La Financière Sun Life fait don de la musique à St. John's

Le populaire Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life s'étend aux bibliothèques publiques de Terre‑Neuve‑et‑Labrador

ST. JOHN'S, le 31 juill. 2018 /CNW/ - Les provinces de l'Atlantique continuent d'élargir leur horizon musical. Le réseau des bibliothèques publiques de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (NLPL) est le tout dernier réseau de bibliothèques publiques de la côte Est à se joindre au Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life. Alan Doyle, acteur, producteur et auteur à succès natif de St. John's, mieux connu comme ayant été le chanteur principal du groupe Great Big Sea durant plus de 20 ans, se trouvait avec nous pour annoncer la nouvelle.

St. John's est la troisième ville des provinces de l'Atlantique - et la dixième au pays - à se joindre au Programme de prêt d'instrument de musique en bibliothèques. Les résidents de St. John's et des environs auront donc la possibilité d'emprunter gratuitement divers instruments de musique à la bibliothèque publique. Comme pour les prêts de livres, toute personne ayant une carte de bibliothèque valide pourra ainsi emprunter un instrument de musique pour son plaisir personnel. Grâce à ce programme, plus de trois millions de personnes membres d'une bibliothèque publique au Canada ont maintenant accès à des instruments de musique.

«La musique est une tradition profondément ancrée de la vie des Terre-neuviens, et ces derniers ont contribué de façon importante à enrichir l'héritage musical varié et unique des Canadiens. Ancienne ou nouvelle, la musique rassemble les gens, a déclaré Keith Vincent, directeur du centre financier de la Financière Sun Life à St. John's. À la Financière Sun Life, nous voulons bâtir des collectivités saines et durables et nous sommes ravis que notre programme donne la possibilité à plus de gens à St. John's de vivre directement l'expérience de la musique.»

En plus d'offrir 150 instruments de musique, dont des guitares, des banjos, des mandolines, des ukulélés, des violons, des tambours et des instruments à clavier portables, la Financière Sun Life a fait un don de 140 000 $ au réseau des bibliothèques publiques de Terre‑Neuve‑et‑Labrador pour financer le programme. Elle a aussi créé une série de vidéos pour expliquer comment utiliser, prendre soin et tirer le meilleur parti des instruments offerts. Que l'on soit débutant ou expérimenté, le programme s'adresse à tous ceux qui désirent explorer le vaste univers de la musique.

Le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life est un des fondements du programme philanthropique primé Fière de favoriser l'accès aux artsmd de la compagnie, qui vise à soutenir les arts et la culture. La Financière Sun Life croit que les arts et la culture doivent être mis de l'avant au sein de nos collectivités et être accessibles à chacun, quelle que soit sa situation financière.

«Ce remarquable programme contribue de façon importante à soutenir les bibliothèques dans leur rôle d'espace communautaire inclusif où nous pouvons explorer nos passions et continuer d'apprendre durant toute notre vie, a dit Susan Prior, directrice du réseau des bibliothèques publiques de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Nous sommes heureux d'avoir ainsi l'occasion de répondre de façons nouvelles et diversifiées aux besoins de nos usagers grâce à la générosité de la Financière Sun Life et à son Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques.»

Les bibliothèques publiques de Terre‑Neuve‑et‑Labrador tiendront également une collecte d'instruments de musique du 31 juillet au 24 août pour élargir davantage l'offre d'instruments. Les résidents de la région de St. John's pourront déposer guitares, banjos, mandolines, ukulélés, violons, tambours et instruments à clavier portables, neufs ou usagés, à la AC Hunter Library ou chez Long & McQuade, au 48 Kenmount Road, à St. John's. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.nlpl.ca ou appelez au 737‑3950.

Le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèques de la Financière Sun Life a été lancé pour la première fois à Toronto, puis il a été mis en place dans les bibliothèques publiques de Vancouver, de Montréal, de Calgary, de Kitchener, d'Ottawa, de Fredericton, de Regina et d'Halifax. Il connaît un succès retentissant dans chacune de ces régions.

La Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabètemc, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsmd. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

À propos des bibliothèques publiques de Terre‑Neuve‑et‑Labrador

NLPL fait partie intégrante de la province de Terre-Neuve-et-Labrador depuis sa création en 1935 et veille à offrir du matériel, des programmes et un accès gratuit à internet aux résidents de la province. Le réseau compte 94 bibliothèques publiques réparties dans les collectivités. Il compte quatre entités administratives - Western Newfoundland & Labrador Division, Central Division, Eastern Division and Provincial Resource Division (bibliothèques publiques de St. John's). Les services administratifs sont situés à Stephenville. Le Provincial Information and Library Resources Board est responsable de tous les services de bibliothèques publiques offerts dans la province en vertu du Public Libraries Act.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

