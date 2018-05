LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der französische Staat will Milliardenschulden der öffentlichen Bahngesellschaft SNCF übernehmen. Der Berichterstatter der Regierungspartei La République en Marche, Jean-Baptiste Djebbari, bezifferte die Summe gegenüber dem Sender LCP auf "30 bis 35 Milliarden Euro". In der EU gibt es die Sorge, dass dies die Haushaltsverpflichtungen Frankreichs gegenüber der EU in Frage stellen könnte.

Diageo will US-Marken für bis zu 1 Mrd Dollar verkaufen - Medien

Der Getränkekonzern Diageo hat laut Sky News mit dem Verkauf eines Portfolios amerikanischer Spirituosenmarken begonnen. Das Auktionsverfahren dürfte dem britischen Konzern zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar einbringen, wie der Sender unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet. Diageo habe in den vergangenen Wochen bereits Gespräche mit potenziellen Käufern geführt.

Wohl doch keine Europäer von Facebook-Datenskandal betroffen

Möglicherweise sind doch keine Daten europäischer Facebook-Nutzer von dem Skandal um die britische Firma Cambridge Analytica betroffen. Es seien keine Beweise dafür gefunden worden, dass Daten europäischer Nutzer an Cambridge Analytica weitergeleitet wurden, erklärte Facebook auf eine entsprechende schriftliche Frage des EU-Parlaments. Zunächst hatte Facebook gegenüber der EU-Kommission von bis zu 2,7 Millionen betroffenen europäischen Nutzern gesprochen.

Ikea ruft Fahrrad Sladda zurück

Ikea ruft das Fahrrad Sladda zurück. Der Antriebsriemen könne plötzlich reissen, was Stürze zur Folge haben könne, teilte Ikea mit. Kunden sollten das Fahrrad nicht mehr benutzen. Sie können es gegen Erstattung des vollen Kaufpreises bei einem beliebigen Ikea zurückgeben, der Kaufnachweis ist nicht nötig, wie Ikea mitteilte. Zubehör speziell für das Fahrrad wie ein Anhänger oder ein Gepäckträger würden ebenfalls erstattet.

Gazprom legt jahrelangen Kartellstreit mit der EU bei

Gazprom hat sich offiziell zur Änderungen einiger Geschäftspraktiken verpflichtet, um einen jahrelangen Kartellstreit mit der Europäischen Union (EU) beizulegen. Im Zuge dessen könne der staatliche Konzern eine milliardenschwere Geldbusse vermeiden, teilte die EU-Kommission mit. Im Gegensatz dazu wurden Internetkonzerne wie Alphabet und Google von der EU wegen ihrer Geschäftsgebaren mit Milliardenstrafen beleg.

