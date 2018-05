LOTTO MAX - 4 Maxmillions ont été gagnés hier

Le tirage du vendredi 18 mai offrira un gros lot de 60 millions de dollars et environ 29 Maxmillions

MONTRÉAL, le 12 mai 2018 /CNW Telbec/ - Au tirage du Lotto Max d'hier, 4 Maxmillions (lots de 1 million de dollars) ont été remportés grâce à 3 sélections vendues en Ontario et 1 au Québec. En conséquence, au tirage du vendredi 18 mai, la cagnotte s'élèvera à environ 89 millions de dollars, soit un gros lot de 60 millions de dollars et approximativement 29 lots de un million de dollars.

Le Lotto Max fait des gagnants au Québec

Grâce au Lotto Max, la fortune a souri à plusieurs Québécois. Depuis le lancement de cette loterie, 22 gros lots ont été remportés au Québec, dont 3 qui s'élèvent à 60 000 000 $, aux tirages des 22 décembre, 10 février et 6 janvier 2017. Il s'agit des plus importants gros lots jamais gagnés au Québec. De plus, 3 gros lots de 55 000 000 $ ont été gagnés les 2 juin 2017, 21 avril 2017 et 17 juillet 2015. Trois autres gros lots de 50 000 000 $ ont été remportés aux tirages des 6 mai 2016, 31 mai 2013 et 6 juillet 2012. Les 22 cagnottes ont totalisé plus de 783 millions de dollars!

Outre ces gros lots, plusieurs lots de un million de dollars ou plus ont été remportés aux quatre coins de la province : 89 Maxmillions et 4 lots de la catégorie 6/7+C. À ceux-ci s'ajoutent 64 parts de Maxmillions. Avec le Lotto Max, les Québécois ont gagné plus de 1,7 milliard de dollars!

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à l'adresse lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Du 1er janvier au 8 mai 2018, Loto-Québec a versé 50 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 33 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 8 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.

