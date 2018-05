LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Ölkonzern Total erwägt vor dem Hintergrund des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran den Rückzug aus der Erschliessung des Gasfeldes South Pars. Sollte Total keine Sonderfreigabe seitens der US-Regierung erhalten, werde Total die Mitarbeit an dem Projekt in Anbetracht möglicherweise drohender US-Sanktionen einstellen, kündigte der französische Konzern an.

Zoetis will Diagnostikunternehmen Abaxis für 2 Mrd USD übernehmen

Das Tiergesundheitsunternehmen Zoetis will den auf Tiermedizin spezialisierten Medizintechnik-Anbieter Abaxis für 2 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Zoetis Inc bietet 83 Dollar in bar für jede Abaxis-Aktie, was einem Aufschlag von 16 Prozent auf den Abaxis-Schlusskurs von Dienstag entspricht. Mit dem Zukauf will sich Zoetis in der Tiergesundheitsdiagnostik stärker positionieren.

May 16, 2018 12:43 ET (16:43 GMT)