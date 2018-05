LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Lufthansa-Tochter Eurowings plant die Gründung einer neuen Firma, um ihr milliardenschweres Digitalgeschäft voranzutreiben. Dafür will Eurowings "viele Millionen Euro" am Standort Köln investieren. Die neue Firma soll als Eurowings Digital GmbH firmieren und in den nächsten Jahren bis zu 150 Mitarbeiter beschäftigen.

Energieunternehmen MVV wird bei Umsatzprognose vorsichtiger

Das Energieunternehmen MVV hat den Umsatz im ersten Geschäftshalbjahr 2017/18 lediglich gehalten und senkt deshalb die Jahresprognose. Danach soll der Umsatz, der nach sechs Monaten 2,1 Milliarden Euro betrug, im Gesamtjahr nur noch das Vorjahresniveau von 4,0 Milliarden Euro erreichen und nicht leicht darüber liegen.

Tele Columbus rechnet 2018 mit weniger Gewinn und Umsatz

Das Medienunternehmen Tele Columbus hat auf Grundlage der Ergebnisse des ersten Quartals einen Teil der eigenen Finanzprognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Zwischenzeitliche höhere Kosten für Investitionen in die Lieferfähigkeit der Gesellschaft könnten kurzfristig voraussichtlich nicht durch ein stärkeres Wachstum ausgeglichen werden.

Biotest bestätigt nach Umsatzsteigerung Prognose für 2018

Das auf Blutplasmaprodukte spezialisierte Medizintechnikunternehmen Biotest hat im Auftaktquartal 2018 den Umsatz um ein Drittel auf 88,0 (65,7) Millionen Euro gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, ist der starke Anstieg auch durch einen belastenden Einmaleffekt wegen des Rückrufs verschiedener Chargen von Humanalbumin im Vorjahr zu erklären.

H&R verdient weniger und bekräftigt Jahresprognose

Das Spezialchemieunternehmen H&R hat im ersten Quartal aufgrund einer schwächeren Entwicklung im internationalen und im Kunststoffgeschäft operativ und unterm Strich weniger verdient als im Vorjahr. Der Umsatz stieg dank höherer Rohstoffpreise, das Unternehmen aus dem niedersächsischen Salzbergen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

R. Stahl macht Belebung der Nachfrage aus

Die R. Stahl AG hat im ersten Quartal von einer Belebung der Nachfrage profitiert. Der Explosionsschutz-Anbieter steigerte den Umsatz leicht und grenzte den operativen Verlust ein. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 54,7 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei Minus 2,3 Millionen Euro.

Surteco steigert Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz

Surteco hat mit Hilfe der zugekauften Probos-Gruppe Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt deutlich gesteigert. Der Hersteller von Oberflächenmaterialien für Möbel und Holzwerkstoffe verdiente vor Zinsen und Steuern 13,4 Millionen Euro und damit ein Viertel mehr. Basis dafür war eine Umsatsteigerung um 10 Prozent auf 187 Millionen Euro.

Godewind Immobilien mit Verlust - Erste Akquisition kurzfristig

Godewind Immobilien hat im ersten Quartal, in dem noch keine Umsatzerlöse angefallen sind, einen geringen Verlust verzeichnet. Zurückzuführen sei der Fehlbetrag von 0,6 Millionen Euro auf Personalkosten und die Aufnahme der operativen Tätigkeit. Die erste Akquisition einer Gewerbeimmobilie stellte Godewind für die nächsten Monate in Aussicht.

Investoren feiern Splendid Medien nach Auftrag von Freenet

Die Aktie von Splendid Medien haussiert nach einem Auftrag vom Telekomkonzern Freenet. Der Medienkonzern soll eine Online-Videothek für Freenet betreiben, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Die Kölner Splendid werde im Rahmen der Kooperation über 1.000 Filme und Serien über eine Plattform von Freenet zur Verfügung stellen.

Anne-Marie Couderc soll Air France aus der Krise führen

Anne-Marie Couderc soll die in Turbulenzen geratene Air France wieder auf Kurs bringen: Die Luftfahrtgruppe Air France-KLM ernannte die frühere französische Staatssekretärin Couderc zur Interims-Chefin, wie die Unternehmensleitung mitteilte. Die 68-Jährige soll den Tarifstreit mit der Belegschaft schlichten, bis eine neue Führung gefunden ist.

Iliad nach enttäuschendem Erstquartal mit Kurssturz

Der französische Telekomanbieter Iliad hat im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes bei Umsatz und Neukunden verfehlt und ist dafür mit einem massiven Kurseinbruch bestraft worden. Das Unternehmen, das einst das Geschäft für Breitbandinternetverbindungen mit aggressiven Billigangeboten aufrollte, leidet unter dem starkem Wettbewerb.

Versorger Engie steigert Umsatz und Gewinn, bestätigt Ziele 2018

Der französische Versorger Engie SA hat im ersten Jahresquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Eine besonders solide Entwicklung gab es dabei in Frankreich. WiDdas Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag um 3 Prozent höher als im Vorjahr und erreichte 3,16 (3,07) Milliarden Euro. Auf organischer Basis stieg das EBITDA um 6 Prozent.

Home Depot verfehlt Umsatzerwartung - Aktie fällt

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im ersten Quartal ihren Gewinn zwar stärker als erwartet gesteigert, beim Umsatz jedoch enttäuscht. Der Gewinn kletterte im Quartal, das am 29. April endete, um 19 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,08 Dollar. Die befragten Analysten hatten mit 3 Cent weniger gerechnet.

