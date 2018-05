LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Bitcoin-Börse Coinbase bemüht sich offenbar bei den amerikanischen Behörden um eine Banklizenz. Das würde dem Startup ermöglichen, seine Produktpalette zu erweitern. Vertreter der Coinbase Inc, die die grösste US-Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt, trafen sich schon Anfang 2018 mit Beamten der Bankenaufsicht US Office of the Comptroller of the Currency (OCC), wie eine informierte Person sagte. In den vergangenen Wochen habe sich auch Mitarbeiter der Zahlungsplattform Ivykoin mit Vertretern der Einlagensicherung Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) getroffen.

Deere hebt Ausblick an und warnt vor höheren Kosten

Der US-Landmaschinenhersteller Deere & Co hat seinen Umsatz im zweiten Geschäftsquartal stärker als erwartet gesteigert. Zudem hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Gleichzeitig warnte der Konzern vor steigenden Fracht- und Materialkosten und kündigte höhere Preise sowie eine stärkere Konzentration auf Kostensenkungen an. Die Aktie steigt im frühen US-Handel um 3 Prozent.

Sanktionierter Oligarch Deripaska verlässt Board von EN+

Der Rücktritt des sanktionierten russischen Milliardärs Oleg Deripaska aus dem Board der britischen Gesellschaft EN+ ist besiegelt. Der Konzern nahm das Rücktrittsgesuch mit sofortiger Wirkung an, um Sanktionen zu umgehen. EN+ ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft, die 48 Prozent an dem russischen Aluminiumkonzern Rusal hält.

