LLB vermeldet Austritt von Kurt Mäder als COO

Zürich (awp) - In der Gruppenleitung der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) kommt es zu einer Veränderung. Der bisherige Chief Operating Officer (COO) Kurt Mäder wird die Bank per Mitte Mai 2018 verlassen. Mäder wolle sich beruflich neu orientieren, heisst es in einer Mitteilung der Bank vom Montag. Interimistisch werden Group CEO Roland Matt und der stellvertretende CEO Urs Müller die Division Group COO leiten. Über die Nachfolge werde zu gegebener Zeit Infomiert.

Mit dem Ausscheiden aus der LLB-Gruppe werde Mäder die Verwaltungsratsmandate bei den Gruppengesellschaften der Liechtensteinischen Landesbank AG niederlegen, heisst es weiter. Dazu gehört auch sein Mandat als Verwaltungsrat der Bank Linth LLB.

Als Group COO zeichnete er für die Geschäftsbereiche Group Corporate Development, Group IT und Group Operations & Services verantwortlich.

Der Verwaltungsrat dankt Kurt Mäder für sein grosses Engagement und seine Leistungen für die LLB-Gruppe

