateurs pour payer les dépenses d'immobilisation, l'infrastructure technologique et l'aménagement des espaces de formation dans l'ensemble.

En plus des nouveaux bureaux et des salles de classe équipées de tableaux intelligents, l'installation comprend un espace communautaire consacré aux programmes d'alphabétisation préscolaire.

« Les projets novateurs comme celui de Merchants Corner ne sont possibles que grâce à de solides partenariats communautaires et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement. Notre gouvernement s'est engagé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour s'attaquer au problème de l'abordabilité du logement dans des régions comme celle du North End de Winnipeg. L'accès à un logement adéquat et abordable, de pair avec une meilleure éducation, est le fondement de la réussite socio-économique. Je suis persuadé que cet ensemble unique continuera à donner des résultats positifs pendant de nombreuses années ». -- Kevin Lamoureux, député de la circonscription fédérale de Winnipeg-Nord.

« Logement Manitoba est fier d'être un partenaire du projet Merchants Corner, qui a donné vie à une vision communautaire. Ce réaménagement réalisé au cœur du North End est conçu pour répondre aux nouveaux besoins du quartier. Grâce à ces logements abordables et accessibles et au centre éducatif, les élèves bénéficieront d'un soutien tout au long de leur scolarité ». -- L'honorable Scott Fielding, ministre de la Famille et député provincial de Kirkfield Park.

« Le réaménagement de Merchants Corner est une autre étape importante dans les efforts de revitalisation du North End. Cet ensemble est un excellent exemple de ce qui peut être accompli lorsque les collectivités sont habilitées à concevoir des initiatives et à travailler avec des partenaires pour concrétiser leur vision ». -- Dawn Sands, directrice générale, North End Community Renewal Corporation.

